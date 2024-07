Cocotiers et "sale gosse" : la mémétisation de Kamala Harris bat son plein

La campagne de Kamala Harris trouve un écho auprès des jeunes électeurs (ce qu'ont peiné à faire celles de Biden et Trump) et transforme l'actuelle vice-présidente américaine en la "reine des mèmes" de 2024.

Si vous n'êtes pas au fait des mèmes, vous aurez peut-être du mal à suivre l'émergence de la vice-présidente américaine Kamala Harris comme candidate possible des démocrates, mais aussi son nouveau statut de "reine des mèmes".

Depuis que le président Joe Bidens'est retiré de la course à la présidence de 2024dimanche dernier et a soutenu sa Veep pour mener le parti contre Trump, l'internet a mis des bouchées doubles en ce qui concerne des mèmes sur Harris.

Du "cocotier" à l'"été d'une sale gosse", voici tout ce qu'il faut savoir sur la façon dont la campagne de Mme Harris trouve un écho auprès des jeunes électeurs - un groupe démographique essentiel en novembre.

"Opération cocotier"

Les noix de coco sont omniprésentes dans la chronologie des mentions en ligne de Mme Harris.

Tout cela découle d'un discours très remarqué dans lequel la vice-présidente a rappelé avec insistance une expression fréquemment utilisée par sa mère.

Elle nous disait : "Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, les jeunes. Vous croyez que vous êtes tombés d'un cocotier ?", s'est souvenue Mme Harris en 2023, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. "Vous existez dans le contexte de tout ce que vous vivez et de ce qui vous a précédé".

À l'époque, la phrase a été largement partagée par les critiques, qui ont qualifié Harris d'"ivre" ou de "folle".

Aujourd'hui, le texte de la bio du compte @KamalaHQ sur X dit simplement "ajouter du contexte" et les utilisateurs en ligne ainsi que les politiciens se sont emparés du clip, créant des messages sur le thème de la noix de coco pour soutenir sa candidature.

Certains ont même commencé à qualifier la candidature de Mme Harris d'"opération cocotier".

Le sénateur hawaïen Brian Schatz a confirmé son soutien à Mme Harris en postant une photo de lui grimpant à un cocotier, tandis que le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a affiché des émojis représentant une noix de coco, un palmier et le drapeau américain.

"Madame vice-présidente, on est là pour aider"

Les créateurs de contenu ont également pris part à l'action en publiant des montages "fancam" de ses discours sur TikTok, et les émojis de palmier se sont soudainement retrouvés partout.

Même les bars de Washington ont profité de l'occasion pour proposer des boissons sur le thème de la noix de coco.

"Kamala a un tas de citations en "salade de mots" qui sont délicieusement absurdes", a déclaré Cory Alpert, collaborateur de la campagne 2020 de Pete Buttigieg et ancien collaborateur de Biden à la Maison-Blanche, qui se décrit comme étant "chroniquement en ligne".

"On comprend un peu ce qu'elle essaie de dire, mais cela n'a pas vraiment de sens. Mais c'est le type parfait d'authenticité bizarre qui fonctionne en ligne".

"kamala IS brat"

Au cas où vous ne le sauriez pas, il s'agit d'un "brat girl summer" (l'été d'une sale gosse).

Vous ne comprenez pas ?

Voici ce qu'il en est.

Après la sortie en juin du nouvel album de la pop star britannique Charli XCX, "Brat", dont la pochette est un carré minimaliste vert citron, l'album est devenu l'un des plus grands succès de l'été. Le terme "brat" (sale gosse) est omniprésent, dominant les médias sociaux et les tendances de la mode.

Charli XCX's Brat Atlantic

La chanteuse a décrit ce terme comme étant représentatif de quelqu'un qui pourrait avoir "un paquet de clopes, un briquet Bic et un haut blanc à bretelles sans soutif".

Elle a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'une "fille un peu désordonnée, qui aime faire la fête et qui dit parfois des choses stupides, qui se sent elle-même, mais qui peut aussi avoir une dépression, mais qui fait la fête malgré tout".

En gros, c'est une ambiance caractérisée par la fête et l'insouciance.

Voilà, vous avez tout compris.

Lorsque l'auteur-compositeur-interprète a soutenu Mme Harris comme prochaine candidate démocrate à l'élection présidentielle, lundi 22 juillet, elle a écrit : "kamala IS brat" (kamala EST une sale gosse).

À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce message a été vu 51,3 millions de fois et, depuis, les références à ce message ont inondé le compte de médias sociaux de la campagne de Kamala Harris.

La campagne de Mme Harris a rapidement choisi le vert Shrek de la pochette de l'album pour la photo de sa bannière X, et les mashups viraux de "brat" et "coconut tree" se sont répandus comme une traînée de poudre sur Instagram, X et TikTok.

The new X banner X @KamalaHQ

Une fois que l'équipe de Harris a lancé sa nouvelle bannière X, CNN a créé un autre moment qui est devenu viral, lorsque les panélistes se sont retrouvés à devoir expliquer la tendance "Brat Summer" à leurs téléspectateurs.

Dans la séquence du 22 juillet, le présentateur Jake Tapper et le correspondant Jamie Gangel ont tenté d'expliquer le terme, M. Gangel qualifiant la couleur "brat" de "chartreuse", tandis que M. Tapper semblait plus confus qu'autre chose.

Gevin Reynolds, ancien rédacteur de discours pour Harris, a déclaré au Guardian qu'il pensait qu'il était "extrêmement intelligent de sa part de s'appuyer sur le mème".

"Cela montre qu'elle reconnaît à quel point les jeunes électeurs sont essentiels pour gagner en novembre, et qu'elle s'engage à les rencontrer là où ils sont".

Pourquoi ces mèmes sont-ils importants ?

La vice-présidente Kamala Harris lors d'un événement à la West Allis Central High School - mardi 23 juillet 2024 Kayla Wolf/AP

Presque immédiatement après l'abandon de Biden, de nombreux célébrités se sont manifestés pour soutenir la candidature de Harris, suite au tollé provoqué par plusieurs célébrités hollywoodiennes qui demandaient à Biden de quitter le ticket.

Cependant, l'émergence de ces moments viraux a presque surpassé leur soutien, faisant de Harris une personne dont les fans en ligne sont de plus en plus nombreux - la "KHive" (par analogie avec le BeyHive, la ruche de Bey, l'armée des supporters de Beyoncé).

Ce phénomène suscite l'enthousiasme pour Kamala Harris et la présente comme une alternative au président Biden, qui a du mal à séduire les jeunes électeurs. Cela la positionne également comme quelqu'un qui peut se connecter - d'une manière amusante - avec la génération Z, ce que Donald Trump a également du mal à faire. Il convient de noter que M. Trump, âgé de 78 ans, devient le candidat présidentiel le plus âgé de l'histoire des États-Unis, maintenant que Mme Biden, âgée de 81 ans, n'est plus dans la course.

La citation virale de la noix de coco et les mèmes "sale gosse" - ce "brat" étant également un rejet de l'identité féminine conservatrice - signalent un changement générationnel, qui joue en faveur de Harris.

C'est un utilisateur de X qui l'a le mieux exprimé : "P***, je ne plaisante même pas quand je dis que nous DEVONS absolument envoyer cette femme à la Maison-Blanche avec des mèmes".

Schatz (encore lui, qui grimpe sur le cocotier) a déclaré que si Mme Harris ne fait pas partie de la génération Z, celle-ci ne veut pas nécessairement un candidat de son âge, mais quelqu'un qui soit "dans le courant de la culture pop".

"Nous devrions gagner de manière décisive parmi les jeunes, et l'un des obstacles, franchement, était qu'ils ne voyaient personne parlant des valeurs du Parti démocrate qu'ils pouvaient comprendre", a-t-il déclaré à l'agence AP. "La politique est certes une question de politique, mais c'est aussi une question de vibrations, et les vibrations, comme le disent les jeunes, ici sont positives" (vibes are immaculate- ou, comme auraient ajouté les générations antérieures, Good Vibrations).

Il reste à voir si Harris peut capitaliser sur ces moments viraux jusqu'à l'élection de novembre. Après tout, l'internet est un endroit capricieux, et ce qui est actuellement perçu comme un changement rafraîchissant par rapport aux campagnes plus traditionnelles pourrait très bien se retourner contre lui et sembler opportuniste.

Harris doit cesser de s'appuyer sur ces tendances virales et les soutenir par des propositions politiques et des discussions qui feraient d'elle une véritable "sale gosse", comme la protection de l'avortement au niveau fédéral, par exemple.

Cependant, à l'heure actuelle, on peut imaginer que l'équipe de relations publiques de Trump est en mode panique, car elle n'est plus en mesure de jouer la carte de l'âge. Plus que cela, le jeu - comme le montrent ces mèmes - a été renversé, Harris pouvant se présenter comme la candidate qui représente les jeunes électeurs américains.

Espérons que la sale gosse leur évitera de tomber du cocotier.