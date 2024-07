Les coulisses du mariage extravagant et étoilé du fils de l'homme le plus riche d'Asie

Par Euronews avec AP

Le fils de l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, s'apprête à convoler en justes noces dans l'un des mariages les plus extravagants d'Inde. Qui est Ambani et quelles sont les célébrités qui assisteront à ce qui a déjà été surnommé le mariage de l'année ?

Des célébrités internationales, des magnats du monde des affaires et des hommes politiques ont commencé à arriver dans la capitale financière de l'Inde aujourd'hui (vendredi 12 juillet) pour assister au mariage du plus jeune fils de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie.

Comme vous pouvez l'imaginer, l'ensemble de l'événement met en lumière la richesse stupéfiante du milliardaire.

Anant Ambani, 29 ans, épouse sa petite amie de longue date, Radhika Merchant, 29 ans, dans ce que beaucoup appellent le mariage de l'année.

Les célébrations se déroulent au Jio World Convention Centre de Mumbai, propriété des Ambanis, et dans leur maison familiale. Elles sont l'aboutissement de plusieurs mois de festivités, au cours desquelles des stars de la musique pop, telles que Rihanna et Justin Bieber, se sont produites.

Les gens passent devant le site décoré de lumières avant le mariage du fils du milliardaire Mukesh Ambani, Anant Ambani, avec Radhika Merchant, au Jio World Convention Centre. Rafiq Maqbool/AP

Des ouvriers décorent le site avant le mariage du fils du milliardaire Mukesh Ambani, Anant Ambani, avec Radhika Merchant au Jio World Convention Centre. AP Photo

Les célébrations du mariage, qui dureront quatre jours, commenceront aujourd'hui par une cérémonie hindoue traditionnelle, suivie d'une grande réception pendant le week-end.

Selon les médias locaux, la liste des invités comprend les anciens premiers ministres britanniques Tony Blair et Boris Johnson, le PDG de Saudi Aramco, Amin H. Nasser, les Kardashians, Adele, Lana Del Rey, Drake et David Beckham.

La famille Ambani n'a pas confirmé la liste des invités.

La police a imposé des déviations de la circulation de vendredi à lundi autour du lieu du mariage pour faire face à l'afflux d'invités qui arriveront par avion dans la mégalopole de Mumbai, où les fortes pluies de mousson ont provoqué des inondations et des perturbations des vols au cours de la semaine écoulée.

Mukesh Ambani, troisième à gauche, avec des membres de sa famille et des couples défavorisés lors d'un mariage de masse et des célébrations avant le mariage de son fils. AP Photo/Rafiq Maqbool

Le père du marié, Mukesh Ambani, 66 ans, est le neuvième homme le plus riche du monde, avec une valeur nette de 116 milliards de dollars, selon Forbes. Il est également la personne la plus riche d'Asie. Son entreprise, Reliance Industries, est un énorme conglomérat dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 100 milliards de dollars et dont les intérêts vont de la pétrochimie au pétrole et au gaz, en passant par les télécommunications et le commerce de détail.

La famille Ambani possède, entre autres, un immeuble d'habitation privé de 27 étages d'une valeur d'un milliard de dollars à Mumbai. Il dispose de trois héliports, d'un garage de 160 voitures et d'une salle de cinéma privée.

Le fils d'Ambani, Anant, supervise l'expansion du conglomérat dans le domaine des énergies renouvelables et vertes. Il dirige également un centre de sauvetage d'animaux de 3 000 acres à Jamnagar, dans l'État du Gujarat, la ville natale de la famille.

La mariée, Radhika Merchant, est la fille du magnat de l'industrie pharmaceutique Viren Merchant et est directrice marketing de son entreprise, Encore Healthcare, selon Vogue.

Les détracteurs d'Ambani affirment que son entreprise a prospéré principalement grâce à ses relations politiques sous les gouvernements dirigés par le parti du Congrès dans les années 1970 et 1980 et sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi après 2014. Ils affirment que le "capitalisme de connivence" en Inde a permis à certaines entreprises, comme celle d'Ambani, de prospérer.

Le manoir Antilia, maison du milliardaire Mukesh Ambani Rajanish Kakade/AP

Le manoir Antilia, la maison du milliardaire Mukesh Ambani, illuminé avant le mariage de son fils Anant Ambani et de Radhika Merchant à Mumbai, en Inde. AP Photo/Rajanish Kakade

Les célébrations précédant le mariage de la famille Ambani ont été somptueuses et riches en vedettes.

En mars, ils ont organisé une fête prénuptiale de trois jours (comme vous le faites habituellement chez vous) pour Anant, avec 1 200 invités, dont d'anciens dirigeants mondiaux, des magnats de la technologie et des mégastars de Bollywood. Rihanna, Akon et Diljit Dosanjh, un chanteur punjabi qui a accédé à la célébrité internationale en se produisant à Coachella, se sont produits à cette occasion. Les milliardaires de la technologie Mark Zuckerberg et Bill Gates ont également assisté à l'événement.

En mai, la famille a emmené ses invités pour une croisière de trois jours entre l'Italie et la France, au cours de laquelle Katy Perry a chanté son tube "Firework" et Pitbull s'est produit, selon les médias.

La famille a également organisé un mariage de masse pour plus de 50 couples défavorisés le 2 juillet dans le cadre des célébrations.

La semaine dernière, Justin Bieber s'est produit devant des centaines d'invités lors d'un concert privé de pré-mariage auquel ont participé les stars de Bollywood Alia Bhatt, Ranveer Singh et Salman Khan.

Bieber aurait été payé 10 millions de dollars pour sa participation.

Ambani a également fait les gros titres en 2018 lorsque sa fille s'est mariée - et, encore, en raison des célébrations grandioses, Beyoncé se produisant lors des festivités précédant le mariage. Les anciens secrétaires d'État américains Hillary Clinton et John Kerry ont notamment côtoyé des célébrités indiennes et des stars de Bollywood dans la ville d'Udaipur, dans l'ouest de l'Inde.