La popularité de la série "Crash Landing on You" attire un grand nombre de touristes asiatiques dans le village pittoresque d'Iseltwald situé au bord d'un lac.

Tournée dans le petit village suisse d'Iseltwald, une scène emblématique de la série sud-coréenne "Crash Landing on You", génère un afflux de touristes depuis la diffusion de la série diffusée sur Netflix.

Selon Titia Weiland, directrice de l'office du tourisme local, ce village d'environ 400 habitants a vu passer 1 000 visiteurs pour chaque habitant depuis l'année dernière.

La série, extrêmement populaire, a été diffusée pour la première fois en décembre 2019. Mais les restrictions COVID n'ayant été levées que récemment dans une grande partie de l'Asie, les fans de la série réalisent aujourd'hui leurs rêves de voyage.

"Presque tout le monde à Iseltwald est heureux d'avoir beaucoup de touristes. Nous y sommes tous habitués, surtout en été", explique Titia Weiland. "Mais c'est assez impressionnant d'avoir autant de touristes qui arrivent si soudainement, et qui plus est pour une visite très courte."

L'attrait "romantique" d'Iseltwald

La série est centrée autour de l'histoire d'une jeune femme sud-coréenne qui, tombée accidentellement en Corée du Nord à la suite d'un accident de parapente, vit une histoire d'amour avec un officer de l'armée de Pyongyang.

Une scène en particulier a fait battre le cœur des touristes, celle d'un piano au bout de la jetée. "Pour les Sud-Coréens, il est impossible de rencontrer des Nord-Coréens", explique Haneuil Lee, en visite avec ses amis sud-coréens. "Mais dans la pièce, ils tombent amoureux l'un de l'autre et se rencontrent en Suisse, et cela signifie beaucoup".

Visiter un lieu tiré de l'une de vos émissions ou de l'un de vos films préférés procure un sentiment particulier, comme l'a récemment constaté Isabel Palijon, une touriste philippine de 38 ans.

"C'est formidable et impressionnant, parce qu'ils sont allés ici. Et je me sens comme si j'aimais aussi la série, c'est un sentiment vraiment agréable", explique Minh Ha, venue du Viêt Nam. "C'est l'un des endroits les plus romantiques au monde, c'est pourquoi je suis venu ici aussi. Les réalisateurs coréens ont fait un très bon choix en sélectionnant cet endroit, ce qui a permis à cette ville de devenir plus populaire dans le monde."

Iseltwald souffre-t-il d'un nouveau cas de surtourisme ?

La jetée n'est pas seulement une toile de fond pour de beaux selfies. Elle est destinée aux petits bateaux qui accostent à Iseltwald, explique M. Weiland, ainsi qu'aux personnes qui se rendent au restaurant situé à proximité.

La directrice de l'office du tourisme voit dans cet afflux de visiteurs "une chose intéressante pour un petit village comme Iseltwald". "Le site est d'une grande beauté, et pas seulement pour les Coréens", ajoute-t-elle. "C'est comme un paradis sur terre, que nous souhaitons conserver. C'est ce que nous essayons de faire."