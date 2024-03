L'actrice française oscarisée succède à la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland, qui a été la première femme à présider l'Académie européenne du cinéma.

L'actrice française, Juliette Binoche ("Le Patient anglais", "Le Goût des choses"), sera la prochaine présidente du conseil d'administration de l'Académie européenne du cinéma. Elle succédera à la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland ("Europa","Spoor", "Green Border"), qui souhaite se consacrer entièrement à la réalisation de films.

Juliette Binoche a été proposée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration après la décision d'Agnieszka Holland de se retirer.

"Je ne suis pas une personne qui se retire facilement, mais je suis arrivée à la conclusion que je suis avant tout une cinéaste. Et c'est ce à quoi je veux me consacrer dans les années à venir", a confié Agnieszka Holland

Son dernier film, "Green Border", a remporté le prix spécial du jury à Venise l'année dernière et elle s'apprête à commencer le tournage de son biopic sur Kafka intitulé "Franz".

Nous avons interviewé Agnieszka Holland lors de la dernière cérémonie des European Film Awards - l'équivalent européen des Oscars - pour parler de "Green Border" et de l'état actuel du paysage cinématographique européen, car le rôle de présidente de l'Académie européenne du cinéma non seulement "incarne ce que l'Académie souhaite représenter", selon l'organisation, mais représente également les intérêts de l'industrie cinématographique européenne.

Agnieszka Holland s'adresse à Euronews Culture en décembre 2023. Euronews Culture

"Je me suis toujours sentie honorée d'être présidente de l'Académie européenne du cinéma, après avoir succédé à Wim Wenders, qui a suivi les traces d'Ingmar Bergman. Mais pour moi, il est temps de me retirer. Savoir que Juliette Binoche est prête à reprendre le flambeau me conforte dans l'idée que cette décision a été prise au bon moment", ajoute Agnieszka Holland dans une récente déclaration.

Agnieszka Holland, qui est devenue présidente de l'Académie européenne du cinéma (EFA-European Film Academy), en 2021, a été la première femme à présider le conseil d'administration. Elle succède au réalisateur allemand, Wim Wenders, qui était le deuxième président de l'Académie, succédant lui-même au fondateur - le réalisateur suédois Ingmar Bergman - en 1996.

Mike Downey, l'actuel président du conseil d'administration, et Matthijs Wouter Knol, directeur général de l'Académie, ont déclaré ce qui suit à propos d' Agnieszka Holland : "Nous voulons honorer le souhait d'Agnieszka Holland et comprenons parfaitement que des responsabilités autres que la réalisation de films, aussi inspirantes et importantes soient-elles, peuvent parfois entraver la création d'œuvres d'art. Une telle décision nous fait également prendre conscience de tout ce que nous devons au travail d'Agnieszka Holland pour notre institution."

"Au nom de l'Académie européenne du cinéma, nous tenons à la remercier pour son immense soutien, sa force et sa vision forte dans toutes les fonctions qu'elle a remplies au sein de la structure de l'Académie. Sans cela, le travail accompli ces dernières années n'aurait pas été le même - et il n'aurait certainement pas été aussi agréable".

Le mandat de Juliette Binoche prend officiellement effet le 1er mai 2024.

Elle est la seule femme à avoir remporté le prix de la meilleure actrice dans les trois principaux festivals de cinéma européens : la Coupe Volpi à Venise pour "Trois Couleurs : Bleu", en 1993, l'Ours d'argent de Berlin pour "Le Patient anglais" en 1996 (rôle qui lui a valu l'Oscar 1997 de la meilleure actrice dans un second rôle) et la Palme d'or de Cannes pour "Certified Copy" (2010).

L'actrice est actuellement à l'affiche de la première cannoise de "The Taste of Things" ("Le goût des choses"), ainsi que de la série limitée d'Apple TV+ The New Look, dans laquelle elle incarne Coco Chanel face à Ben Mendelsohn.