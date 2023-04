L'aéroport d'Amsterdam prévoit de supprimer les vols de nuit

Par Euronews

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a annoncé son intention de supprimer les vols de nuit d'ici à fin 2025. Il souhaite également limiter les vols en jet privé.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pollution sonore et des émissions de CO2, rapporte le journal néerlandais Het Parool.

L'aéroport reconnaît que cette décision pourrait entraîner une hausse du prix des vols.

Interdiction des vols de nuit

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a annoncé son intention de supprimer tous les vols de nuit d'ici à fin 2025, pour éviter les nuisances sonores dont sont victimes les riverains.

Cette mesure devrait considérablement réduire les "graves nuisances" auxquelles les habitants de la région doivent faire face, a expliqué le PDG de l'aéroport Ruud Sondag, interrogé par le journal Het Parool.

L'interdiction des vols de nuit doit permettre de réduire de plus de 54 % les "graves troubles du sommeil", selon l'aéroport.

Tous les vols commerciaux et les vols de fret dont le départ est prévu entre minuit et 6 heures du matin seront interrompus, de même que ceux qui atterrissent entre minuit et 5 heures du matin.

L'aéroport va commencer à supprimer progressivement les vols de nuit à partir du mois de novembre. Environ 10 000 vols par an sont actuellement effectués pendant ces heures de nuit.

Les vols en jet privé limités

Les autorités de l'aéroport ont également déclaré qu'elles allaient supprimer tous les vols en jet privé qui décollent et atterrissent à Schiphol à certaines heures, afin de réduire les émissions de CO2.

Schiphol interdira également aux avions bruyants et obsolètes d'utiliser l'aéroport.

"Nous avons fait campagne, avec d'autres, pour l'interdiction des jets privés et la fin de l'inégalité des émissions excessives. Il s'agit d'un premier pas important", a tweeté le groupe militant Scientist Rebellion Netherlands.

L'interdiction des vols de nuit va-t-elle entraîner une hause du prix des vols ?

le PDG de l'aéroport, Ruud Sondag, a reconnu que la suppression des vols de nuit serait un défi, notamment parce qu'elle nécessite la coopération de toutes les compagnies aériennes.

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est connu pour être une plate-forme de correspondance.

Les compagnies aériennes low cost utilisent les avions autant de fois que possible pendant des périodes de 24 heures, ce qui signifie que les vols sont souvent programmés aussi bien pendant la nuit que pendant la journée.

L'interdiction des vols de nuit va contraindre certaines compagnies à limiter l'utilisation des avions, ce qui pourrait entraîner une hausse du prix des vols.

Transavia, une compagnie aérienne appartenant à Air France-KLM, est l'une des compagnies les plus touchées par cette mesure, car environ 55 % de ses vols partent de d'Amsterdam-Schiphol ou y atterrissent pendant les heures de nuit.

L'aéroport continue également à plafonner le nombre de passagers en avril et en mai en raison du manque de personnel.

Entre 6h et 13h chaque jour, les compagnies aériennes ouvrent 5 % de sièges en moins à la réservation, soit un déficit d'environ 5 000 passagers par jour.