"The Crown" : la mort de Diana au coeur des 4 premiers épisodes de la saison finale

Les quatre premiers épisodes de la série finale de Netflix "The Crown", très attendue, sont dévoilés.

La sixième saison, qui couvre la vie des membres de la famille royale britannique, à la suite de l'accident de voiture mortel de la princesse Diana à Paris, a été divisée en deux parties. La première partie, composée de quatre épisodes, est diffusée aujourd'hui (16 novembre) sur Netflix.

Les six épisodes suivants de la saison finale seront diffusés le 14 décembre.

La 5e saison, diffusée le 9 novembre 2022, présentait la troisième itération de la distribution principale, qui figure également dans la sixième saison

Dans la saison précédente, Imelda Staunton a repris le rôle-titre de la Reine Elizabeth II, remplaçant Olivia Coleman et Claire Foy avant elle. Elle portait sur l'annus horribilis de la Reine en 1992, marquée par plusieurs crises familiales, la dissolution du mariage de Diana et du Prince Charles, et les premiers jours du mandat de Tony Blair, en 1997.

La cinquième saison a également été la première à être diffusée, après la mort d'Elizabeth II et du prince Phillip.

Cette nouvelle série reprend là où la précédente s'est arrêtée. Les acteurs qui reviennent sont Imelda Staunton dans le rôle d'Elizabeth II, Jonathan Pryce dans celui de Phillip, Dominic West dans celui de Charles, et Elizabeth Debicki, dans celui de Diana.

Ed McVey, Dominic West et Luther Ford Keith Bernstein/Netflix

Bertie Carvel reprend le rôle de Tony Blair qu'il avait tenu dans le dernier épisode de la dernière saison, pour occuper une place plus importante dans la sixième saison. Cette 6e et ultime saison couvre la période allant de 1997 à 2005 de l'histoire britannique. Khalid Abdalla revient également dans le rôle de Dodi Fayed, l'amant de Diana, qui a également trouvé la mort dans l'accident de voiture du 31 août 1997.

Les petits-enfants d'Elizabeth II ont tous été remplacés par des acteurs, Ed McVey reprenant le rôle du prince William et Luther Ford, celui du prince Harry.

The Crown - Saison 6 - La première partie sort ce 16 novembre, sur Netflix.