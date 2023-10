Hong Kong s'affirme comme hub mondial de l'art avec son nouveau quartier culturel où se côtoient le patrimoine et l'ultra-moderne, l'opéra et l'art contemporain.

Le nouveau quartier culturel de Hong Kong, appelé West Kowloon, est un lieu incontournable pour les amateurs d'art. Construit sur des terrains récupérés dans la baie Victoria et s'étendant sur 40 hectares, ce projet culturel est l'un des plus importants et des plus ambitieux au monde.

L'opéra cantonais a son nouvel écrin

Le Centre Xiqu représente la porte d'accès à ce quartier, mais aussi un nouvel écrin surprenant pour l'opéra cantonais. L'entrée, semblable à un rideau de scène, incite le public à admirer le design exceptionnel et le riche patrimoine de l'opéra Xiqu. Ce type de spectacle ancestral captivant est enraciné dans la culture populaire. Il s'agit de représentations théâtrales colorées de légendes historiques.

"Les pièces occidentales sont peut-être davantage axées sur les parties chantées et jouées," nous précise Lam Tien-you, interprète d'opéra cantonais. "Les artistes de l'opéra chinois doivent avoir de multiples talents pour pouvoir se produire : au premier échelon, ils doivent être capables de chanter, de jouer, de lire et de combattre et chaque mouvement du corps est formaté, il ne s'agit pas d'un jeu libre, il existe un langage et des règles propres à l'opéra auxquels tous les artistes doivent se conformer," explique-t-il.

La formation est très exigeante. L'opéra est chanté dans un falsetto remarquablement aigu. Les personnages utilisent des expressions faciales spécifiques pour transmettre des émotions. Contrairement à l'opéra occidental, les talents apprennent les techniques de maquillage pour les réaliser eux-mêmes.

L'opéra chinois remonte à la dynastie Ming. Il a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2009.

Haut lieu du marché de l'art

Les touristes et les habitants affluent dans ce nouveau quartier aux bâtiments éblouissants pour profiter de l'offre culturelle.

L'Asie-Pacifique joue un rôle majeur sur le marché mondial de l'art. Sa facilité d'accès, ses infrastructures de classe mondiale et son port franc pour les œuvres d'art font de Hong Kong, une destination stratégique pour toutes les activités liées à ce secteur.

La maison de vente aux enchères internationale Phillips, basée à Hong Kong depuis 2015, a décidé d'étendre sa présence dans la région. Nous avons visité son tout nouveau siège asiatique conçu par Herzog & de Meuron.

"Nous avons choisi de nous installer à West Kowloon, qui est sans conteste, l'un des premiers quartiers culturels du monde, avec le musée M+ qui se trouve à dix mètres de l'autre côté de la rue et le Hong Kong Palace Museum qui est à notre porte, mais aussi parce qu'il crée de belles synergies entre le volet muséal et le volet commercial, qui permettent, en sortant d'un musée de classe mondiale, de vous rendre dans nos galeries et d'acquérir des œuvres d'art," affirme Jonathan Crockett, président de la maison de vente aux enchères Phillips pour l'Asie.

C'est la première maison de vente aux enchères de la ville à disposer d'une galerie permanente et d'une salle des ventes. Les collectionneurs d'art pourront assister toute l'année à des expositions, ventes aux enchères et événements. Sur 52 000 m² et six étages, la maison expose et commercialise le meilleur de l'art contemporain.

Reconversion artistique

Hong Kong suscite l'enthousiasme de la communauté artistique asiatique. L'architecture contemporaine se combine à la transformation d'un patrimoine ancien.

C'est le cas pour une ancienne usine textile transformée en centre de création innovant, appelé The Mills.

L'offre culturelle qui semble infinie dans cette ville renforce sa réputation en tant que hub mondial de l'art.