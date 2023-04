L'énergie solaire et éolienne a atteint un pic historique en 2022

Par Lottie Limb (adapté de l'anglais)

Jamais l'énergie éolienne et solaire n’auront produit autant d'électricité dans le monde. Selon le rapport du groupe de réflexion Ember, en 2022, les énergies renouvelables ont généré 12 % de l'électricité mondiale contre 10 % en 2021.

"Cette décennie décisive pour le climat marque le début de la fin de l'ère fossile", en conclut l'auteur principal du rapport, Małgorzata Wiatros-Motyka. "Nous entrons dans l'ère de l'énergie propre."

Si l'énergie propre répond à l'ensemble de la nouvelle demande cette année comme prévu, la quatrième étude annuelle Global Electricity Review d'Ember prévoit une légère baisse de la production d'énergie fossile en 2023. Des baisses plus importantes devraient suivre, à mesure que le déploiement de l'énergie éolienne et solaire s'accélère.

Comment les sources d'électricité deviennent-elles plus vertes ?

L'année dernière, l'énergie solaire a été la source d'électricité qui a connu la plus forte croissance pour la 18e année consécutive, avec une augmentation de 24 % par rapport à 2021. Ember estime que les énergies renouvelables solaires ont ajouté suffisamment d'électricité pour alimenter toute l'Afrique du Sud.

La production éolienne, quant à elle, a grimpé de 17 %, soit presque l’équivalent de l’alimentation du Royaume-Uni.

Au total, les sources d'électricité propres (énergies renouvelables et nucléaire) ont représenté 39 % de l'électricité mondiale. L'hydroélectricité a produit 15 % de ce nouveau record, selon les données d'Ember.

Cela dit, et malgré ces progrès, le charbon reste de loin la plus grande source d'électricité au monde, produisant encore 36 % de toute l'électricité produite dans le monde en 2022.

Mais, comme l'a récemment expliqué à euronews Dave Jones, responsable des données d'Ember, le retour au charbon tant redouté lors de la crise mondiale du gaz n'a pas eu lieu.

La croissance de la production éolienne et solaire a ainsi permis de répondre à 80 % de l'augmentation de la demande mondiale d'électricité l'année dernière, contribuant ainsi à maintenir le combustible fossile dans le sol. La production de charbon n'a augmenté que de 1,1 % et celle de gaz n'a baissé que de 0,2 %.

"L'électricité propre va remodeler l'économie mondiale, des transports à l'industrie et au-delà. Une nouvelle ère de baisse des émissions fossiles signifie que la réduction progressive de la production d'électricité à partir du charbon aura lieu, et que la fin de la croissance de la production d'électricité à partir du gaz est désormais en vue".

Les conditions sont réunies pour que l'éolien et le solaire connaissent une ascension fulgurante Małgorzata Wiatros-Motyka Co-auteure du rapport Ember

Quels sont les pays qui produisent le plus d'électricité à partir d'énergies propres ?

"Le changement est rapide", ajoute l'analyste principal de l'électricité, et plus rapide dans certains pays que dans d'autres.

Ember a étudié les données relatives à l'électricité de 78 pays, représentant 93 % de la demande mondiale d'électricité. L'étude révèle que plus de soixante pays produisent désormais plus de 10 % de leur énergie à partir de l'énergie éolienne et solaire.

Un certain nombre de pays européens ont une longueur d'avance. C'est au Danemark que la part de l'énergie éolienne et solaire dans la production d'électricité était la plus importante, avec 60,8 % l'année dernière. La Lituanie et le Luxembourg suivent avec respectivement 48,4 et 46,6 %, bien que cela représente une quantité d'énergie relativement faible en termes de térawattheures (TWh).

Ferme éolienne offshore en Allemagne Christian Charisius/(c) dpa/Pool

Selon ce critère, c'est l'Allemagne qui a produit le plus d'énergie éolienne et solaire de tous les pays européens, avec 185 TWh, suivie de l'Espagne et du Royaume-Uni.

L'Europe dans son ensemble a produit 805 TWh d'électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire, ce qui est éclipsé par la Chine avec 1 241 TWh (14 % de la production d'électricité du pays).

"La Chine est un poids lourd dans le secteur mondial de l'électricité", commente Li Shuo, conseiller politique principal chez Greenpeace Asie de l'Est.

"Cela n'est pas seulement dû à la taille de la Chine, mais aussi à une tendance préoccupante du développement de son secteur de l'électricité. Il ne fait aucun doute que la Chine est à la tête de l'expansion mondiale des énergies renouvelables. Mais dans le même temps, le pays accélère l'approbation des projets liés au charbon".

Ajay Mathur, directeur général de l'Alliance solaire internationale, note que les États-Unis, l'Inde et le Japon ont également apporté certaines des contributions les plus importantes à la capacité mondiale de production d'énergie solaire photovoltaïque.

Mais Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable, met en garde contre le déploiement rapide des énergies renouvelables.

"Les progrès mondiaux, bien qu'encourageants, ne révèlent pas la disparité croissante dans l'adoption des énergies renouvelables, qui penche de manière disproportionnée en faveur des pays développés et des économies émergentes d'Asie", déclare Damilola Ogunbiyi, qui est également coprésidente d'ONU-Énergie.

"Il reste encore beaucoup à faire pour que les pays en développement ne soient pas laissés pour compte et enfermés dans un avenir à forte teneur en carbone."

Le monde est-il sur la voie de l'électricité nette zéro ?

L'électricité est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre dans le monde et sa décarbonisation est le fondement d'un système énergétique net zéro.

Selon la modélisation de l'Agence internationale de l'énergie, l'électricité doit être le premier secteur à atteindre une consommation nette zéro d'ici à 2040, afin de parvenir à une consommation nette zéro à l'échelle de l'ensemble de l'économie d'ici à 2050. Cela signifierait que l'énergie éolienne et solaire représenterait 41 % de l'électricité mondiale d'ici à 2030, soit une nette amélioration par rapport aux 12 % de l'année dernière.

Selon Ember, tout dépend des mesures prises aujourd'hui par les gouvernements, les entreprises et les citoyens pour mettre le monde sur la voie de l'énergie propre.

L'endurance du charbon signifie que "le secteur de l'électricité n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs de zéro net au niveau mondial d'ici le milieu du siècle", déclare M. Ogunbiyi.

Mais la bonne nouvelle, c'est que nous disposons de la technologie nécessaire. "La voie à suivre consiste à accélérer la production d'énergie renouvelable et à faire de cette technologie un bien public mondial", déclare Ajay Mathur.

Pour relever certains des défis, il préconise des politiques plus fortes pour faciliter le financement et améliorer l'accès aux composants et aux matières premières, ainsi qu'une plus grande diversification géographique de la chaîne d'approvisionnement.

"En outre, le renforcement continu des capacités, le transfert des subventions énergétiques des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et les mini-réseaux solaires permettraient de progresser plus rapidement vers l'accès universel à l'énergie."