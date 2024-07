Joe Biden « passe le flambeau » pour défendre la démocratie

Par Serge Duchêne avec AP

« Je vénère cette fonction, mais j'aime encore plus mon pays ». « J'ai décidé que la meilleure façon d'avancer était de passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est la meilleure façon d'unir notre nation », a déclaré M. Biden.

Le président Joe Biden a lancé mercredi un appel solennel aux électeurs pour qu'ils défendent la démocratie du pays, en exposant dans le bureau ovale sa décision de renoncer à se représenter et d'apporter son soutien à la vice-présidente Kamala Harris.

Insistant sur le fait que « la défense de la démocratie est plus importante que n'importe quel titre », M. Biden a profité de son premier discours public depuis qu'il a annoncé dimanche qu'il se retirait pour répudier implicitement l'ancien président Donald Trump. Il n'a pas appelé directement Trump, qu'il a qualifié de menace existentielle pour la démocratie. Le discours de 10 minutes a également permis à Joe Biden d'essayer de façonner la façon dont l'histoire se souviendra de son seul et unique mandat.

« Rien, rien ne peut entraver la sauvegarde de notre démocratie », a déclaré M. Biden, dans une coda sombre de ses 50 années passées dans la fonction publique. « Et cela inclut l'ambition personnelle ».

Un moment historique

Ce fut un moment historique : un président américain expliquant à la nation les raisons qui l'ont poussé à prendre la décision rare de céder volontairement le pouvoir. Cela n'avait pas été fait depuis 1968, lorsque Lyndon Johnson avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle en pleine guerre du Viêt Nam.

« Je vénère cette fonction », a déclaré M. Biden. « Mais j'aime encore plus mon pays ».

M. Biden a esquivé la réalité politique qui l'a conduit à ce stade : sa performance épouvantable lors d'un débat contre M. Trump il y a près d'un mois, au cours duquel il s'est exprimé de manière hésitante, a paru cendreux et n'a pas réussi à réfuter les attaques de son prédécesseur, a déclenché une crise de confiance de la part des démocrates. Les législateurs et les électeurs ordinaires se sont demandés non seulement s'il était capable de battre M. Trump en novembre, mais aussi si, à 81 ans, il était toujours apte à occuper ce poste à haute pression.

Les gens écoutent le président Joe Biden s'adresser à la nation depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington. Mike Stewart/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

M. Biden, qui a déclaré qu'il pensait que son bilan méritait un nouveau mandat, a tenté de vaincre le scepticisme et d'apaiser les inquiétudes par des interviews et des rassemblements tièdes, mais la pression pour mettre fin à sa campagne n'a fait que croître de la part des élites politiques du parti et des électeurs ordinaires.

« J'ai décidé que la meilleure façon d'avancer était de passer le flambeau à une nouvelle génération », a déclaré M. Biden, précisant qu'il souhaitait laisser la place à “des voix nouvelles, oui, des voix plus jeunes”.

Il a ajouté : « C'est la meilleure façon d'unir notre nation ».

Il a ainsi honoré tardivement sa promesse de 2020 d'être un pont vers une nouvelle génération de dirigeants, tout en répondant aux appels lancés au sein de son parti pour qu'il se retire.

Le président a cherché à profiter de son discours pour souligner les enjeux de l'élection, que M. Biden et M. Harris ont présentée comme un choix entre la liberté et le chaos, mais il s'est efforcé de ne pas faire ouvertement campagne depuis son bureau officiel.

« C'est le peuple qui gouverne »

« Ce qui est formidable en Amérique, c'est qu'ici, les rois et les dictateurs ne gouvernent pas », a déclaré M. Biden. « C'est le peuple qui gouverne. L'histoire est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. L'idée de l'Amérique est entre vos mains ».

M. Biden a également défendu l'héritage qu'il a laissé en matière de législation nationale et de renouvellement des alliances à l'étranger. Mais la façon dont l'histoire se souviendra de son mandat et de sa décision historique de se retirer est étroitement liée au résultat électoral de M. Harris en novembre, d'autant plus que le vice-président s'appuie fortement sur les réalisations de l'administration Biden.

Ses conseillers affirment qu'il a l'intention d'organiser des événements de campagne et des collectes de fonds au profit de Mme Harris, que M. Biden a qualifiée de « coriace » et de « compétente », mais à un rythme beaucoup plus lent que s'il était resté en lice.

Les conseillers de M. Harris devront en fin de compte décider comment déployer le président, dont la popularité a chuté à mesure que les électeurs des deux partis remettaient en question son aptitude à exercer ses fonctions.

M. Biden sait que si Mme Harris perd, on lui reprochera d'être restée trop longtemps dans la course et de ne pas lui avoir donné, à elle ou à un autre démocrate, le temps de mener une campagne efficace contre M. Trump. Si elle gagne, elle veillera à ce que ses victoires politiques soient assurées et étendues, et on se souviendra de lui pour avoir pris la décision, digne d'un Washingtonien, de s'effacer pour laisser la place à la prochaine génération de dirigeants.

Démission avant l'élection ? "Ridicule"

M. Biden a déclaré qu'il était reconnaissant d'avoir servi en tant que président - nulle part ailleurs un enfant bègue n'aurait pu grandir et s'asseoir dans le bureau ovale.

« J'ai donné mon cœur et mon âme à notre nation », a-t-il déclaré. « J'ai été béni un million de fois en retour.

L'attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré mercredi que toute question concernant la démission de M. Biden avant l'élection - ce qui permettrait à Mme Harris de se présenter en tant que candidate sortante - était « ridicule ».

Mme Jean-Pierre a déclaré que M. Biden n'avait « aucun regret » quant à sa décision de rester dans la course aussi longtemps qu'il l'a fait, ni quant à sa décision de l'abandonner au cours du week-end. Elle a ajouté que la décision de M. Biden n'avait rien à voir avec son état de santé.

Pendant qu'il s'exprimait dans le Bureau ovale, M. Biden a été rejoint hors caméra par des membres de sa famille, dont sa femme Jill, son fils Hunter, sa fille Ashley et plusieurs de ses petits-enfants. Des centaines de collaborateurs de l'administration ont organisé une soirée de veille à la Maison-Blanche et se sont ensuite rassemblés dans la roseraie pour entendre M. Biden les remercier pour leur service. À l'extérieur, des partisans de Joe Biden se sont rassemblés en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous aimons Joe », tandis qu'une fanfare jouait.