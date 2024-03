Par Elise Morton

Pâques, ce n'est pas seulement des lapins, du chocolat et des chants. Ces traditions européennes insufflent à la fête des légendes, des compétitions et même des intrigues policières.

Dans certains pays, Pâques est même plus important que Noël.

Pâques est un moment fort du calendrier chrétien. Des processions solennelles aux batailles d'eau en passant par les marathons télévisés, l'Europe abrite des traditions pascales uniques - certaines spirituelles et d'autres... moins.

Si vous vous demandez comment vous mettre dans l'esprit de Pâques, inspirez-vous d'un voyage à travers le continent avec Euronews Culture.

Assister aux défilés de la "Semana Santa" en Espagne

Des pénitents cagoulés de la confrérie "La Oracion en el Huerto" se rassemblent à l'église San Lorenzo avant de rejoindre une procession de la Semaine sainte à Ségovie. Credit: Francisco Seco/AP

Les célébrations ont déjà commencé en Espagne : la Semana Santa (Semaine sainte) se déroule tout au long de la dernière semaine de carême. Outre les friandises telles que les torrijas à base de pain grillé et le gâteau Mona de Pascua, les défilés sont un élément essentiel de la saison. Les confréries religieuses catholiques - reconnaissables à leurs capes et cagoules distinctives - organisent des processions de pénitence dans les rues de nombreuses villes espagnoles, avec des pasos (chars) représentant des scènes de l'histoire biblique de Pâques. Séville est réputée pour accueillir certaines des processions les plus élaborées d'Espagne, mais Madrid, Zamora, Valladolid et Grenade sont également des hauts lieux de la Semana Santa.

Découvrez le silence des cloches en France

Clocher de l'église, St Tropez, France. Credit: Flicker Images

En France, ce sont les cloches volantes qui apportent aux enfants les friandises de Pâques.

Les cloches des églises s'arrêtent de sonner à Pâques en signe de respect pour la mort de Jésus, car - selon l'histoire - elles se sont envolées pour Rome afin d'être bénies par le pape, avant de revenir glorieusement chargées d'œufs de Pâques. Sur le chemin du retour vers leurs clochers, les cloches déposent leur butin dans les jardins des familles, prêtes à lancer des chasses aux œufs compétitives.

Vous préférez les œufs salés ? Rendez-vous à Bessières, dans le sud-ouest de la France, où des milliers de personnes se réunissent le lundi de Pâques pour déguster une omelette de 15 000 œufs.

La bataille d'eau de Pâques en Pologne

Une fille est aspergée d'eau par des garçons selon une tradition polonaise du lundi de Pâques, à Wilamowice, en Pologne, le lundi 17 avril 2017. Credit: Jarek Praszkiewicz/AP

Rien de tel pour célébrer Pâques que de viser ses voisins avec un pistolet à eau. C'est du moins ce qui se passe en Pologne, où le Śmigus-Dyngus - également connu sous le nom de lany poniedziałek (lundi humide) - transforme le lundi de Pâques en une véritable bataille d'eau à l'échelle nationale.

On pense que la tradition remonte au XIVe siècle, lorsque les garçons des villages de campagne arrosaient les filles avec des seaux d'eau en signe d'affection. De nos jours, cependant, personne n'est à l'abri : il faut se méfier des ballons d'eau lancés par des tireurs d'élite dans les rues des villes polonaises, des attaques d'écoliers armés de pistolets à eau et même des tuyaux d'arrosage des pompiers.

On trouve des traditions aquatiques similaires dans toute l'Europe centrale et orientale, mais la Pologne élève les festivités à un niveau supérieur.

S'essayer au lancer d'œufs au Royaume-Uni

La tradition des œufs roulés à Preston, en 2010. Credit: Flickr Images

Pourquoi se contenter d'admirer un œuf décoré avec soin alors qu'on peut le faire rouler en bas d'une colline ? Ajoutez une bonne dose de compétition à vos fêtes de Pâques grâce à cette coutume britannique vieille de plusieurs siècles, qui voit des passionnés (traditionnellement des enfants) s'affronter pour faire rouler leur œuf le plus loin possible sans qu'il ne se brise.

Le lancer d'œuf, qui symbolise la pierre roulée à l'entrée du tombeau de Jésus, est également connu sous le nom de "pace-egging", dérivé de "Pasch" en vieil anglais qui, à son tour, vient de l'hébreu pour Pessah (Passover).

L'une des manifestations les plus célèbres de roulement d'œufs a généralement lieu à Preston's Avenham Park le lundi de Pâques, et cette année ne fait pas exception à la règle.

Suivre l'Epitaphios en Grèce

Des soldats grecs portent l'épitaphe lors d'une procession du Vendredi saint devant la cathédrale orthodoxe d'Athènes, le vendredi 30 avril 2021. Credit: Petros Giannakouris/AP

Les églises orthodoxes orientales utilisant un calendrier différent de celui des églises catholiques et protestantes pour déterminer le jour de Pâques. La Grèce (ainsi que d'autres pays comme la Bulgarie) fêtera Pâques cette année le 5 mai.

La sombre procession de l'Epitaphios - une reconstitution de la tombe du Christ, souvent décorée de fleurs - est un élément essentiel du Vendredi saint, avant de rester debout pour la messe de minuit qui marque le début du dimanche de Pâques. La préparation d'œufs colorés et la dégustation d'agneau rôti et de tsoureki (pain de Pâques sucré) sont d'autres éléments non négociables.

Profitez d'une tradition explosive à Florence, en Italie

Un chariot rempli de feux d'artifice est allumé lors d'une tradition connue sous le nom de Scoppio del Carro à Florence, 2010. Credit: Flickr Images

Les visiteurs de Florence ont généralement en tête le David de Michel-Ange et le Ponte Vecchio, mais Pâques offre un autre spectacle, plus inhabituel : le Scoppio del Carro.

Signifiant "explosion de la charrette", le Scoppio del Carro n'est pas pour les âmes sensibles. Il trouve son origine dans la première croisade, lorsque le Florentin Pazzino de' Pazzi - selon la légende, du moins - fut le premier homme à escalader les murs de Jérusalem, ramenant à Florence des morceaux de pierre du Saint-Sépulcre, qui furent utilisés pour allumer le feu de Pâques, transporté dans une charrette autour de Florence pour apporter la bénédiction à la ville

Aujourd'hui, l'événement du dimanche de Pâques est centré sur un gigantesque char antique rempli de feux d'artifice, transporté sur la place du Dôme et enflammé par une fusée en forme de colombe appelée "colombina".

Le char "brindellone" utilisé aujourd'hui date du XVIIe siècle et a été conçu par l'architecte et scénographe Bernardo Buontalenti.

Regarder en boucle une série policière en Norvège

Chaque année, la fascination de la Norvège pour le "crime de Pâques" attire l'attention, ce qui lui vaut de figurer dans notre liste des traditions de vacances particulières. Credit: Canva images

Vous avez déjà entendu parler du roman noir scandinave, mais pourquoi ne pas l'intégrer à vos célébrations de Pâques ?

Pendant les vacances de Pâques, de nombreux Norvégiens se retirent dans des chalets de montagne ou de campagne, le pays étant en grande partie fermé pendant ces cinq jours. C'est là qu'intervient la tradition de Pâques tant appréciée : Påskekrim, ou "crime de Pâques".

Le temps étant encore frais dans une grande partie de la Norvège, les gens se couchent souvent pour quelques jours avec des romans policiers ou devant leur télévision, les programmes télévisés étant remplis d'émissions policières à toute heure et les librairies proposant des promotions spéciales sur les romans policiers.