Bella Hadid a déclaré : "Même si ma carrière s'arrête, je ne cesserai jamais de soutenir la Palestine.

Adidas, qui a présenté Bella Hadid, l'égérie de la marque, dans la promotion de la chaussure iconique SL72 conçue pour les Jeux olympiques de Munich en 1972, a annoncé vendredi qu'elle "réexaminait sa campagne" à la suite des réactions d'Israël.

Par la suite, il a été constaté que les posts présentant le modèle d'origine palestinienne ont été retirés des comptes officiels de la marque allemande.

S'adressant au journal américain USA Today, Stefan Pursche, porte-parole d'Adidas, a déclaré que la société s'excusait pour la "tristesse et la détresse" causées par la publicité, qui associait l'origine ethnique de Bella Hadid aux "événements historiques tragiques" des Jeux olympiques de Munich en 1972.

Lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, des membres de l'organisation Septembre noir, liée au mouvement palestinien Al-Fatah,avaient attaqué le village olympique où séjournaient les athlètes israéliens, tuant 11 d'entre eux lors de cet attentat qui avait suscité l'indignation.

Le mannequin, qui participait à des manifestations anti-guerre aux États-Unis et utilisait le slogan "La Palestine sera libre du fleuve à la mer", avait été accusé d'"hostilité" et de "propagation de l'antisémitisme" par l'État israélien pendant un certain temps.

Le 16 octobre 2023, quelques jours après l'attentat du 7 octobre, où le Hamas a franchi la frontière israélienne et tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, Bella Hadid avait posté : "Je ne cesserai jamais de soutenir la Palestine, même si ma carrière prend fin."

Il est également connu que la modèle, avec ses sœurs Gigi et Alana, ont fondé une société de distribution, de production et de financement de films "Watermelon Pictures" pour soutenir la Palestine.

Adidas avait précédemment mis fin à son partenariat avec le chanteur américain Kanye West en raison d'accusations d'"antisémitisme".

Le chanteur américain, qui a déclaré en octobre 2022 qu'il "ne croyait pas en l'antisémitisme", a perdu un contrat publicitaire de plusieurs millions de dollars, ses comptes X et Instagram ont été suspendus et il s'est excusé quelques mois plus tard en raison de ses propos présumés "menaçant les Juifs de mort".