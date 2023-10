Britney Spears confie avoir avorté lorsqu'elle était en couple avec Justin Timberlake

La pop star américaine, qui a fréquenté Justin Timberlake de 1999 à 2002, a révélé qu'elle avait avorté, parce qu'il "ne voulait pas être père".

PUBLICITÉ

C'est l'un des mémoires les plus attendus de 2023 : "the Woman in Me" de Britney Spears, qui sortira le 24 octobre.

D'après un extrait tiré du livre, Britney Spears écrit qu'elle a avorté alors qu'elle sortait avec Justin Timberlake, il y a plus de 20 ans.

"Si cela n'avait tenu qu'à moi, je ne l'aurais jamais fait", écrit-elle, selon l'extrait de "The Woman in Me" publié dans le magazine People. "Et pourtant, Justin était tellement sûr qu'il ne voulait pas être père".

Dans cet extrait publié par People, Britney Spears décrit l'avortement comme "l'une des choses les plus angoissantes que j'ai vécue dans ma vie".

La grossesse "a été une surprise, mais pour moi, ce n'était pas une tragédie", écrit-elle, précisant qu'elle avait voulu fonder une famille avec Justin Timberlake. "Mais Justin n'était vraiment pas heureux de cette grossesse. Il a dit que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes", écrit-elle encore.

Britney Spears et Justin Timberlake arrivent à la 28e cérémonie des American Music Awards à Los Angeles, le 8 janvier 2001 Mark J. Terrill/AP

La chanteuse avait 17 ans lorsqu'elle a commencé à fréquenter la star des NSYNC, Justin Timberlake, en 1999. Le couple s'est séparé en 2002. On ne sait pas exactement quand la grossesse a eu lieu.

Britney Spears, une utilisatrice assidue des réseaux sociaux, n'a pas posté sur Instagram ou X (anciennement Twitter) depuis que les articles de People ont été publiés.

Les mémoires tant attendues de Britney Spears sortiront le 24 octobre, quelques mois seulement après l'annonce de son divorce avec Sam Asghari, et promettent de faire la lumière sur les décennies tumultueuses que la chanteuse de 41 ans a vécues sous les feux de la rampe. Le livre audio sera raconté par l'actrice Michelle Williams.

Outre Britney Spears, Euronews Culture publiera des articles sur les mémoires de Dolly Parton et de Jada Pinkett Smith, qui sortiront cette année.