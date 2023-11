TikTok : le plus grand mouvement antisémite depuis les nazis, d'après l'acteur Sacha Baron Cohen

"Le plus grand mouvement antisémite depuis les nazis" : des célébrités juives exhortent TikTok à s'attaquer à l'antisémitisme alors que les contenus haineux sont en hausse depuis le 7 octobre.

PUBLICITÉ

Un groupe de célébrités et d'influenceurs juifs a rencontré des responsables de l'application vidéo TikTok pour leur faire part de leurs préoccupations.

Plus de 30 personnes, dont les acteurs Sacha Baron Cohen, Debra Messing et Amy Schumer, ont participé à cet appel vidéo de 90 minutes, à l'invitation de TikTok. Le groupe s'inquiète d'une apparente recrudescence des contenus antisémites et de la désinformation sur l'application, à la suite de l'attentat du 7 octobre perpétré par le Hamas.

La réunion a été rapportée pour la première fois par le New York Times.

"Ce qui se passe sur TikTok pourrait initier le plus grand mouvement antisémite depuis les nazis. Honte à vous", a déclaré Sacha Baron Cohen aux dirigeants au cours de la réunion. "Le 7 octobre, si les membres du Hamas ont pu décapiter des jeunes et violer des femmes, c'est parce que depuis leur enfance ils ont été nourris d'images qui les ont conduits à la haine."

Debra Messing s'est demandé pourquoi TikTok ne bloquait pas la phrase "du fleuve à la mer" - que beaucoup interprètent comme un appel à l'extermination d'Israël - dans l'application.

Dans une déclaration, TikTok a répondu : "Nous avons conscience que nous traversons une période incroyablement difficile et angoissante pour des millions de personnes dans le monde et dans notre communauté TikTok."

La déclaration se poursuit : "Nos dirigeants ont rencontré des créateurs, des représentants de la société civile, des experts en droits de l'homme et des parties prenantes afin d'écouter leurs expériences et leurs commentaires sur la manière dont TikTok peut rester un lieu de communauté, de découverte et de partage authentique."

TikTok a renforcé ses efforts pour supprimer les faux comptes et commentaires.

Selon l'entreprise, depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël, elle a supprimé plus de 24 millions de faux comptes dans le monde et plus de 500 000 "commentaires de robots" sur les hashtags liés au conflit.

Par ailleurs, selon la** Anti-Defamation League**, le contenu antisémite a augmenté de plus de 919 % sur X et de 28 % sur Facebook depuis l'attaque du 7 octobre.