Voici à quoi ressemblent vos orgasmes selon l'intelligence artificielle

Des orgasmes comme vous n'en avez jamais vu...

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient votre orgasme ?

Les marques de sex toys Lovehoney et Womanizer, leaders mondiaux du plaisir sexuel, ont créé des représentations visuelles d'orgasmes réels, en utilisant l'intelligence artificielle.

Pour cette expérience, Lovehoney et Womanizer ont demandé à cinq femmes et cinq hommes de se masturber en utilisant leurs sex toys - un jouet Womanizer Pleasure Air ou un masturbateur masculin Arcwave. Des capteurs similaires à ceux des électrocardiogrammes ont été placés sur leur corps pour recueillir des données cardiaques, respiratoires et musculaires.

Ensuite, les entreprises ont fait équipe avec l'ingénieur Vika Shcherbak et le développeur Nusha (Noam Rubin) pour donner vie à ces orgasmes. Ils ont commencé par étudier les données récoltées à l'aide de JavaScript, puis ont le résultat pour alimenter l'IA générative et obtenir dix images uniques d'orgasmes.

La marque Lovehoney a noté que "les représentations actuelles de l'orgasme sont complètement normatives selon le sexe et dépassées. Les femmes se voient attribuer des orgasmes qui ressemblent à des fleurs ou qui ont la forme d'un vagin ou d'une vulve, tandis que les hommes se voient attribuer des orgasmes forts, semblables à des tempêtes".

En utilisant des données réelles, l'entreprise espère "briser ces stéréotypes et éliminer complètement les préjugés de l'équation".

Voici à quoi ressemblaient les dix orgasmes, décrits par ChatGPT comme "une fusion de la science et de la sensualité" :

Lovehoney estime toutefois que malgré la tentative d'éliminer les préjugés et les stéréotypes de genre, "les préjugés inconscients de l'IA sont évidents puisqu'elle attribue une couleur plus "traditionnellement" féminine à l'orgasme féminin et une couleur plus sombre, peut-être plus "masculine", à l'orgasme masculin".

Qu'en pensez-vous ?

Et vous, comment voyez-vous vos orgasmes ?