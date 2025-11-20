Avant que le président américain Donald Trump ne revienne sur sa position et n'annonce qu'il approuverait le vote de la Chambre des représentants sur la divulgation des dossiers Epstein, un journaliste a manifestement touché un point sensible en posant une question sur ces dossiers, ce qui a conduit à la diffusion virale d'une insulte sexiste proférée par le locataire de la Maison-Blanche, connu pour ses sorties sexistes et condamné pour agression sexuelle.

Vendredi dernier, alors qu'il s'adressait à des journalistes à bord d'Air Force One, Trump a été interrogé sur les courriels récemment rendus publics du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, et plus particulièrement sur ceux qui mentionnaient le président.

Epstein a qualifié M. Trump de "dangereux", a écrit qu'il avait "rencontré de très mauvaises personnes... aucune aussi mauvaise que Trump" et a affirmé que le président américain "était au courant pour les filles".

Donald Trump a prétendu ignorer l'affaire et a déclaré qu'il fallait se concentrer sur d'autres personnes nommées dans les courriels, notamment l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton.

Lorsque Catherine Lucey, correspondante de Bloomberg à la Maison Blanche, a tenté de poser une question complémentaire sur Epstein, Trump s'est tourné vers elle et lui a dit : "Silence ! Tais-toi, la petite truie".

Charmant. Mais pas surprenant.

Si sa remarque sur Air Force One n'a pas eu beaucoup d'écho dans un premier temps, l'attention s'est accrue en ligne, conduisant les critiques des deux côtés de l'allée à accuser Trump d'essayer de "faire taire les femmes journalistes" avec un "langage humiliant".

Le présentateur de CNN, Jake Tapper, a qualifié l'incident de "dégoûtant et totalement inacceptable" sur X, tandis que l'ancienne présentatrice de Fox News, Gretchen Carlson, a qualifié la remarque de "dégoûtante et dégradante".

Interrogé sur l'insulte de Trump, un responsable de la Maison-Blanche a déclaré : "Cette journaliste s'est comportée de manière inappropriée et non professionnelle envers ses collègues dans l'avion".

Aucune preuve de cette allégation n'a été fournie.

"Si vous donnez, vous devez être capable d'accepter", poursuit la déclaration transmise au Guardian.

Lorsqu'on lui a demandé de préciser ce que Lucey avait fait d'"inapproprié", la Maison-Blanche n'a pas répondu.

L'expression désobligeante "Quiet, piggy" a commencé à se répandre en ligne, et de nombreuses personnes ont affiché des images de Trump en tant que cochon.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui a utilisé ses plateformes de médias sociaux pour battre Trump à son propre jeu, a mené la charge en imitant la guerre de mèmes de Trump.

De nombreux internautes lui ont emboîté le pas, soulignant la nature ignoble de la sortie de Trump et le fait qu'elle est indigne de la fonction de président des États-Unis.

D'autres ont souligné qu'aussi horribles que soient les commentaires, le fait qu'aucun des collègues de Catherine Lucey n'ait objecté ou pris sa défense était encore pire.

Il convient de noter que cette insulte sexiste semble être l'une des préférées de Trump, qui a traité la comédienne et animatrice de télévision Rosie O'Donnell - avec laquelle il est en conflit depuis de nombreuses années - de "gros porc obèse" en 2006, et qui avait déjà qualifié Alicia Machado, Miss Univers 1996, de "Miss Piggy", avant de lui dire de perdre du poids.

Si l'on prend un peu de recul, les commentaires misogynes et les attaques sexistes sont monnaie courante pour Trump, qui ne manque jamais une occasion de rabaisser les femmes journalistes dans le but de les faire taire.

Lors de sa première campagne présidentielle, Megyn Kelly, alors journaliste à Fox News, l'a interrogé sur le fait qu'il qualifiait les femmes de "gros porcs, de chiens, d'ordures et d'animaux dégoûtants". Trump a souri et a ajouté qu'il n'avait utilisé ce genre de mots qu'à propos d'O'Donnell. Plus tard, en parlant du débat, Trump a déclaré à propos de Kelly : "Il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait de partout".

En 2018, la Fondation internationale des femmes pour les médias (IWMF) a appelé la Maison-Blanche de Trump à se montrer plus respectueuse envers les femmes journalistes. L'organisation a fait référence au "récent langage dégradant du président à l'encontre des femmes journalistes de couleur".

Un exemple en a été donné en 2020, lors d'une conférence de presse sur le COVID-19. Donald Trump a insulté la journaliste Yamiche Alcindor et lui a demandé "d'être gentille, de ne pas être menaçante".

Hier encore, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, Trump a qualifié Mary Bruce, d'ABC News, de "terrible journaliste" et a menacé de retirer à la chaîne sa licence de diffusion après qu'elle lui a posé des questions à la Maison-Blanche.

Trump montre du doigt un journaliste alors qu'il rencontre le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane dans le bureau ovale, mardi le 18 novembre 2025. AP Photo

Bruce a demandé à Trump s'il était approprié que sa famille fasse des affaires en Arabie saoudite alors qu'il était président, et a demandé au dirigeant saoudien : "Votre Altesse Royale, les services de renseignement américains ont conclu que vous avez orchestré le meurtre brutal d'un journaliste" - en référence à 2018, lorsque les responsables saoudiens ont attiré le journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi en Turquie et ont démembré son corps avec une scie à os. "Les familles du 11 septembre sont furieuses que vous soyez ici dans le bureau ovale. Pourquoi les Américains devraient-ils vous faire confiance ? Et la même chose pour vous, Monsieur le Président".

Donald Trump a répliqué en qualifiant ABC de "fake news" et a rejeté les conclusions des services de renseignement américains selon lesquelles le prince avait probablement une part de responsabilité dans le meurtre de Khashoggi. Il a déclaré que "beaucoup de gens n'aimaient pas" Khashoggi et que "de telles choses arrivent". Pour sa part, le prince Mohammed a déclaré que la mort de Khashoggi était douloureuse et qu'il s'agissait d'une "énorme erreur".

Trump a ensuite critiqué Mary Bruce pour avoir posé au prince une question "horrible, insubordonnée et tout simplement terrible".

Lorsqu'elle a demandé pourquoi la Maison-Blanche attendait une action du Congrès pour divulguer plus de détails sur la correspondance d'Epstein, Trump a redoublé d'efforts en déclarant : "Ce n'est pas la question qui me dérange. C'est votre attitude. Je pense que vous êtes une très mauvais journaliste. C'est la façon dont vous posez ces questions".

Mary Bruce, journaliste à ABC News, lors de la rencontre entre le président Donald Trump et le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, le 18 novembre 2025. AP Photo

Entre-temps, Bloomberg News a réagi au fait que Trump a qualifié Catherine Lucey de "truie". Leur déclaration se lit comme suit : "Nos journalistes de la Maison-Blanche rendent un service public vital, en posant des questions sans crainte ni faveur".

Et d'ajouter : "Nous restons concentrés sur la couverture des questions d'intérêt public de manière juste et précise".