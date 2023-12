Qu'avons-nous le plus regardé sur Netflix ? L'entreprise publie ses données de visionnage pour la première fois.

Habituellement assez discret concernant ses données, Netflix vient de publier son premier rapport sur les contenus les plus visionnés de sa plateforme. Ces résultats montrent un intérêt croissant pour le contenu non anglophone.

Qu'avez-vous le plus regardé sur Netflix cette année ?

Pour la majorité des gens dans le monde, c'est The Night Agent, une série de thriller politique qui a totalisé plus de 812 millions d'heures de visionnage. Selon les dernières données, il s'agit de la série la plus regardée sur la plateforme de streaming au cours du premier semestre de cette année.

Dans ce nouveau rapport intitulé "What We Watched : A Netflix Engagement Report", Netflix publie pour la première fois des données sur les visionnages de sa plateforme, après avoir été critiqué pour son manque de transparence sur ses chiffres de performance.

La transparence des données a également été un élément clé des récentes grèves à Hollywood, qui ont gelé une grande partie de l'industrie du divertissement, car les acteurs et les auteurs ont exigé, entre autres, de connaître le succès de leur contenu, en demandant des redevances plus élevées en conséquence.

Les chiffres d'audience étaient auparavant tenus secrets pour conserver un avantage sur les concurrents, explique Ted Sarandos, le codirecteur général de Netflix, lors d'une conférence de presse téléphonique. Toutefois, il a également reconnu que cela avait suscité la méfiance des créateurs.

L'introduction par la plateforme d'un volet publicitaire a également renforcé l'importance pour les marques de savoir à quelle fréquence certains films et émissions de télévision sont regardés.

"Il s'agit d'un grand pas en avant pour Netflix et notre industrie", écrit l'entreprise dans un billet de blog.

"Nous pensons que les informations contenues dans ce rapport, combinées à nos listes hebdomadaires des 10 meilleurs films et des films les plus populaires, permettront aux créateurs et à notre industrie d'avoir une meilleure connaissance de notre public et de ce qui lui plaît".

Qu'avons-nous le plus regardé ?

The Night Agent, avec Gabriel Basso et Luciane Buchanan Dan Power/Netflix © 2023 Netflix, Inc.

Les séries télévisées arrivent en tête de liste.

Alors que The Night Agent, une série sur un agent du FBI impliqué dans une conspiration gouvernementale, est en première place, la saison 2 de la comédie dramatique Ginny & Georgia arrive en deuxième position avec 665 millions d'heures de visionnage.

Le drame coréen The Glory est en troisième position avec plus de 622 millions d'heures, tandis que la série dérivée de la famille Addams, Wednesday, qui a connu un énorme succès, suit avec 507 millions d'heures, ce qui prouve sa popularité durable, puisqu'elle est sortie en novembre de l'année dernière.

En ce qui concerne les films, le thriller d'action The Mother est arrivé en tête, avec une durée de visionnage cumulée de plus de 249 millions d'heures.

Les données de visionnage, qui couvrent 99 % du catalogue de la plateforme de streaming sur le premier semestre 2023, montrent que le contenu original représente 55 % des chiffres et le contenu sous licence 45 %. Malgré cela, Netflix souligne dans son billet de blog qu'il existe toujours une forte demande pour les titres plus anciens sous licence.

La société a également noté l'enthousiasme pour les productions non anglophones, qui ont généré un tiers de toutes les vues.

"Le succès sur Netflix prend des formes très variées, et n'est pas déterminé uniquement par le nombre d'heures de visionnage. Certains films et séries connaissent un énorme succès avec des durées de visionnage plus ou moins longues. Il s'agit avant tout de savoir si un film ou une émission de télévision a enthousiasmé son public - et la taille de ce public par rapport à l'aspect économique du titre", écrit la société.

Au début de l'année, Netflix a mis en place des règles plus strictes en matière de partage de mots de passe, limitant les comptes partagés aux personnes d'un même foyer. La société a également annoncé l'introduction d'un système de paliers, avec des publicités pour les abonnements les plus bas.

Ces changements font suite à l'annonce, en 2022, d'une baisse du nombre d'abonnés pour la première fois en dix ans, qui a conduit au départ du cofondateur Reed Hastings de son poste de directeur général en janvier.

Malgré ces difficultés, Netflix est aujourd'hui le plus grand service de streaming au monde, avec près de 250 millions d'abonnés.