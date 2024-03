Les ayants droit de Sinéad O'Connor demandent à Donald Trump de cesser d'utiliser la chanson Nothing Compare to U, de l'artiste décédée, lors de ses rassemblements de campagne.

Qu'ont en commun Adele, Bruce Springsteen, Linkin Park, Johnny Marr, Neil Young, R.E.M., les Rolling Stones et les White Stripes ?

Non, ils n'ont pas tous joué les seconds rôles lors des prénuptiaux opulents du fils du milliardaire indien, Mukesh Ambani, au cas où Rihanna ne viendrait pas.

Ils ont tous la particularité, bien plus grave, d'avoir dû demander à Donald Trump de cesser d'utiliser leurs chansons lors de ses rassemblements politiques.

Ce n'est pas nouveau. Chaque fois que la saison des élections arrive, il y a fort à parier qu'un homme politique tentera de monter sur scène au son d'une chanson qu'il juge entraînante, afin d'égayer son image et sa campagne. Cela se fait souvent sans l'accord de l'artiste, ce qui conduit les musiciens à leur interdire de le faire.

Donald Trump, qui brigue un second mandat et est sur le point d'obtenir l'investiture républicaine est un expert dans ce domaine, bien qu'il soit inculpé dans plusieurs États pour des délits tels que la manipulation de documents classifiés, la conspiration et le racket...

Apparemment incapable d'exploiter éternellement le catalogue de Kid Rock, il a été mis en cause plus d'une fois pour son utilisation de morceaux d'artistes.

"Ne vous servez pas de notre musique ou de ma voix pour votre stupide charade de campagne", a brillamment et succinctement ordonné Michael Stipe, le leader de R.E.M.

En 2020, Neil Young avait intenté des poursuites à l'encontre de Donald Trump pour avoir utilisé "Rockin' in the Free World" dans le cadre de ce qu'il a qualifié de "campagne anti-américaine d'ignorance et de haine".

La dernière affaire en date concerne la succession de Sinéad O'Connor, qui a demandé à Donald Trump de cesser d'utiliser sa chanson phare de 1990, "Nothing Compares 2 U", lors de ses rassemblements politiques.

La chanteuse est décédée en juillet dernier, à l'âge de 56 ans, et ses ayants droit ont affirmé qu'il n'était "pas exagéré de dire que Sinéad aurait été dégoûtée, blessée et insultée de voir son travail déformé de cette manière par quelqu'un qu'elle a elle-même qualifié de "diable biblique"".

La déclaration commune des héritiers de Sinéad O'Connor et de son label de longue date, Chrysalis Records, poursuit : "tout au long de sa vie, il est bien connu que Sinéad O'Connor a vécu selon un code moral féroce défini par l'honnêteté, la gentillesse, l'équité et la décence à l'égard de ses congénères. C'est donc avec indignation que nous avons appris que Donald Trump a utilisé son interprétation emblématique de Nothing Compares 2 U lors de ses rassemblements politiques".

Et de conclure : "en tant que gardiens de son héritage, nous demandons à Donald Trump et à ses associés de cesser immédiatement d'utiliser sa musique".

Il est frustrant de constater que de nombreux hommes politiques américains disposent d'une certaine marge de manœuvre juridique dans ce domaine, ce qui désespère les artistes.

En effet, les politiciens américains n'ont pas toujours besoin de l'autorisation des artistes, car les campagnes peuvent acheter des licences auprès des organisations de droits musicaux, ce qui leur donne un accès légal à des millions de chansons pour les rassemblements politiques.

Les artistes ont toutefois le droit de retirer leur musique de cette liste. Pour le bien de la mémoire d'O'Connor, c'est ce qui pourrait être ordonné.