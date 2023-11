La "Femme à la montre"de Picasso, un chef-d'œuvre adjugé près de 130 millions d'euros

Par Euronews avec AFP

L'un des chefs-d'œuvre du maître espagnol Pablo Picasso, "Femme à la montre", a été vendu aux enchères mercredi 8 novembre dans la soirée.

À 40 millions de dollars près, c'eût été un record. Depuis sa mort il y a 50 ans, Picasso garde la cote. L'oeuvre de l'artiste espagnol, qui a résidé sur la Côte d'Azur de très nombreuses années, s'est vue adjugée à New York, aux États-Unis.

La vente s'est déroulée chez Sotheby's, à Manhattan, et constitue presque un record pour le maitre du Cubisme.

En salle des ventes, les enchères n'auront pas duré longtemps. La "Femme à la Montre" n'a fait l'objet de quelques minutes d'enchères au téléphone avant que le tableau ne parte sous les applaudissements : 139,36 millions de dollars, frais compris, sous le marteau du commissaire-priseur.

"La Mona Lisa de Picasso"

La toile date de 1932. Une dirigeante de Sotheby's, Brooke Lampley, a comparé la toile celle d'un autre grand maitre. "La Mona Lisa de Picasso" a-t-elle expliqué, en référence au chef-d'œuvre de Leonard de Vinci exposé au musée du Louvre, à Paris.

La "Femme à la Montre" représente l'une des compagnes de l'artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter, et avait été estimée à plus de 120 millions de dollars.

Le tableau appartenait jusqu'à hier à la richissime New-Yorkaise Emily Fisher Landau. Elle est décédée cette année à 102 ans. Cette passionnée d'art a laissé derrière elle une collection qui comprend des œuvres de Mark Rothko et d'Andy Warhol, notamment. Une partie passe sous le marteau de la maison Sotheby's, propriété du milliardaire français et israélien Patrick Drahi.

Presque un record

La vente de "Femme à la montre" est la deuxième plus chère pour les œuvres de Picasso, l'artiste ayant dorénavant au moins six tableaux valorisés au-dessus de 100 millions de dollars. Il avait peint cette même Marie-Thérèse Walter en "Femme endormie", en 1934. C'est cette fois la maison Christie's qui vendra l'œuvre, ce jeudi soir. Une vente qui pourrait ramener entre 25 et 25 millions de dollars.

Le record absolu pour Picasso reste "Les femmes d'Alger (Version "O")" à 179,4 millions de dollars. Cette huile sur toile peinte en 1955 est l'œuvre d'art moderne la plus chère jamais vendue aux enchères.

Au moment de sa vente, le 11 mai 2015 également chez Christie's à New York, il s'agissait même du record absolu pour une enchère d'art, dépassé en 2017 par le "Salvator Mundi", attribué à Léonard de Vinci, pour 450 millions de dollars.

Le marché de l'art se maintient depuis quelques années à des niveaux très élevés. Picasso, décédé il y a 50 ans, reste l'une des valeurs sûres des collectionneurs capables de dépenser ces sommes folles.