Avec soixante sites reconnus, l'Italie reste le pays qui possède le plus grand nombre de sites du patrimoine de l'UNESCO. Satisfaction du ministère de la culture, qui a promu la candidature

L'Italie reste en tête de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Le Comité du patrimoine mondial, réuni à New Delhi pour sa 46e session, a décidé d'inscrire la "Via Appia. Regina Viarum" sur la liste du patrimoine mondial, devenant ainsi le 60e site italien à être reconnu.

La liste comprend également la résidence Ensemble Schwerin en Allemagne, le parc national de Niah en Malaisie, la zone archéologique d'Al-Faw en Arabie Saoudite, l'ensemble sculptural de Constantin Brâncuși à Târgu Jiu et les Frontières de l'Empire romain en Dacie, tous deux en Roumanie.

Candidature de la Via Appia promue par le ministère de la Culture

La candidature a été promue pour la première fois directement par le ministère de la Culture, qui a coordonné toutes les étapes du processus et préparé toute la documentation nécessaire à la demande d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial. De nombreuses institutions ont collaboré au processus : quatre régions (Lazio, Campanie, Basilicate et Pouilles), 13 villes métropolitaines et provinces, 74 municipalités, 14 parcs, 25 universités, de nombreux représentants des collectivités territoriales, ainsi que le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et la Commission pontificale d'archéologie sacrée du Saint-Siège.

L'histoire de la Via Appia

Longue de 650 kilomètres, l'ancienne Via Appia traversait l'Italie centrale et méridionale. C'est la première des grandes routes de Rome construite avec des techniques innovantes, véritables chefs-d'œuvre de génie civil qui complètent les routes naturelles et constituent les monuments les plus durables de la civilisation romaine. La route, commencée en 312 avant J.-C. par le censeur Appius Claudius Blind pour relier Rome à Capoue, fut ensuite prolongée jusqu'à Bénévent, Venosa, Tarente et Brindisi, tête de pont vers la Grèce et l'Orient.

Conçue pour des besoins militaires, la Via Appia est immédiatement devenue la route des grandes communications commerciales et des principales transmissions culturelles et, avec le temps, elle est devenue le modèle de toutes les voies publiques romaines ultérieures ainsi que, dans un certain sens, l'origine du système routier complexe de l'Empire, qui est également la base du réseau de communication actuel du bassin méditerranéen.

Les appellations par lesquelles les auteurs anciens eux-mêmes l'ont définie - insignis, nobilis, celeberrima, regina viarum - témoignent de toutes les valeurs politiques, administratives, économiques, sociales et propagandistes qui lui ont valu sa fortune millénaire, rappelle le ministère italien de la Culture.

"L'UNESCO a saisi la valeur universelle exceptionnelle d'un ouvrage d'art extraordinaire qui, au fil des siècles, a été essentiel pour les échanges commerciaux, sociaux et culturels avec la Méditerranée et l'Orient", a déclaré Gennaro Sangiuliano, ministre de la culture

"Cette reconnaissance s'ajoute à l'extraordinaire succès remporté il y a moins d'un an par l'opéra italien", a commenté le sous-secrétaire à la culture chargé de l'UNESCO, Gianmarco Mazzi.