La population locale est de plus en plus frustrée par les restaurants qui cherchent à maximiser les profits des touristes pendant la saison estivale.

Les voyageurs en solitaire qui visitent Barcelone pourraient bientôt souffrir de la faim, car certains restaurants ont interdit les repas à table en solo.

PUBLICITÉ

Les terrasses extérieures sont extrêmement populaires au printemps et en été, lorsque des millions de touristes affluent dans la ville. Les restaurateurs ont en effet commencé à les refuser au profit des groupes, qui rapportent plus d'argent.

Dans le centre de Barcelone, certains restaurants, principalement sur la Carrer de Blai, connue pour ses bars à tapas, et dans le quartier de l'Eixample, ont commencé à refuser les clients individuels.

Le quotidien espagnol, "El Pais", rapporte que les serveurs donnent des excuses comme le fait d'être complet ou refusent des places sur les terrasses des restaurants.

Les personnes qui dînent seules se voient refuser des tables et des excuses déplorables

Pour les personnes qui voyagent et dînent seules, un accueil glacial n'est pas si inhabituel. Il n'est que trop fréquent d'être assis près des toilettes, de la cuisine ou même d'être relégué dans un coin caché.

Mais les habitants de Barcelone ressentent eux aussi l'impact du tourisme sur les restaurants de la ville.

L'un d'entre eux a raconté au journal qu'il avait essayé plusieurs établissements le même soir et qu'il s'était vu refuser l'entrée dans chacun d'entre eux, bien qu'il y ait des tables vides.

Les habitants de la région se voient refuser l'accès aux restaurants pendant la période de pointe du printemps et de l'été. IMAGO/Mario Aurich via Reuters Connect

"À la première terrasse où j'ai obtenu une table, un serveur est arrivé rapidement et m'a dit qu'elle était réservée. Ce n'était pas le cas. Dès que je me suis levé, un groupe de guiris (étrangers) qui se trouvait derrière moi s'est assis", raconte-t-il.

Un autre lui a dit qu'il n'aurait que 20 minutes pour manger son repas et le dernier restaurant qu'il a essayé lui a dit directement que la terrasse était réservée aux groupes.

Pourquoi les restaurants refusent-ils les repas en solo ?

L'interdiction de mangeren solo est motivée par des raisons financières. Une personne attablée avec un groupe est susceptible de dépenser plus qu'une personne mangeant seule. De plus, les groupes de touristes dépensent également plus d'argent que les locaux.

La population locale est de plus en plus frustrée par les restaurants qui cherchent à maximiser les profits des touristes.

Alors qu'auparavant, ils pouvaient s'asseoir dehors et prendre un verre le soir ou un café l'après-midi, aujourd'hui, on leur dit non.

PUBLICITÉ

Alors que les températures commencent à augmenter au printemps, les habitants sont contraints de s'adapter aux horaires des touristes, de nombreux établissements refusant d'accueillir ceux qui cherchent à prendre un verre après 12 heures.

"4 heures de l'après-midi. Avant d'entrer au MACBA (Musée d'art contemporain de Barcelone), nous voulons prendre un café", a déclaré la journaliste Noemí Vilaseca dans un message publié sur les médias sociaux en juillet.

"Ils ne nous le servent pas sur la terrasse, parce que c'est l'heure de l'apéritif [avant le dîner, bien sûr]".