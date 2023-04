Alors que la demande en personnel qualifié dans l'économie bleue européenne ne cesse d'augmenter, organismes de formation et industrie constatent qu'il existe un fossé entre les élèves qui veulent trouver un bon emploi et les entreprises qui ont besoin de trouver des travailleurs qualifiés.

Dans de nombreux secteurs, des entités innovantes comme Blått Kompetansesenter agissent pour le combler. Le "Centre de compétences bleues" a été fondé au centre de la Norvège en 2015. Doté d'un actionnariat public-privé, il s'efforce de créer des liens entre les producteurs de fruits de mer, les structures d'enseignement, les fournisseurs de technologies et d'équipements et les instituts de recherche.

Du recrutement à l'aide à l'entrepreneuriat

À Sistranda, Euronews a eu l'opportunité de s'entretenir avec Elisabeth Nordin, conseillère en communication du Blått Kompetansesenter qui travaille sur le projet BRIDGES soutenu par l'Union européenne, une initiative centrée sur l'amélioration de l'enseignement et de la formation en matière d'aquaculture dans les pays nordiques.

"Au sein de la population locale de Frøya, on comprend l'importance de la collaboration entre industrie et écoles, mais on manque peut-être de moyens à le faire," reconnaît Elisabeth Nordin. "Des organisations publiques et privées se sont donc unies pour établir un Centre de compétences bleues pour soutenir leurs efforts de collaboration," indique-t-elle.

Elisabeth Nordin, conseillère en communication du Blått Kompetansesenter qui travaille sur le projet BRIDGES Euronews

"Cela peut aller du recrutement à l'aide apportée aux écoles et aux entreprises pour qu'elles travaillent ensemble sur des projets," énumère la conseillère en communication, "en passant par le développement d'idées novatrices, l'innovation en général, mais aussi l'aide apportée aux étudiants de l'école norvégienne Guri Kunna et aux habitants de la région dans la création de leur propre entreprise et leurs efforts d'entrepreneuriat."

Méthodes "testées et éprouvées" et moyens nouveaux

"Le monde académique, les écoles, l'industrie et les entreprises d'innovation restent souvent dans leur bulle et collaborent rarement au sein d'une même plateforme," constate Elisabeth Nordin. "En tant qu'entreprise d'innovation, nous faisons ce lien et nous les aidons à envisager les possibilités de collaboration, à la fois par des méthodes testées et éprouvées, mais aussi par de nouveaux moyens," décrit-elle.