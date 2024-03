Tensions entre Israël et les États-Unis après l'adoption d'une résolution appelant un cessez-le-feu

Par Somaya Aqad, AP

Le Conseil de sécurité des Nations unies a émis lundi sa première demande de cessez-le-feu à Gaza, les Etats-Unis ont provoqué la colère d'Israël en s'abstenant de voter. Tel-Aviv a réagi en annulant la visite à Washington d'une délégation de haut rang.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a accusé les États-Unis d'avoir "reculé" par rapport à une "position de principe" en autorisant le vote sans conditionner le cessez-le-feu à la libération des otages détenus par le Hamas.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que l'administration était "_quelque peu perplex_e" face à la décision de M. Netanyahu.

Les 15 membres du Conseil ont approuvé par 14 voix contre 0 la résolution, qui demandait également la libération de tous les otages capturés lors de l'attaque surprise du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre dernier. L'assemblée a applaudi après le vote.

Les États-Unis ont opposé leur veto aux résolutions antérieures du Conseil de sécurité sur le cessez-le-feu en grande partie parce qu'elles n'étaient pas directement liées à la libération des otages, qu'elles ne condamnaient pas les attaques du Hamas et que les négociations en cours étaient délicates. Les responsables américains ont fait valoir que le cessez-le-feu et la libération des otages étaient liés, tandis que la Russie, la Chine et de nombreux autres membres du Conseil étaient favorables à un appel inconditionnel au cessez-le-feu.

La résolution approuvée lundi exige la libération des otages, mais n'en fait pas une condition du cessez-le-feu pour le mois du Ramadan, qui se termine en avril.

Le Hamas a déclaré qu'il se félicitait de la décision des Nations unies, mais que le cessez-le-feu devait être permanent.

"Nous confirmons que nous sommes prêts à nous engager dans un processus immédiat d'échange de prisonniers qui aboutira à la libération des prisonniers des deux côtés", a déclaré le groupe. Depuis des mois, les militants cherchent à obtenir un accord prévoyant la fin complète du conflit.

La décision des États-Unis de s'abstenir intervient à un moment de tensions croissantes entre l'administration du président Joe Biden et M. Netanyahou au sujet de la poursuite de la guerre par Israël, du nombre élevé de victimes civiles et des quantités limitées d'aide humanitaire qui parviennent à Gaza. Les deux pays se sont également opposés au sujet du rejet par M. Netanyahu d'un État palestinien, de la violence des colons juifs contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et de l'expansion des colonies de peuplement dans cette région.

En outre, l'antagonisme bien connu entre Benyamin Netanyahu et Joe Biden - qui remonte au mandat de M. Biden en tant que vice-président - s'est aggravé après que M. Biden a remis en question la stratégie d'Israël dans la lutte contre le Hamas.

Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, allié de M. Biden, a alors laissé entendre que M. Netanyahu n'agissait pas dans l'intérêt d'Israël et a demandé à ce dernier d'organiser de nouvelles élections. M. Biden a fait savoir qu'il approuvait les remarques de M. Schumer, ce qui a provoqué une réprimande de M. Netanyahu.

Au cours de sa visite aux États-Unis, la délégation israélienne devait présenter aux responsables de la Maison Blanche ses plans pour une éventuelle invasion terrestre de Rafah, une ville située à la frontière égyptienne, dans le sud de Gaza, où plus d'un million de civils palestiniens ont cherché à se mettre à l'abri de la guerre.

La semaine dernière, M. Netanyahou a rejeté la demande des États-Unis d'interrompre l'invasion prévue à Rafah, s'engageant, lors d'une visite du secrétaire d'État Antony Blinken, à agir seul si nécessaire.M. Blinken a averti qu'Israël pourrait bientôt être confronté à un isolement international croissant, tandis que la vice-présidente Kamala Harris a déclaré qu'Israël pourrait bientôt faire face à des conséquences non spécifiées s'il lançait l'assaut terrestre.

Le vote du Conseil de sécurité est intervenu après que la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis vendredi, qui aurait soutenu "un cessez-le-feu immédiat et durable" dans le conflit entre Israël et le Hamas. Cette résolution présentait un lien affaibli entre le cessez-le-feu et la libération des otages, ce qui laissait une marge d'interprétation, et ne prévoyait pas de limite dans le temps.

Les États-Unis ont prévenu que la résolution approuvée lundi pourrait nuire aux négociations visant à mettre fin aux hostilités, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un nouveau veto, cette fois de la part des Américains. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar participent à ces négociations.

Le ramadan se terminant le 9 avril, la demande de cessez-le-feu ne durerait que deux semaines, bien que le projet précise que la pause dans les combats devrait conduire à "un cessez-le-feu durable".

L'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que la résolution "soutenait les efforts diplomatiques en cours", ajoutant que les négociateurs "se rapprochaient" d'un accord de cessez-le-feu avec la libération de tous les otages, "mais nous n'y sommes pas encore".

Elle a exhorté le Conseil et les membres de l'ONU à travers le monde à "s'exprimer et à exiger sans équivoque que le Hamas accepte l'accord qui est sur la table".

Mme Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis s'étaient abstenus parce que "certaines modifications" demandées par les États-Unis avaient été ignorées, notamment la condamnation du Hamas.

La résolution, proposée par les dix membres élus du Conseil, a été soutenue par la Russie et la Chine, ainsi que par le groupe arabe des Nations unies, composé de 22 pays.

En vertu de la Charte des Nations unies, les résolutions du Conseil de sécurité sont juridiquement contraignantes pour ses 193 États membres, même si elles sont souvent bafouées.

L'ambassadeur algérien à l'ONU, Amar Bendjama, représentant des pays arabes au Conseil, a remercié le Conseil d'avoir "enfin" exigé un cessez-le-feu.

"_Nous attendons avec impatience que la puissance occupante israélienne s'engage et se conforme à cette résolution, qu'elle mette fin au bain de sang sans aucune condition, qu'elle mette fin aux souffrances du peuple palestinie_n", a-t-il déclaré.

Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien à l'ONU, a déclaré au Conseil que le vote "doit être un tournant" qui permettra de sauver des vies à Gaza et de mettre fin à "l'assaut des atrocités contre notre peuple".

Peu avant le vote de lundi, les membres élus ont modifié le projet de résolution final en supprimant le mot "permanent" de la demande de cessez-le-feu du Ramadan, qui devrait conduire à un arrêt "durable" des combats, apparemment à la demande des États-Unis

La Russie s'est plainte que l'abandon de ce terme pourrait permettre à Israël "de reprendre son opération militaire dans la bande de Gaza à tout moment" après le ramadan et a proposé un amendement pour le rétablir. Cet amendement a été rejeté parce qu'il n'a pas obtenu le minimum de neuf voix "pour", trois membres du Conseil ayant voté pour, les États-Unis ayant voté contre et onze pays s'étant abstenus.

Depuis le début de la guerre, le Conseil de sécurité a adopté deux résolutions sur l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, mais aucune n'a appelé à un cessez-le-feu.

Selon le ministère de la santé de Gaza, plus de 32 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit dont la grande majorité sont des femmes et des enfants.

Gaza est également confrontée à une grave urgence humanitaire. Un rapport d'une autorité internationale sur la faim a averti la semaine dernière que "la famine est imminente" dans le nord de Gaza et que l'escalade de la guerre pourrait pousser la moitié des 2,3 millions d'habitants du territoire au bord de la famine.