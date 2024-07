Des acteurs, chanteurs et autres célébrités ont rendu hommage à Joe Biden et ont apporté leur soutien à la vice-présidente Kamala Harris.

Les célébrités ont réagi à l'annonce fracassante du retrait de Joe Biden de la course à la présidence des États-Unis. Hollywood accueille chaleureusement la nouvelle qui est perçue comme une décision sage de la part du Président.

Joe Biden a annoncé sa décision hier (dimanche 21 juillet), expliquant qu'il était "dans l'intérêt de son parti" et "du pays" qu'il se retire et qu'il se concentre uniquement sur ses devoirs en tant que Président jusqu'à la fin de son mandat.

Joe Biden a offert son "soutien et son appui total" à la vice-présidente Kamala Harris, qui sera la prochaine candidate démocrate à l'élection présidentielle.

Cette décision historique intervient alors que les dirigeants démocrates, les donateurs et même les célébrités ont exercé une forte pression sur Joe Biden pour qu'il se retire.

Aujourd'hui, plusieurs stars se sont exprimées sur les réseaux sociaux pour remercier M. Biden et montrer leur enthousiasme pour l'éventuelle candidature de Mme Harris à l'investiture démocrate.

Mark Hamill, l'acteur de Star Wars, a déclaré que M. Biden avait "un palmarès inégalé par les autres présidents de notre époque".

"Il a rétabli l'honnêteté, la dignité et l'intégrité de la fonction après quatre années de mensonges, de crimes, de scandales et de chaos", a écrit M. Hamill. "Merci pour votre service, Monsieur le Président. Il est maintenant de notre devoir, en tant qu'Américains patriotes, d'élire le démocrate qui honorera et fera progresser votre héritage."

Barbra Streisand a écrit que M. Biden "entrerait dans l'histoire comme un homme qui a accompli des réalisations importantes au cours de son mandat de quatre ans", ajoutant : "Nous devrions être reconnaissants à M. Biden pour sa contribution à l'histoire de l'Europe" : "Nous devrions lui être reconnaissants d'avoir défendu notre démocratie".

Le réalisateur Jon Favreau a déclaré qu'il s'agissait d'une "décision courageuse et désintéressée".

"Le président a fait ce qu'il a fait ces quatre dernières années : il a écouté le peuple américain et a fait passer les intérêts du pays avant les siens. Tout le contraire de Donald Trump."

L'actrice oscarisée Octavia Spencer a posté un message de remerciement émouvant : "Merci d'avoir été un véritable patriote et un fonctionnaire pour ce pays. Vous pouvez prendre votre retraite en sachant que vos électeurs ont une énorme affection pour vous et pour tout ce que vous avez sacrifié. Vous avez reconstruit une Amérique meilleure. Merci."

Elle a ajouté : "DEMOCRATES... ASSEMBLEZ-VOUS !"

Ailleurs, Finneas - le producteur et frère de Billie Eilish - a écrit sur Instagram : "Je vois une personne qui fait passer le peuple avant elle-même et sa fierté aujourd'hui et pour cela, j'ai énormément de respect", tandis que l'animateur de talk-show et humoriste Jon Stewart a réagi à la nouvelle avec un message d'un seul mot sur X : "Légende".

L'actrice Julianne Moore a déclaré : "Merci au président @joebiden pour son service et ses décennies de leadership. Et pour avoir dirigé l'administration la plus forte de l'histoire des États-Unis en matière de sécurité sur les armes à feu".

Kamala Harris est largement considérée comme la démocrate la plus susceptible de prendre la place de Joe Biden, et le vice-président a reçu des votes de confiance de la part de célébrités.

"Une fois de plus, une sista vient à (la) rescousse", a écrit le réalisateur Spike Lee sur Instagram, tandis que l'actrice oscarisée Jamie Lee Curtis a déclaré : "Je soutiens sans réserve @joebiden et sa décision de se retirer et d'approuver sans réserve @kamalaharris. Elle est digne de confiance et expérimentée, elle défend farouchement les droits des femmes et des personnes de couleur, et son message est un message d'ESPOIR et d'UNITÉ pour l'Amérique en cette période de grande division nationale".

La rappeuse Cardi B s'est réjouie sur X, en disant : "LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WAS SUPPOSED TO BE THE 2024 candidate", en référence à une vidéo qu'elle avait postée le 30 juin.

"Je veux honorer notre président @JoeBiden. Il a servi notre nation de manière admirable pendant des décennies, c'est un homme honorable et décent, un président qui a énormément de succès, et un patriote. Maintenant, unissons-nous derrière @KamalaHarris et battons Donald Trump en novembre", a écrit l'acteur de Star Trek George Takei sur X.

Robert De Niro, critique virulent de D. Trump, a remercié le président Biden pour son "acte de politique astucieuse et de patriotisme désintéressé" dans une déclaration à The Hill. "Joe Biden se retire pour ouvrir la voie à un autre démocrate pour devenir président parce qu'il n'y a rien de plus important pour notre pays que de vaincre Donald Trump", a-t-il déclaré.

Quant à l'acteur Mark Ruffalo, il a déclaré : "OK tout le monde, maintenant nous avons nos ordres de marche et il est temps de partir en courant. Non à Trump/Vance. Non à la prise de contrôle de notre nation par les chrétiens religieux de droite. Il n'y a rien de mal au christianisme, mais celui-ci ne devrait pas diriger une nation née de la liberté de religion."

Entre-temps, les républicains ont partagé une opinion similaire à celle de l'animateur britannique Piers Morgan, qui a posté : "Si Biden est inapte à rester dans la course à la présidence, alors il est sûrement inapte à rester président aussi ?"

Meghan McCain, la fille du défunt sénateur et ancien candidat républicain à l'élection présidentielle John McCain, a déclaré : "La politique n'est qu'un sport sanguinaire brutal de type f******".

Avant d'apprendre que Joe Biden se retirait de la course, plusieurs voix s'étaient déjà élevées dans le monde artistique pour demander au président de se retirer, notamment à la suite du désastreux premier débat présidentiel qui l'a opposé à Donald Trump le 27 juin.

Stephen King et Stephen Colbert ont suggéré qu'il devait se retirer, tandis que l'acteur George Clooney avait écrit une tribune publiée par le New York Times, affirmant que les démocrates ne pourraient pas gagner contre Trump avec Biden.

Donald Trump avait réagi aux propos de George Clooney en déclarant qu'il devait "retourner à la télévision", autrement cesser de s'exprimer sur la politique.