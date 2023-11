L'identité de Banksy révélée ? Une interview de 2003 semble dévoiler le vrai nom de l'artiste

Une interview perdue de Banksy, réalisée par la BBC - l'une des premières interviews radiophoniques connues - a été exhumée. Et avec elle, peut-être l'identité de l'artiste.

Le célèbre graffeur Banksy, basé à Bristol, a apparemment révélé son vrai nom dans une interview de 2003, qui vient d'être dévoilée.

Cette interview, qui n'avait jamais été publiée jusqu'à présent, est diffusée pour la première fois dans le cadre d'un épisode spécial de l'émission, "The Banksy Story", de la BBC Radio 4.

Le célèbre artiste - qui est resté anonyme pendant des décennies - s'est entretenu avec Nigel Wrench, ancien correspondant artistique de la BBC, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition de Banksy "Turf War", en 2003, dans l'est de Londres.

Nigel Wrench a demandé s'il pouvait utiliser le vrai nom de Banksy dans l'interview, arguant du fait que le journal britannique, "The Independent", l'avait déjà utilisé dans le passé, et a prié l'artiste de confirmer qu'il s'appelait bien Robert Banks.

"C'est Robbie", a précisé Banksy.

Voilà qui est fait.

A moins que ce ne soit encore un leurre ?

Peinture murale réalisée par le graffeur britannique Banksy dans une station-service de la ville de Bethléem, en Cisjordanie AP Photo

L'un des artistes les plus célèbres de notre siècle, qui s'est fait connaître dans le monde entier par une série de graffitis aux messages puissants, a en effet toujours choisi de préserver sa véritable identité, ce qui lui permet de poursuivre son art, sans les contraintes de la célébrité. Cet anonymat lui a également permis de se protéger des poursuites policières.

Au fil des ans, on a beaucoup spéculé sur l'identité du célèbre artiste de rue. Les théories sont nombreuses, mais certaines semblent plus crédibles que d'autres.

Le fondateur de Massive Attack, Robert del Naja, également connu sous le pseudonyme de 3D, est également graffeur. Une rumeur persistante prétendait qu'il était Banksy. La corrélation entre les dates de concert du groupe et les nouvelles œuvres d'art a déjà donné du fil à retordre aux fans et aux détectives amateurs.

Parmi les autres scénarios, citons Jamie Hewlett, cofondateur du groupe Gorillaz, Robin Gunningham, habitant de Bristol, Neil Buchanan, animateur de plusieurs émissions d'art pour enfants à la télévision britannique, qui, pendant la pandémie, a été contraint de publier une déclaration niant son implication dans le personnage de Banksy, et la possibilité qu'il s'agisse d'un collectif d'artistes, plutôt que d'un groupe unipersonnel.

Vue de la peinture murale de Banksy sur le Brexit, représentant un homme en train de briser une étoile du drapeau de l'UE à Douvres, en Angleterre Gareth Fuller/PA via AP

Mais il semble maintenant qu'il s'agisse de Robbie Banks.

À moins qu'il ne s'agisse d'un pseudonyme...Après tout, Banksy a toujours été très prudent en ce qui concerne son identité, et il semble peu probable qu'il ait laissé tomber le masque aussi facilement, même si l'interview a eu lieu il y a 20 ans, et qu'il a pu commettre une erreur.

Tout bien considéré, avons-nous vraiment besoin de connaître la véritable identité de Banksy ?

Résoudre l'énigme, c'est symboliquement écorner ou détruire l'insaisissable et l'imprévisible de l'artiste. Il pourrait être n'importe qui, et c'est peut-être là le but. L'anonymat et le mystère sont deux des éléments les plus essentiels de la marque Banksy, et découvrir son identité reviendrait également à priver l'artiste (ou les artistes) de son principal moyen d'expression artistique.

Robbie est donc peut-être un pseudonyme. Et c'est probablement pour le mieux.