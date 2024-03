Damien Hirst est le premier artiste à occuper les 200 hectares du Château La Coste

From « Treasures from the Wreck of the Unbelievable - Damien Hirst » - Tous droits réservés Frédéric Ponsard, Euronews

Entre Aix-en-Provence et le Luberon, le Château La Coste est un havre de paix pour les arts et les artistes. Damien Hirst est l'invité d'honneur ce printemps pour "The Light That Shines", en hommage à la lumière de Provence...

PUBLICITÉ La Provence a toujours inspiré les grands maîtres, de Cézanne à Van Gogh, et sa lumière est incomparable. Depuis 20 ans, le Château La Coste, vaste domaine viticole de 200 hectares, s'est transformé en véritable musée à ciel ouvert... Depuis début mars, il accueille une exposition géante de Damien Hirst, avec des dizaines de sculptures et de peintures, The Light That Shines... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chateau La Coste (@chateaulacoste) "C'est la première fois qu'un artiste occupe les cinq espaces d'exposition, les jardins du domaine et le parc, avec notamment une sculpture monumentale, "The Monk". Avec aussi des séries totalement nouvelles et des séries plus classiques de son travail, comme 'Natural History' et les animaux dans le formol qui ont fait sa renommée au début des années 90." Marie Rozet Responsable de la communication et de la programmation culturelle "Natural History" se retrouve dans le bâtiment de Renzo Piano construit dans les vignes. Plusieurs nouvelles séries, comme "The Secret Gardens Paintings", exposées dans la salle des anciens chais réaménagées par Jean-Marie Wilmotte, tandis que "The Empresses Paintings" est exposée dans un bâtiment au milieu des bois signé du grand architecte britannique Richard Rogers.... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chateau La Coste (@chateaulacoste) Pour Marie Rozet, "l'architecture c'est un média -je ne sais pas si on peut l'appeler comme cela, un média-, mais c'est un art très important au domaine. La première oeuvre d'art qui a été installé ce sont les chais de Jean Nouvel, l'architecte français, et ensuite sont venus s'ajouter Tadao Ando, Franck Gehry, Renzo Piano, Richard Rodgers, Oscar Niemeyer. Ils ont tous faits des lieux un peu différents rajoute-t-elle, mais ce sont des pavillons qui sont assez humbles en fait, et qui permettent d'accueillir d'autres expositions et donc d'autres artistes. L'architecture, lien idéal entre la terre de Provence, ses vignes et sa lumière. Un domaine en pleine nature, parfait écrin pour les oeuvres d'art. "The Light That Shines" de Damien Hirst est à découvrir au Chateau La Coste jusqu'au 23 juin.