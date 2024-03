Le réalisateur de "La liste de Schindler", lauréat de trois Oscars, fait ses premiers commentaires sur Gaza et dénonce la montée de l'antisémitisme.

PUBLICITÉ

"Les échos de l'histoire sont indéniables dans notre climat actuel".

Le légendaire cinéaste Steven Spielberg a prononcé ces mots lors d'une cérémonie en l'honneur de la USC Shoah Foundation, une organisation à but non lucratif qu'il a fondée il y a 30 ans et qui documente les entretiens avec les survivants et les témoins de l'Holocauste.

Âgé de 77 ans, le réalisateur de La liste de Schindler a reçu lundi (25 mars) le USC Medallion, la plus haute distinction de l'université de Californie du Sud.

Dans son discours, il a souligné l'importance d'enrayer la montée de l'antisémitisme et des opinions extrémistes dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas qui a débuté en octobre.

Il a également mis l'accent sur les jeunes étudiants victimes de préjugés sur les campus universitaires : "50 % des étudiants juifs disent avoir été victimes de discrimination antisémite. Ce phénomène s'ajoute aux discriminations anti-musulmanes, arabes et sikhs".

Abordant directement le conflit à Gaza, il a déclaré : "Je suis de plus en plus inquiet que nous soyons condamnés à répéter l'histoire, à devoir une fois de plus nous battre pour le droit même d'être juif. Face à la brutalité et à la persécution, nous avons toujours été un peuple résilient et compatissant qui comprend le pouvoir de l'empathie".

De gauche à droite : Joel Citron, Carol Folt, présidente de l'Université de Californie du Sud, Steven Spielberg et Celina Biniaz, survivante de l'Holocauste. Sarah Reingewirtz/The Orange County Register via AP

"Nous pouvons nous insurger contre les actes odieux commis par les terroristes du 7 octobre tout en décriant le massacre de femmes et d'enfants innocents à Gaza", avance Steven Spielberg."Cela fait de nous une force unique pour le bien dans le monde et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le travail de la Fondation de la Shoah, qui est plus crucial aujourd'hui qu'il ne l'était en 1994".

Il poursuit : "ce travail est crucial au lendemain de l'horrible massacre du 7 octobre. Il est essentiel pour mettre fin à la violence politique causée par la désinformation, les théories du complot et l'ignorance. Elle est cruciale parce que la lutte contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes est indispensable à la santé de notre république et à l'avenir de la démocratie dans l'ensemble du monde civilisé".

Voici son discours en intégralité :

"Bonjour à tous. Cela me comble, comme disait ma défunte mère Leah, d'être ici aujourd'hui avec vous, 30 ans après la création de la Fondation de la Shoah et 20 ans après que l'Université de Californie du Sud est devenue notre partenaire dévoué dans cette entreprise, pour célébrer ce que nous avons accompli et réfléchir à tout ce que nous espérons encore accomplir. Je suis très reconnaissant à la présidente (Carol) Folt de nous avoir réunis et d'avoir fait preuve d'un leadership et d'un soutien sans faille. Je vous invite à vous joindre à moi pour la remercier de son engagement constant en faveur de notre mission.

J'ai eu la chance inouïe de passer une grande partie de ma vie professionnelle à raconter des histoires. Les histoires sont le fondement de l'Histoire. Les histoires peuvent être magiques. Elles peuvent être inspirantes, terrifiantes - elles peuvent être inoubliables. Elles offrent un instantané de l'humanité dans toute sa beauté et sa tragédie. Elles constituent l'une de nos armes les plus puissantes dans la lutte contre l'antisémitisme et la haine raciale et religieuse. L'Holocauste, ou comme mes parents l'appelaient "les grands meurtres", est l'une des histoires que j'ai entendues dans mon enfance.

Dans la maison de mes grands-parents, à Cincinnati, dans l'Ohio, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de trois ans, ma grand-mère, Jenny, enseignait l'anglais à des survivants hongrois de l'Holocauste. Pendant ces cours, je m'asseyais souvent à table avec elle. C'est là que j'ai appris à compter, non pas à l'école, mais en découvrant les chiffres tatoués sur les bras des survivants.

Un homme a remonté sa manche et m'a montré à quoi ressemblait le chiffre cinq, à quoi ressemblait le chiffre trois. Il m'a montré un sept. Puis il m'a dit : "Tu veux voir un truc ? C'est un neuf. Mais quand je fais ça, c'est un six, tu vois, Steve ? Je n'avais que trois ans, mais je ne l'ai jamais oublié.

Des années plus tard, lorsque j'étais au lycée en Californie, j'étais l'un des rares juifs de l'école. J'ai pu faire l'expérience de ce que c'était que d'être la cible d'antisémitisme, à la fois verbalement, physiquement et par l'exclusion silencieuse. Cela m'a rappelé brutalement que, même si des décennies s'étaient écoulées depuis l'Holocauste, la distance entre la table de ma grand-mère et les couloirs de mon lycée n'était pas très grande. Et que la discrimination à l'encontre des juifs n'a pas commencé ou pris fin avec la Seconde Guerre mondiale.

Dans les années qui ont précédé la production de "La liste de Schindler" et durant le tournage, il était impératif de me plonger dans les ténèbres de l'Holocauste. Les survivants de la Shoah nous rendaient visite à Cracovie. Je me souviens que chaque survivant avait une histoire à raconter. Mais je me souviens aussi que je déplorais que leurs histoires ne soient pas documentées en tant que preuves de ce qui leur avait été fait, à eux et à tous les juifs d'Europe.

En ayant le courage de partager ces histoires devant une caméra, ils ont laissé un témoignage permanent pour les familles, pour l'histoire, pour l'éducation et pour toutes les générations futures. C'est devenu ma mission. C'est devenu notre travail et c'est ce qui a donné naissance à la Fondation Shoah. Et nous voici 30 ans plus tard, toujours déterminés à donner à ces voix toutes les chances d'être entendues. Les 56 000 témoignages que nous avons enregistrés sont inestimables pour enseigner aux nouvelles générations ce que les survivants ont répété pendant 80 ans. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça.

En les écoutant, les échos de l'histoire sont indéniables dans notre climat actuel. La montée des extrémismes a créé un environnement dangereux et une intolérance radicale (qui) conduit à une société qui ne célèbre plus les différences, mais conspire au contraire à diaboliser ceux qui sont différents au point de créer le concept de "l'autre".

L'idée de "l'autre" est un concept qui empoisonne le discours et crée un dangereux fossé dans nos communautés. L'"altérité" rationalise les préjugés. Elle encourage le déni et la distorsion volontaires de la réalité pour renforcer les idées préconçues. L'altérité est le ferment qui alimente l'extrémisme et l'anti-libéralisme. Nous voyons tous les jours comment les mécanismes de l'extrémisme sont utilisés sur les campus universitaires, où aujourd'hui 50 % des étudiants juifs disent avoir été victimes de discrimination antisémite. Ce phénomène s'ajoute aux discriminations anti-musulmanes, arabes et sikhs. La création de "l'autre" et la déshumanisation de tout groupe sur la base de ses différences sont les fondements du fascisme. Il s'agit d'un vieux manuel qui a été dépoussiéré et qui est largement diffusé aujourd'hui. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter.

Et je crains de plus en plus que nous soyons condamnés à répéter l'histoire, à devoir une fois de plus nous battre pour le droit même d'être juif. Face à la brutalité et à la persécution, nous avons toujours été un peuple résilient et compatissant qui comprend le pouvoir de l'empathie.

PUBLICITÉ

Nous pouvons nous insurger contre les actes odieux commis par les terroristes du 7 octobre tout en décriant le massacre de femmes et d'enfants innocents à Gaza. Cela fait de nous une force unique pour le bien dans le monde et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le travail de la Fondation de la Shoah, qui est plus crucial aujourd'hui qu'il ne l'était en 1994.

Ce travail est crucial au lendemain de l'horrible massacre du 7 octobre. Il est essentiel pour mettre fin à la violence politique causée par la désinformation, les théories du complot et l'ignorance. Elle est cruciale parce que la lutte contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes est indispensable à la santé de notre république et à l'avenir de la démocratie dans l'ensemble du monde civilisé.

Cela me ramène à notre célébration de ces 30 ans de collecte d'histoires que le monde ne doit jamais oublier. Ces 56 000 témoignages que nous avons enregistrés constituent une base sur laquelle des ponts peuvent être construits, et nous, ici à la USC Shoah Foundation, nous construisons ces ponts.

Il y a quelques mois, lors d'un rassemblement de survivants, une femme de 82 ans, Hana Rychik, a partagé ce que beaucoup d'entre nous souhaitent, à savoir que les personnes actuellement retenues en otage à Gaza soient en sécurité et qu'elles aient l'espoir de rentrer chez elles. Elle a ensuite ajouté quelque chose qui, je le sais, a une signification pour chacun d'entre nous : "Nous avons besoin de paix. De paix et de compréhension. Nous devons nous respecter les uns les autres".

Je veux que les générations futures entendent l'histoire de Hana lorsqu'elles s'assiéront à la table de la cuisine de leurs grands-parents, comme je l'ai fait il y a tant d'années, parce que je veux qu'elles entendent les histoires de courage du passé que la Fondation de la Shoah continuera d'enregistrer. Je veux aussi qu'ils sachent que nous avons lutté contre la répétition de l'histoire en célébrant la survie et la vitalité juives. Je veux qu'ils sachent que nous croyons en un monde juste pour tous et que nous ferons toujours nôtre le souhait éternel de Hana pour la paix, la compréhension et la dignité humaine.

PUBLICITÉ

Lorsque son souhait deviendra réalité, nous pourrons vivre dans un monde où nos libertés essentielles seront communes à tous les pays, à tous les peuples et à toutes les religions. Et ce sera l'histoire la plus joyeuse jamais racontée".