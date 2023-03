À Tchernobyl, des chiens errants et “génétiquement différents”

Les chiens sauvages vivant à Tchernobyl peuvent donner aux scientifiques un indice sur la façon dont les humains pourraient survivre dans les environnements les plus dégradés.

Plus de 35 ans après le pire accident nucléaire au monde, les animaux errent parmi les bâtiments en décomposition et abandonnés à l'intérieur et autour de l'usine fermée, encore capables de trouver de la nourriture, de se reproduire et de survivre.

Les chercheurs ont publié vendredi la première de ce qu'ils espèrent être de nombreuses études génétiques dans la revue Science Advances, se concentrant sur 302 chiens vivant dans la "zone d'exclusion" officiellement désignée autour du site de la catastrophe. Ils ont identifié des populations dont les différents niveaux d'exposition aux rayonnements peuvent les avoir rendus "génétiquement distincts" les uns des autres, et des autres chiens du monde entier.

"Nous avons eu cette occasion en or de jeter les bases pour répondre à une question cruciale : "Comment survivre dans un environnement aussi hostile depuis 15 générations ?"" a déclaré la généticienne Elaine Ostrander de l'Institut national de recherche sur le génome humain, l'un des nombreux groupes travaillant sur cette étude.

L'auteur de l'étude, Timothy Mousseau, professeur de sciences biologiques à l'Université de Caroline du Sud, a déclaré que les chiens "fournissent un outil incroyable pour examiner les impacts de ce type de cadre" sur les mammifères en général.

Comment ces chiens ont-ils survécu à Tchernobyl ?

L'environnement de Tchernobyl est singulièrement brutal. Le 26 avril 1986, une explosion et un incendie dans la centrale électrique ukrainienne ont provoqué des retombées radioactives dans l'atmosphère. 30 travailleurs ont été tués immédiatement après. Le nombre de décès à long terme dus à l'empoisonnement aux radiations est estimé à plusieurs milliers.

Les chercheurs affirment que la plupart des chiens qu'ils étudient semblent être des descendants d'animaux de compagnie que les résidents ont été forcés de laisser sur place lorsqu'ils ont évacué la zone. Timothy Mousseau travaille dans la région de Tchernobyl depuis la fin des années 1990, et a commencé à collecter le sang des chiens vers 2017. Certains des chiens vivent dans la centrale électrique, un environnement industriel dystopique. D'autres sont à environ 15 kilomètres (9 milles) ou 45 kilomètres (28 milles).

Au début, a déclaré Elaine Ostrander, les chercheurs pensaient que ces chiens se seraient tellement mélangés au fil du temps qu'ils seraient à peu près les mêmes. Mais grâce à l'ADN, ils pouvaient facilement identifier les chiens vivant dans des zones de niveaux élevés, faibles et moyens d'exposition aux radiations. "Ce fut une étape importante pour nous", a déclaré Elaine Ostrander. "Et ce qui est surprenant, c'est que nous pouvons même identifier des familles" - environ 15 familles différentes.

"Une occasion en or" : quelles conséquences ont les radiations sur l'ADN des animaux ?

Les chercheurs peuvent maintenant commencer à rechercher des altérations dans l'ADN. "Nous pouvons les comparer et nous dire : OK, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a muté, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui les aide, qu'est-ce qui leur a fait mal au niveau de l'ADN ?" explique Elaine Ostrander.

Cela impliquera de séparer les modifications non consécutives de l'ADN de celles qui sont intentionnelles. Les scientifiques ont déclaré que la recherche pourrait avoir de nombreuses applications, fournissant des informations sur la façon dont les animaux et les humains peuvent vivre maintenant et à l'avenir dans des régions du monde soumises à une "agression environnementale continue", et dans des environnements à haut rayonnement de substances dangereuses.

La Dr Kari Ekenstedt, vétérinaire qui enseigne à l'Université Purdue et n'a pas participé à l'étude, a déclaré que c'était une première étape pour répondre à des questions importantes sur la façon dont l'exposition constante à des niveaux de rayonnement plus élevés affecte les grands mammifères. "Est-ce que cela va changer leurs génomes à un rythme rapide ?" se demande t'elle.

Même s'ils sont sauvages, ils apprécient toujours beaucoup l'interaction avec les êtres humains. Timothy Mousseau Professeur de sciences biologiques à l'Université de Caroline du Sud

Les chercheurs ont déjà commencé les recherches de suivi, ce qui leur permettra de passer plus de temps avec les chiens sur le site à environ 100 kilomètres de Kyiv. Timothy Mousseau a déclaré que lui et ses collègues se sont rendus sur place en octobre dernier et n'ont vu aucune perturbation liée à la guerre.

L'équipe s'est rapprochée de certains chiens, et les a observé de près en jouant avec eux. "Même s'ils sont sauvages, ils apprécient toujours beaucoup l'interaction humaine", observe Timothy Mousseau, "surtout quand il y a de la nourriture en jeu."