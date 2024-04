Mosquées, mégalithes et bien d’autres : pourquoi les amateurs d'histoire doivent visiter la Turquie

Par euronews

Les paysages incroyables de la Turquie témoignent de l’existence de civilisations parmi les plus anciennes de la planète.

Le riche patrimoine culturel de la Turquie se reflète dans les 21 biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces sites couvrent de très longues périodes, révélant des preuves fascinantes de civilisations anciennes et d’une architecture particulière, dont certaines remontent à au moins 9 600 ans avant notre ère.

Des cités anciennes aux palais dorés, des premières colonies aux plus anciens poèmes d'amour et traités de paix connus, les campagnes et villes turques regorgent de trésors historiques protégés qui commémorent l’étendue, l’histoire et l’influence du pays.

Voici cinq sites à ne pas manquer lors de votre prochain voyage.

1 Göbekli Tepe

Site archéologique de Göbekli Tepe, Şanlıurfa Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Si vous pensiez que Stonehenge ou les pyramides de Gizeh étaient anciennes, détrompez-vous. La collection de mégalithes de Şanlıurfa est considérée comme bien plus ancienne que ces deux sites historiques, et comme la plus ancienne de ce type au monde, puisqu’elle remonte à 9 600 ans avant notre ère. Ce site néolithique fascinant, perché sur un tell (colline artificielle) haut de 15 mètres, est situé au cœur de la plaine de Harran, au sud-est de la Turquie. Il se compose principalement de structures circulaires en pierre bordées de piliers en calcaire en forme de T.

Nombre de ces piliers comportent des détails intrigants tels que des animaux sauvages et des vêtements. À ce jour, quatre structures circulaires ont été découvertes, mais on estime à environ 200 le nombre de piliers présents sur ce seul site. Göbekli Tepe n’est qu’une partie de la zone de 200 km de large qui fait l’objet de fouilles dans le cadre du projet Taş Tepeler. Outre les temples, des vestiges de bâtiments résidentiels, de carrières et de citernes se trouvent sur le site. Ils constituent l’une des premières traces de sédentarisation dans le monde, remontant à la période du Néolithique pré-poterie, qui a débuté juste après la dernière ère glaciaire.

2 La cité antique d’Ani

Ruines d’Ani, Kars Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Les ruines mystiques de cette vaste cité médiévale se dressent au-dessus d’un ravin, dans le nord-est de la Turquie. Ani était la capitale du royaume (arménien) des Bagratides et jouissait d’une position stratégique sur la Route de la soie. Avec ses origines remontant au moins au Ve siècle, Ani a été occupée au fil des ans par diverses civilisations, dont les Byzantins, les Séfévides et les Ottomans, générant ainsi un riche mélange culturel de langues et de religions.

Aujourd’hui, les ruines, qui comprennent des cathédrales, des églises et de vastes remparts, évoquent les conceptions architecturales de l’époque, datées entre le VIIe et leXIIIe siècle de notre ère. L’invasion mongole de 1236 et un tremblement de terre dévastateur en 1319 ont contribué de manière significative au déclin de la ville, mais une quantité surprenante de ruines subsiste, se détachant audacieusement du vaste paysage montagneux de la région.

3 La cité antique d’Aphrodisias

Composé de deux sites, les vestiges archéologiques de la ville d'Aphrodisias et les carrières de marbre situées au-delà, ce site antique de l’Anatolie occidentale est l’un des mieux préservés de toute la Turquie. On estime que le temple principal a été bâti au IIIe siècle avant notre ère, tandis que la ville qui l’entoure a été construite près d’un siècle plus tard.

Les visiteurs peuvent flâner sur plus de 150 hectares de terrain, et admirer des structures impressionnantes telles que des temples, des complexes de bains, une agora et un stade pouvant accueillir 30 000 personnes. Grâce à la grande qualité du marbre pâle, très présent dans la région, de nombreuses inscriptions sont encore lisibles et des sculptures sont intactes. Le musée d’Aphrodisias expose un vaste éventail d’objets collectés lors des fouilles du site et mérite d’être visité avant le départ.

4 La cité antique de Pergame

Pergame était, à son apogée, un centre culturel, religieux et commercial essentiel pour la dynastie hellénistique des Attalides. Située au sommet d’une spectaculaire colline bordée de falaises, la ville, fondée au IIIe siècle avant notre ère, surplombait la plaine du Caicus en Mysie, au nord-ouest de l’actuelle Turquie. Elle était l’une des sept églises d’Asie mentionnées dans le Livre de l’Apocalypse du Nouveau Testament.

Les ruines sont couronnées par l’acropole de Pergame, dont les vestiges architecturaux sont décrits par l’UNESCO comme « un ensemble exceptionnel de la période hellénistique ». On y trouve également des autels, des stoas, une bibliothèque, un gymnase, un théâtre et des temples. Des tumuli et des vestiges d’anciennes civilisations qui ont dominé la région à travers les époques parsèment le paysage qui descend jusqu’à la ville moderne de Bergama.

5 Zones historiques d’İstanbul

Palais de Topkapı, Istanbul Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

İstanbul est une ville unique. Sa position sur le Bosphore, à cheval entre l’Asie et l’Europe, lui a conférée une importance culturelle presque inégalée. Sans surprise, elle abrite pléthore de bâtiments et d’objets historiques, dont quatre sont aujourd’hui classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Tout visiteur se doit de découvrir ces zones incroyables, et notamment le parc archéologique de Sultanahmet (Sainte-Sophie, palais de Topkapı et hippodrome de Constantin), le quartier de Zeyrek (mosquée de Zeyrek et ses environs), le quartier de Süleymaniye (avec le complexe de la mosquée de Süleymaniye, les bazars et les quartiers environnants) et les remparts caractéristiques de la ville (avec les vestiges de l’ancien palais de Blachernae).