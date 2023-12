Un poète russe condamné à 7 ans de prison pour avoir récité des vers contre la guerre en Ukraine

Par AP, AFP

Le poète russe, Artyom Kamardin, a été condamné à sept ans de prison pour avoir récité des vers anti-guerre, lors d'un spectacle de rue à Moscou, en septembre 2022.

Le tribunal du district de Tverskoi, à Moscou, a condamné Artyom Kamardin pour avoir lancé des appels portant atteinte à la sécurité nationale et incité à la haine.

Yegor Shtovba, qui a participé à l'événement et récité les vers d'Artyom Kamardin, a été condamné à 5 ans et demi de prison pour les mêmes chefs d'accusation.

Artyom Kamardin a déclaré au tribunal qu'il ne savait pas que ses actes enfreignaient la loi et a demandé la clémence.

"Je ne suis pas un héros, et aller en prison pour mes convictions n'a jamais fait partie de mes projets", a-t-il confié dans un communiqué publié sur la chaîne Telegram de ses partisans.

Le rassemblement à côté du monument au poète Vladimir Maïakovski a eu lieu quelques jours après la mobilisation de 300 000 réservistes, ordonnée par le président, Vladimir Poutine, à la suite des revers militaires de Moscou en Ukraine

Cette mesure largement impopulaire a incité des centaines de milliers de personnes à fuir la Russie pour éviter d'être recrutées dans l'armée.

La police a rapidement dispersé le spectacle et arrêté Artyom Kamardin et plusieurs autres participants.

Les médias russes ont cité les amis de M. Kamardin et son avocat, qui ont déclaré que la police l'avait battu et violé lors de l'arrestation. Peu après, on le voit s'excuser pour son acte dans une vidéo de la police diffusée par les médias pro-Kremlin, le visage couvert d'ecchymoses.

Les autorités n'ont pris aucune mesure pour enquêter sur les abus présumés de la police.

Lors de l'audience de jeudi, l'épouse d'Artyom Kamardin, Alexandra Popova, a été escortée hors de la salle d'audience par des huissiers après avoir crié "Honte !" à la suite du verdict. Alexandra Popova et d'autres personnes ont ensuite été arrêtées pour un "rassemblement" non autorisé à l'extérieur du tribunal.

Entre la fin février 2022 et le début de ce mois, 19 847 personnes ont été arrêtées en Russie pour s'être exprimées ou avoir protesté contre la guerre, tandis que 794 personnes ont été impliquées dans des affaires pénales en raison de leur position contre la guerre, selon le groupe de défense des droits OVD-Info, qui suit les arrestations politiques et fournit une assistance juridique.

La répression a été menée en vertu d'une loi adoptée par Moscou quelques jours après l'envoi de troupes en Ukraine, qui criminalise de fait toute expression publique sur la guerre s'écartant de la version officielle.