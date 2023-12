Les grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood ont ralenti la production de certaines de nos séries préférées, mais il y aura encore beaucoup de télévision en 2024.

2023 restera dans l'histoire comme l'année où Hollywood s'est arrêté, paralysé par la première double grève de l'industrie en 63 ans.

La grève des acteurs de la SAG-AFTRA et celle des scénaristes de la WGA ont mis à mal la production de bon nombre de nos séries télévisées préférées, provoquant des retards et des goulets d'étranglement considérables.

Parmi les séries qui devaient être produites en 2024 mais qui ont été repoussées à 2025, citons The White Lotus, Euphoria et The Last of Us, des séries acclamées par HBO et Max.

Mais alors que les acteurs et les équipes retournent sur les plateaux de tournage, il y a encore beaucoup de programmes télévisés qui nous attendent l'année prochaine pour nous tenir occupés.

Euronews Culture a dressé une liste des délices du petit écran que nous avons hâte de regarder l'année prochaine.

The Brothers Sun

Date de sortie : 4 janvier

Où regarder : Netflix

Michelle Yeoh, lauréate d'un Oscar, est de retour pour donner un coup de pied au cul dans cette nouvelle série amusante sur une famille de criminels américains d'origine taïwanaise qui devient la cible d'un mystérieux ennemi.

Yeoh incarne Eileen, la cheffe secrète d'une famille du crime qui vit à Los Angeles avec son fils Bruce, qui ne se rend compte de rien. Leur vie artificiellement normale s'effondre lorsque le père de Bruce est assassiné à Taipei et que son frère Charles, un assassin hautement qualifié, vient à Los Angeles pour protéger la famille.

Les fans de Everything Everywhere All At Once seront ravis de retrouver Yeoh sous les feux de la rampe dans cette série survoltée qui mêle à la fois comédie, action et drame familial.

True Detective : Night Country

Date de sortie : 14 janvier

Où regarder : HBO, Max

L'anthologie policière de HBO est de retour pour une nouvelle saison. Cette fois, l'action se déroule au cœur de l'hiver glacial de l'Alaska, en compagnie de l'ultime chasseuse de méchants, Jodie Foster. Avec de nombreux œufs de Pâques faisant référence à l'une des plus grandes influences de la série, le film phare de Jodie Foster, Le silence des agneaux, et des clins d'œil aux saisons précédentes, le quatrième épisode suscite déjà l'enthousiasme.

"J'ai vécu la même expérience en faisant cette série qu'en faisant le Silence des agneaux", a confié Jodie Foster lors d'une récente interview accordée à Entertainment Weekly. "J'ai l'impression que ce sont les deux seules expériences que j'ai eues où l'on saute dedans parce que le texte est tellement merveilleux et qu'il nous parle et qu'il y a tellement de choses qui nous attirent d'une manière que l'on comprend - et d'une manière que l'on ne comprend pas".

True Detective : Night Country" suit deux détectives - Liz Danvers, incarnée par Jodie Foster, et Evangeline Navarro, une boxeuse devenue actrice, Kali Reis - qui tentent de résoudre l'affaire de huit chercheurs disparus dans l'Arctique. En chemin, elles découvrent de sombres vérités sur le "pays de la nuit" et font face à de dures vérités sur elles-mêmes.

Avatar, The Last Airbender

Date de sortie : 22 février

Où regarder : Netflix

Netflix est confronté à une pression énorme pour son adaptation en prises de vue réelles de "Avatar, the last airbender" ("Avatar, le dernier maître de l'air"), l'une des séries animées les plus populaires de tous les temps.

L'engouement pour la série peut être pénible, et de nombreux fans sont encore traumatisés par l'adaptation cinématographique de 2010 par M. Night Shyamalan, qui a été largement ridiculisée et a fait un bide au box-office.

La nouvelle série télévisée prend quelques libertés avec le matériau d'origine, en termes d'histoire mais aussi de présentation. La bande-annonce laisse entrevoir des effets spéciaux assez impressionnants, des images de synthèse et des costumes élaborés qui pourraient faire de cette adaptation une véritable affaire.

En huit épisodes d'une heure, la série suit Aang, le dernier maître de l'air, dans un monde attaqué par la nation du feu. Avec l'aide de ses amis, Aang s'entraîne pour accomplir son destin de maître des quatre éléments.

3 Body Problem

Date de sortie : 21 mars

Où regarder : Netflix

Basée sur la trilogie de livres de science-fiction de l'auteur chinois Liu Cixin, "3 body problem" ( "3 problèmes de corps") est le nouveau projet de David Benioff et D.B. Weiss, créateurs de "Game of Thrones", récompensés par un Emmy Award. La série fait parler d'elle depuis que Netflix l'a annoncée, il y a quatre ans.

Elle raconte la première rencontre de l'humanité avec une civilisation extraterrestre au bord de l'effondrement, qui se prépare à envahir la Terre.

Selon le synopsis officiel de Netflix : "la décision fatidique d'une jeune femme dans la Chine des années 1960 se répercute à travers l'espace et le temps jusqu'à un groupe de brillants scientifiques de l'époque actuelle. Alors que les lois de la nature s'effilochent sous leurs yeux, cinq anciens collègues se réunissent pour affronter la plus grande menace de l'histoire de l'humanité."

Il s'agit d'un test important pour David Benioff et D.B. Weiss, leur premier projet majeur depuis que "Games Of Thrones" s'est achevé dans un feu d'artifice de ce qui est l'opposé de la gloire. Parviendront-ils à se débarrasser de ce final critiqué et à produire une nouvelle série emblématique ? Nous ne manquerons pas de les suivre.

Fallout

Date de sortie : 12 avril

Où regarder : Amazon Prime

Alors que les fans attendent la saison 2 de "The Last of Us", une autre grande franchise de jeux vidéo fait son entrée sur le petit écran.

Fallout est un drame post-apocalyptique basé sur l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, qui imagine le monde après une guerre nucléaire.

La série se déroule 200 ans après la destruction de la planète et suit Lucy (Ella Purnell), l'une des habitantes d'un abri anti-atomique souterrain de luxe, qui quitte le bunker pour voir à quoi ressemble la vie à la surface.

La série met également en scène Kyle MacLachlan ("Twin Peaks") dans le rôle du père de Lucy et Walton Goggins ("The Shield", "The Righteous Gemstones") dans le rôle d'un chasseur de primes défiguré appelé "The Ghoul".

Bridgerton - saison 3

Date de diffusion : 16 mai / 13 juin

Où l'écouter : Netflix

Bridgerton est de retour pour plus de romance et de galipettes dans sa troisième saison, qui se concentre sur la vie amoureuse de Lady Whistledown, elle-même férue de commérages.

La troisième saison de Bridgerton sera divisée en deux parties, dont les quatre premiers épisodes seront diffusés pour la première fois sur Netflix le 16 mai. L'histoire se concentre sur la romance naissante entre Penelope Featherington (alias Lady Whistledown) et Colin Bridgerton.

La Pénélope de Nicola Coughlan est l'une des préférées des téléspectateurs depuis le début de la série, et les fans de la série sont impatients de voir comment l'histoire d'amour de Pénélope sera transposée à l'écran, en particulier lorsque la tension sexuelle montera entre elle et Colin.

The Sympathizer

Date de sortie : TBD 2024

Où regarder : HBO et Max

Basé sur le roman éponyme de Viet Thanh Nguyen, lauréat du prix Pulitzer, "The Sympathizer" est un thriller d'espionnage délirant qui jette un regard satirique sur les luttes d'identité d'un espion communiste mi-français, mi-vietnamien pendant les derniers jours de la guerre du Viêt Nam - et après son installation aux États-Unis.

Le rôle principal est tenu par le nouveau venu Hoa Xuande (de la série live-action "Cowboy Bebop" de Netflix), aux côtés des stars hollywoodiennes Sandra Oh et Robert Downey Jr. La mini-série est réalisée par le célèbre cinéaste sud-coréen Park Chan-wook ("Oldboy", The Handmaiden).

Park Chan-wook est producteur exécutif de la série et a également réalisé lui-même trois épisodes. Les fans sont impatients de voir comment sa vision et son style se combineront avec l'histoire captivante de la fin de la guerre du Viêt Nam, vue d'un point de vue vietnamien.

À tout le moins, la série vaut la peine d'être regardée pour les changements de costumes sans cesse divertissants de Downey Jr.

Squid Game - saison 2

Date de sortie : TBD 2024

Où regarder : Netflix

La série extrêmement populaire sur un jeu télévisé dystopique où les joueurs risquent tout serait de retour pour une deuxième série cette année, bien que la date de sortie officielle n'ait pas encore été confirmée.

"Squid Game" est rapidement devenue la série télévisée la plus regardée de l'histoire de Netflix, et elle n'a toujours pas cédé sa place.

La popularité de la série signifie que la saison 2 est réalisée avec un budget beaucoup plus important - et de nombreux personnages de la saison 1 reviennent pour le prochain chapitre.

La saison 2 retrouvera le protagoniste Gi-hun, qui cherche à se venger des souffrances qu'il a subies dans la saison 1.

Mercredi - saison 2

Date de sortie : TBD 2024

Où regarder : Netflix

En parlant de succès retentissants, la série "Wednesday" de Netflix revient pour une deuxième saison, qui devrait sortir sur la plateforme de streaming en 2024.

Jenna Ortega est de retour dans le rôle principal et en tant que productrice exécutive, révélant que la série sera beaucoup plus sombre cette saison. Mercredi Addams n'aura pas non plus d'intérêt amoureux dans la nouvelle série - pour ceux qui trouvaient que le triangle amoureux de la saison 1 tombait un peu à plat.

Catherine Zeta Jones et Luis Guzmán sont de retour dans les rôles de Gomez et Morticia Addams, et les acteurs ont confirmé qu'un autre membre de la famille Addams ferait ses débuts dans la deuxième série - bien que son identité exacte reste un mystère.

House of the Dragon - saison 2

Date de sortie : été 2024

Où regarder : HBO ou Max

La série dérivée de "Game of Thrones" revient pour une deuxième saison l'année prochaine, et elle s'annonce brûlante.

La bande-annonce nous donne un avant-goût de la guerre brutale qui s'annonce, et nous voyons tous nos personnages préférés se préparer à chevaucher leurs dragons dans la bataille. La plupart des acteurs sont de retour, et le showrunner, Ryan Condal, a déclaré, lors d'une récente interview, que cette saison introduirait cinq nouveaux dragons.

Cette saison se concentre sur la Danse des dragons, la guerre civile sanglante qui déchire le royaume des Targaryen.

"Beaucoup mourront", selon le teaser publié par HBO début décembre.

Grâce à son contrat avec le syndicat britannique, la série a pu être tournée pendant l'été, et la saison 2 de "House of the Dragon" devrait être diffusée au cours de l'été 2024.

Dune : prophecy

Date de sortie : Automne 2024

Où regarder : HBO et Max

Bene Gesserit dans le film "Dune" de Villeneuve Warner Bros.

Les fans de Dune ont dû faire preuve d'une incroyable patience depuis que le film à succès de Denis Villeneuve a aiguisé leur appétit en 2021, promettant un avenir rempli de nouveaux récits épiques de science-fiction en provenance d'Arrakis.

Cette patience sera enfin récompensée l'année prochaine.

En plus du deuxième volet de la trilogie cinématographique de Villeneuve qui sortira en mars, la nouvelle mini-série de l'univers de Dune a été confirmée pour la fin de l'année 2024.

"Dune : Prophecy" se déroule 10 000 ans avant les événements du roman "Dune" de 1965, sur lequel est basé le film de Denis Villeneuve. On y suit les sœurs Valya et Tula Harkonnen qui tentent d'assurer l'avenir de la galaxie et d'établir la mystérieuse secte connue sous le nom de Bene Gesserit.

Yellowstone - saison 5 Partie 2

Date de sortie : novembre 2024

Où regarder : Paramount+ ou SkyShowtime

La série américaine à succès sur la famille Dutton du Montana et leur ranch Yellowstone, le plus grand de l'État, s'achève l'année prochaine avec la deuxième partie de sa cinquième saison.

À la fin de la première partie, le patriarche John Dutton (interprété par Kevin Costner, qui a remporté le Golden Globe du meilleur acteur cette année pour son rôle) était dans l'eau chaude, son héritage étant menacé par la maladie de son bétail.

Les derniers épisodes de la série concluront l'histoire de chaque personnage et mettront fin à l'intense rivalité entre les frères Beth et Jamie Dutton dans ce qui promet d'être un affrontement dramatique.

Bon (futur) visionnage.