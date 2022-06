Plus de 200 barrages ont été retirés des rivières d'Europe l'année dernière - mais quelque 150 000 obstacles encombrent encore les voies navigables du continent.

En 2021, 239 digues, barrages et déversoirs ont été supprimés dans 17 pays d'Europe, ce qui constitue un record.

Dam Removal Europe - une coalition de sept organisations environnementales - a salué ces efforts comme étant "essentiels" à la restauration des espèces menacées sur le continent.

Pourquoi les barrages sont-ils mauvais pour les milieux d'eau douce ?

À l'heure actuelle, on compte plus d'un million de barrages sur les cours d'eau européens, soit environ 0,7 barrage par kilomètre de rivière. Au moins 150 000 d'entre eux sont obsolètes, selon la coalition.

Avant et après la destruction d'un barrage sur la rivière Hiitolanjoki en Finlande. Mikko Nikkinen/ WWF Finland

Les rivières à écoulement libre sont vitales pour la biodiversité. Les barrières bloquent les voies de migration des poissons, dévastant les zones de reproduction et les écosystèmes fluviaux.

Les poissons migrateurs d'eau douce ont diminué de 93 % en Europe au cours des 50 dernières années. Fondation mondiale pour la migration des poissons

Cela crée un effet boule de neige sur l'ensemble de l'écosystème. Les poissons transportent les nutriments plus loin que les autres animaux aquatiques et servent de nourriture à d'autres espèces comme les loutres et les oiseaux. Ils excrètent également des nutriments qui servent d'engrais aux algues.

Donnée inquiétante, les poissons migrateurs d'eau douce ont diminué de 93 % en Europe au cours des 50 dernières années.

Le démantèlement des barrières fluviales obsolètes est le meilleur moyen d'aider les stocks à se reconstituer, a déclaré Herman Wanningen, directeur de la World Fish Migration Foundation, l'une des organisations de Dam Removal Europe.

"La suppression des barrages est l'outil le plus efficace pour rétablir des rivières à écoulement libre remplies de poissons", a-t-il déclaré.

"Les initiatives de démantèlement devraient être mis en œuvre partout en Europe, en commençant par les barrages anciens et obsolètes qui ne sont plus utilisés ou qui n'ont plus de fonction économique."

La restauration d'au moins 25 000 km de rivières à l'état d'écoulement libre est l'un des objectifs de la Stratégie de l'Union européenne en matière de biodiversité pour 2030.

"La suppression de ces obstacles [est] non seulement nécessaire pour la faune et la flore, mais aussi pour un avenir plus sain de nos sociétés", a déclaré un porte-parole de Dam Removal Europe.

Quel pays a supprimé le plus de barrages ?

L'Espagne a supprimé le plus grand nombre de barrages en 2021 Dam removal Europe / Facebook

_Suppression des barrières fluviales en Europe - Rapport 2021. 239 barrages supprimés dans 17 pays européens

_

Le rapport 2021 de Dam Removal Europe dresse un tableau prometteur, avec 239 barrages supprimés dans 17 pays.

L'Espagne a supprimé le plus grand nombre de barrages, avec 108 structures démolies en 2021 - dont un barrage de 13 mètres de haut.

Trois pays - le Portugal, le Monténégro et la Slovaquie - ont enregistré leur toute première suppression de barrage en 2021.

À l'échelle européenne, 87 % des barrages supprimés étaient des déversoirs, mais un peu moins d'un quart des suppressions (24 %) étaient supérieures à deux mètres.

En Finlande, un barrage hydroélectrique fonctionnel a également été démantelé, le premier de trois sur la rivière Hiitolanjoki. Lorsque les deux restants seront supprimés - d'ici quelques années - les ouananiches (saumons d'eau douce, ndlr) pourront, espérons-le, retourner dans leurs frayères.

"Les résultats de la suppression des barrages sont déjà visibles puisque des nids de frai de poissons ont été observés à l'automne 2021", indique le rapport.

La suppression des barrages a fait les gros titres en février, mais pas pour des raisons écologiques. Les forces ukrainiennes ont en effet repoussé les forces russes, en ouvrant un barrage de l'ère soviétique sur la rivière Irpin, près de Kyiv.

Article traduit de l'anglais