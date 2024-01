Découvrez les festivals de musique européens incontournables de 2024

Pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour voir les meilleurs groupes de musique du moment. Voici les festivals de musique européens à ne pas manquer cette année.

Si la programmation de Coachella 2024 récemment annoncée vous met l'eau à la bouche, nous avons une nouvelle à vous annoncer : l'Europe fait encore mieux.

Le programme de Coachella est certes impressionnant - avec Doja Cat, Lana Del Rey, Blur et le retour de No Doubt pour leur première prestation depuis 2015 - mais vous retrouverez bon nombre de ces noms dans les programmations des prochains festivals de musique européens.

Et puis, soyons réalistes. Le festival de Coachella est extrêmement cher et devient une destination à la mode pour les influenceurs qui ont de l'argent à dépenser, plus qu'un lieu d'échange pour les personnes réellement enthousiastes à l'idée d'écouter de la bonne musique en direct.

C'est dans cette optique qu'Euronews Culture a élaboré votre programme musical européen idéal pour 2024, afin que vous n'ayez pas à dépenser une fortune pour vous rendre dans le désert du Colorado en Californie.

Nous avons sélectionné un événement incontournable par pays, et avons même procédé par ordre chronologique.

Espagne - Primavera Sound Barcelona

(29 mai - 2 juin 2024)

Primavera Sound Barcelona 2024 : la liste des participants Primavera Sound Barcelona

Primavera Sound, l'un des plus grands festivals de musique d'Europe, inaugure l'été en beauté depuis 2001, et cette année ne déroge pas à la règle.

Avec une programmation formidable et un site magnifique en bord de mer, le festival vaut largement le déplacement jusqu'à la capitale catalane.

Lana Del Rey sort tout juste de sa sixième tournée en tête d'affiche pour "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", SZA profite de l'énorme succès de son deuxième album "SOS" et The National entame sa tournée européenne pour présenter non pas un, mais deux nouveaux albums. Les rockers britanniques Pulp, réunis pour l'occasion, complètent la liste des têtes d'affiche.

Préparez-vous également à danser sur des tubes de club, avec Charli XCX, Troye Sivan et Kim Petras qui interpréteront les morceaux de leurs derniers albums. AU

Pays-Bas - Le secret le mieux gardé

(7-9 juin 2024)

Le site du festival Best Kept Secret BSK - X

Niché dans le Safaripark Beekse Bergen, dans le village de Hilvarenbeek, dans le sud des Pays-Bas, le camping de Best Kept Secret se trouve au milieu des bois, ce qui fait de cet événement de trois jours une expérience bien plus accueillante et confortable que de nombreux festivals.

Ce cadre reculé ne signifie pas que les grands noms manquent à l'appel, car aucun festival ne réussit à faire venir des artistes de premier plan sur ses scènes tout en conservant son atmosphère feutrée comme le fait BKS. Qu'il s'agisse des Pixies, de Radiohead, de Run The Jewels, de Kraftwerk, de Nick Cave and the Bad Seeds ou d'Aphex Twin, Best Kept Secret ne cesse de prendre de l'ampleur.

Cette année, le festival fête ses 10 ans, après deux années de Covid qui ont fait capoter les projets pour 2020 et 2021. Le programme complet n'a pas encore été dévoilé, mais les premiers noms sont déjà très intéressants, et plus que suffisants pour vous inciter à réserver.

Le groupe français d'électro-dance Justice, le duo électro britannique Disclosure et l'inégalable PJ Harvey honoreront les scènes, tout comme Fatoumata Diawara et sa pop malaisienne sensuelle, les extraordinaires Slowdive, les punks rêveurs Mannequin Pussy, les rockeurs français La Femme et l'impressionnant groupe de 16 musiciens Floating Points. Les rumeurs font état de l'arrivée de Pulp, Mitski et Massive Attack.

Le cadre magnifique de la scène au bord de l'eau, la diversité de la programmation et le faible coût des billets par rapport à ses concurrents font de Best Kept Secret un festival à ne pas manquer.

Et n'oublions pas de mentionner qu'en plus de son cadre naturel magnifique, BKS se double d'un festival gastronomique avec une large sélection de mets allant des burgers au porc effiloché aux cidres locaux, en passant par les huîtres.DM

Royaume-Uni - Glastonbury

(26-30 juin 2024)

Glastonbury AP

Le plus grand festival d'Europe sera de retour à Worthy Farm, dans l'ouest de l'Angleterre, en juin prochain.

Pour ceux qui l'ignorent, Glastonbury est l'un des festivals de musique les plus anciens, sa première édition remontant à 1973. Avec une capacité de plus de 200 000 personnes, le festival est la septième plus grande ville du sud de l'Angleterre pendant ses cinq jours d'ouverture chaque année.

Situé dans les collines mythiques du Somerset, ce festival de musique et d'arts combine des spectacles musicaux avec des artistes de cirque, des comédiens, des projections de films, des conférences éducatives, des soins de bien-être physique et mental et des ateliers, pour créer une atmosphère unique en son genre.

La programmation du festival de 2024 n'a pas encore été annoncée, mais comme toujours, elle sera sans doute exceptionnelle. Cette année, Madonna, Dua Lipa et Coldplay figurent en tête de liste des rumeurs. L'organisatrice Emily Eavis promet au moins deux têtes d'affiche féminines , après que les Arctic Monkeys, les Guns N' Roses et Elton John ont occupé le devant de la scène l'année dernière.

Officiellement, les billets ont déjà été vendus, mais il y aura une possibilité de revente le 23 avril. JW

Irlande - Longitude

(29-30 juin 2024)

Longitude Longitude Festival X

Techniquement, nous devrions vous recommander le plus grand festival de la République d'Irlande, Electric Picnic. Organisé chaque année à la fin du mois d'août au Stradbally Hall, à une heure et demie de Dublin, Electric Picnic accueille un large éventail d'artistes de qualité, dont les têtes d'affiche de l'année dernière, Billie Eilish, Fred Again... et The Killers.

Cependant, Electric Picnic affichant déjà complet, nous vous recommandons un autre festival situé dans la banlieue de Dublin, à Marlay Park...

Le Longitude Festival existe depuis 2013 et, au fil des ans, il est passé d'une programmation rock à une orientation plus axée sur le hip-hop. Ce festival de deux jours aura lieu les 29 et 30 juin et n'a pas encore annoncé son programme, mais les têtes d'affiche précédentes étaient Calvin Harris, Travis Scott, Dave, Tyler, the Creator et A$AP Rocky. JW

Belgique - Rock Werchter

(4-7 juillet 2024)

Rock Werchter Rock Werchter

S'il y a un festival à ne pas manquer en Belgique cette année, c'est bien Rock Werchter.

Cette manifestation musicale annuelle, qui se déroule depuis 1976 dans le charmant village de Werchter, près de Louvain, est non seulement l'un des plus grands festivals de Belgique, mais aussi un acteur majeur de la scène festivalière européenne.

Cette année, la programmation sur quatre jours est tout simplement spectaculaire et chacun y trouvera son compte. Les jeudi et vendredi, la fête commence avec des têtes d'affiche comme Lenny Kravitz, Måneskin, vainqueur de l'Eurovision, Snow Patrol et l'énigmatique PJ Harvey.

Ce n'est pas votre tasse de thé ? Ne craignez rien. Le samedi, la princesse de la pop disco, Dua Lipa, ainsi que Khruangbin, Arlo Parks, lauréat du prix Mercury, et la toujours rockeuse Avril Lavigne, seront au rendez-vous.

Et si vos tympans le supportent, la grande finale du dimanche comprend les légendaires Foo Fighters, Royal Blood, le chanteur de soul Michael Kiwanuka et Jungle.TF

Serbie - EXIT Festival

(10-14 juillet 2024)

EXIT EXIT Festival

Si vous envisagez d'assister à un festival en Serbie cette année, ne cherchez pas plus loin qu'EXIT - un paradis balkanique pour tout ce qui concerne la drum n' bass, la techno et le hip-hop.

Alors que l'impatience monte pour l'édition 2024, EXIT a dévoilé une programmation impressionnante avec des têtes d'affiche telles que les Black Eyed Peas, le guitariste virtuose de Rage Against the Machine Tom Morello, la légende de la trap Gucci Mane, l'éminent DJ anglais Carl Cox et le célèbre producteur-DJ Bonobo.

Niché dans le cadre historique de la superbe forteresse de Petrovaradin, qui surplombe Novi Sad, la deuxième ville de Serbie, le festival est d'une ampleur colossale. Il exploite avec goût cet espace unique, créant des visuels et des toiles de fond distincts pour chacune de ses nombreuses scènes.

Réservez donc les dates du 10 au 14 juillet dans votre agenda, car c'est une expérience à ne pas manquer. TF

Portugal - NOS Alive Lisbon

(11-13 juillet 2024)

NOS NOS Alive Festival

Avec pour devise "plage le jour, musique la nuit", le NOS Alive de Lisbonne vous promet des airs qui vous feront danser jusqu'au petit matin.

La princesse pop britannico-albanaise Dua Lipa, qui devrait sortir son troisième album studio dans le courant de l'année, sera en tête d'affiche de l'édition 2024 du festival portugais.

Elle sera rejointe par une autre icône de la pop britannique, Jessie Ware, dont le dernier album "That ! Feels Good !" a enthousiasmé les fans en 2023.

Si la pop n'est pas votre tasse de thé, pas de problème. Les rockeurs classiques américains Pearl Jam sont également en tête d'affiche, tout comme le groupe de rock indépendant canadien Arcade Fire. Les légendes de l'alt-rock de Chicago, The Smashing Pumpkins, se produiront dans le cadre de la partie européenne de leur tournée "The World Is A Vampire", et l'auteur-compositeur-interprète britannique Michael Kiwanuka vous gratifiera de ses douces mélodies. AU

Allemagne - Parookaville

(19-21 juillet 2024)

Parookaville Parookaville Festival

Avec Tomorrowland, Parookaville est LE festival des fans d'électro dance music. Il se déroule sur trois jours dans une fausse ville créée de manière très élaborée à l'aéroport de Weeze.

Lancé en 2015, Parookaville s'est déjà fait un nom parmi les plus grands festivals EDM d'Allemagne, avec une fréquentation de 225 000 personnes en 2023 et plus de 300 DJ se produisant sur les dix scènes.

La programmation de cette année comprend une multitude de DJ sets incroyables, dont Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Andromedik, Neelix, W&W, Cristoph, Mariana BO, Coone, MARTEN HØRGER et bien d'autres encore.

Grâce à la conception immersive impressionnante, l'atmosphère électrisante et le vaste éventail de performances - sans oublier la bonne nourriture - vous pourriez bien vous laisser aller à danser jusqu'à 4 heures du matin sur les scènes principales, ou à découvrir des artistes moins connus sur des scènes plus petites en rencontrant d'autres fans d'EDM. AB

Hongrie - Festival Sziget

(7-12 août 2024)

Festival Sziget László Mudra http://www.mudralaszlo.hu - Rockstar Photographers/Photo: László Mudra http://www.mudralaszlo.hu - Rockstar Photographers

L'un des plus grands festivals d'Europe, le Sziget, transformera une fois de plus l'île d'Óbuda, dans le troisième arrondissement de Budapest, en un lieu d'évasion euphorique pendant six jours de fête au mois d'août.

Le festival, qui entame sa 31ème année, a d'abord été un petit rassemblement avant de faire boule de neige et de devenir l'un des plus populaires du continent ; il a même été élu meilleur festival d'Europe par les European Festival Awards en 2012 et 2015.

La programmation de 2024 comprend déjà les têtes d'affiche Fred Again..., Sam Smith, Stormzy et Martin Garrix, ainsi que d'autres artistes tels que Louis Tomlinson, Four Tet, AURORA, Fontaines D.C., Becky Hill, Big Thief et bien d'autres encore.

L'île magnifique et isolée où se déroule le festival Sziget le rend vraiment unique ; c'est comme si l'on disparaissait dans une autre dimension à l'atmosphère étourdissante, entouré d'une immense foule de gens heureux.

L'année dernière, près de 420 000 personnes du monde entier ont assisté à l'événement, et il ne fait aucun doute que cette édition sera encore plus impressionnante - et encore meilleure. AB

France - Rock en Seine

(22-25 août 2024)

Rock en Seine Rock en Seine

La France a beaucoup à offrir en matière de festivals de musique. Du Hellfest aux Vieilles Charrues, en passant par Jazz à Vienne, Beauregard et les Eurockéennes, il y en a pour tous les goûts.

Nous avons l'habitude de mettre en avant les Nuits de Fourvière, à Lyon, avec en toile de fond l'étonnant amphithéâtre romain construit sur la colline de Fourvière, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais l'affiche n'a pas encore été dévoilée... Nous devons donc vous recommander un deuxième favori.

Rock en Seine est l'un des grands rendez-vous de l'été musical français et un festival européen incontournable. Ce festival de musique rock de quatre jours se tient au Domaine national de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris.

Tous les noms n'ont pas encore été révélés, mais compte tenu de la qualité de la 20ème édition de l'année dernière (Tove Lo, Boygenius, Yeah Yeah Yeahs, Wet Leg, The Strokes et The Chemical Brothers nous ont époustouflés), il y a tout lieu de penser que l'édition 2024 ne décevra pas. Pour l'heure, nous savons que les cinq scènes accueilleront cette année LCD Soundsystem, Fred Again..., The Smile, Massive Attack, PJ Harvey, Róisín Murphy, The Hives, Olivia Dean et Lana Del Rey.DM