Les pays de l'UE ont considérablement augmenté leurs taux de recyclage, mais la vitesse de ces progrès ralentit, tandis que les exportations augmentent fortement.

Chaque citoyen de l'Union européenne (UE) a produit 4,8 tonnes de déchets en moyenne 2020. Seulement 38 % d'entre eux ont été recyclés. Le recyclage des déchets est un moyen essentiel de réduire la consommation de ressources primaires en les remplaçant par des matériaux secondaires.

Sur la voie d'une économie entièrement circulaire, quels sont les résultats des pays européens en matière de gestion des déchets ? Quelle est la quantité de déchets générés et recyclés par habitant en Europe ? Quels sont les pays européens qui recyclent le plus ?

Les ménages ne produisent que 9 % du total des déchets

En 2020, le total des déchets produits dans l'UE par l'ensemble des activités économiques et des ménages s'élevait à 2 154 millions de tonnes, soit 4 815 kg par personne.

Source : Eurostat Euronews

Les ménages n'ont produit que 9,4 % de ces déchets.

La construction (37,5 %) et l'exploitation des mines et carrières (23,4 %) générent ensemble plus de 60 % du total des déchets dans l'UE. Les services de traitement des déchets et de l'eau représentent 10,8 % et l'industrie manufacturière 10,6 %.

L'Allemagne et la France produisent un tiers des déchets de l'UE

L'Allemagne (401 millions de tonnes) et la France (310 millions de tonnes) contribuent le plus à la quantité totale de déchets produits dans l'UE. En 2020, ces deux pays étaient responsables d'un tiers des déchets de l'UE, avec respectivement 19 et 14 %.

Eurostat Euronews

Le Royaume-Uni (282 millions de tonnes), ancien membre de l'Union, est le troisième producteur de déchets, suivi de l'Italie (175 millions de tonnes) et de la Pologne (170 millions de tonnes).

4,8 tonnes de déchets sont produites par habitant de l'UE

En 2020, l'équivalent de 4,8 tonnes de déchets a été produit par habitant de l'UE. Ce chiffre comprend 3 080 kg de déchets minéraux et 1 735 kg de déchets provenant d'autres sources. En d'autres termes, 64 % des déchets produits dans l'UE sont liés à l'exploitation minière, y compris les stériles et les résidus (les matériaux restants d'un minerai).

Selon les derniers chiffres, les déchets produits par personne varient de 1,5 tonne en Croatie à 21 tonnes en Finlande parmi les États membres de l'UE.

La Bulgarie (16,8 tonnes) et la Suède (14,7 tonnes) suivent la Finlande. Les chiffres de l'Allemagne et de la France étaient très proches de la moyenne européenne de 4,8 tonnes.

Traitement des déchets : valorisation ou élimination ?

En 2020, 1 971 millions de tonnes de déchets ont été traitées dans l'UE. Comme ce chiffre exclut les exportations et inclut les importations, il n'est pas directement comparable à la quantité de déchets produits dans l'Union.

Le traitement des déchets se divise en deux grandes catégories : la valorisation et l'élimination. La valorisation comprend le recyclage, la récupération d'énergie et le remblayage - où les déchets sont utilisés pour restructurer des zones excavées comme les gravières et les mines souterraines. L'élimination comprend la mise en décharge et l'incinération.

Eurostat a constaté que 39,9 % des déchets traités étaient recyclés, 12 % étaient mis en décharge et la part de la valorisation énergétique était de 6,5 %.

Dans l'UE, la part du traitement des déchets est passée de 45,9 % en 2004 à 59,1 % en 2020. La part de l'élimination a quant à elle chuté de 54,1 % à 40,9 % au cours de la même période.

Le taux de recyclage de l'UE est d'environ 40 %.

En 2020, la part du recyclage dans le traitement total des déchets était de 39,9 % dans l'UE. Le taux de recyclage varie considérablement, allant de 5,2 % en Roumanie à 83,2 % en Italie.

Le taux de recyclage était supérieur à la moyenne de l'UE en France (54,2 %) et en Allemagne (44 %), les deux premiers pays en termes de quantité de déchets produits.

La part du recyclage dans le traitement total des déchets était considérablement plus faible en Finlande (9,5 %), où la quantité de déchets produits par habitant était la plus élevée de tous les États membres de l'UE. Ce chiffre était également faible dans la Suède voisine (11,9 %).

Les données d'Eurostat n'incluent pas le Royaume-Uni, mais selon l'Office for National Statistics, la part du "recyclage et des autres formes de valorisation" était de 50,4 % au Royaume-Uni en 2018. Le remblayage (6,6 %) n'est pas inclus dans ce chiffre.

Pourquoi les résultats des pays européens en matière de recyclage sont-ils si différents ?

La principale raison de l'énorme différence dans la part du recyclage est liée aux activités économiques qui génèrent des déchets. En 2020, la part de l'exploitation minière et des carrières dans le total des déchets était de 75 % en Finlande, de 77 % en Suède et de 84 % en Roumanie.

Certaines des plus grandes réserves connues de minéraux de l'UE utilisés pour les batteries et d'autres produits sont situées en Finlande, où il y a environ 40 mines opérationnelles produisant du nickel, du zinc, du lithium, du cobalt et de l'or, entre autres.

La moitié des déchets municipaux sont recyclés dans l'UE

Les statistiques sur les déchets municipaux donnent un aperçu des déchets ménagers et des déchets de bureau, ainsi que de la composition des déchets ménagers. En 2021, près de la moitié (49,6 %) des déchets municipaux ont été recyclés dans l'UE. L'Allemagne est en tête avec ses 71,1% de taux de recyclage, tandis que la Roumanie fait figure de mauvais élève avec seulement 11,3%.

Outre l'Allemagne, six autres pays de l'UE affichaient des taux de recyclage supérieurs à la moyenne européenne : l'Autriche, la Slovénie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et l'Italie. Le taux de recyclage des déchets municipaux était de 45,1 % en France et de 44,1 % au Royaume-Uni (données de 2018). Fait remarquable, ce chiffre était inférieur à la moyenne de l'UE dans quatre pays scandinaves : Suède (39,5), Norvège (38,2 %), Finlande (37,1 %) et Danemark (34,3 %).

Les taux de recyclage ont baissé en Norvège et au Danemark au cours des deux dernières décennies

Si l'on examine l'évolution du taux de recyclage des déchets municipaux entre 2001 et 2021, on constate qu'il a augmenté de 21 points de pourcentage dans l'UE. Toutefois, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) prévient que le rythme des progrès s'est ralenti ces dernières années.

Euronews Source: Eurostat • (*2020, **2019, ***2018)

C'est en Slovénie que le taux de recyclage a le plus augmenté au cours des deux dernières décennies (57 %). La plupart des pays de l'UE ont considérablement augmenté leur taux de recyclage des déchets municipaux au cours de cette période.

Pourquoi certains pays sont-ils plus performants que d'autres en matière de recyclage ?

Selon l'AEE, les pays qui obtiennent de meilleurs résultats en matière de recyclage disposent d'un plus large éventail de mesures que ceux dont les taux de recyclage sont plus faibles.

Il s'agit notamment d'interdictions de mise en décharge des déchets biodégradables ou des déchets municipaux non prétraités, et d'obligations de collecte séparée des types de déchets municipaux, en particulier des biodéchets. Les pays les plus performants disposent également d'instruments économiques tels que les taxes sur la mise en décharge et l'incinération, et les frais de collecte des déchets, qui encouragent fortement le recyclage.

L'AEE a également constaté que des niveaux élevés de sensibilisation à l'environnement au niveau national contribuaient à des taux de recyclage élevés. Parallèlement à la mise en œuvre efficace de la législation nationale sur la gestion des déchets, l'AEE a constaté que les niveaux élevés de sensibilisation à l'environnement contribuaient à des taux de recyclage élevés.

Explosion des exportations européennes de déchets

En 2021, les exportations de déchets de l'UE vers les pays tiers ont atteint 33 millions de tonnes, soit une augmentation de 77 % depuis 2004. Les importations de déchets en provenance de pays non membres de l'UE ont augmenté de 11 % au cours de cette période, pour atteindre 19,7 millions de tonnes en 2021.

Source : Eurostat - (l'exportation totale de l'UE était de 32,98 millions de tonnes) Euronews

La Turquie était la principale destination des déchets exportés par l'UE, avec un volume d'environ 14,7 millions de tonnes en 2021, soit près de la moitié (45 %) des exportations totales. Cette quantité est plus de trois fois supérieure à celle de 2004.

Quels sont les pays de l'UE qui exportent le plus de déchets ?

Source : Eurostat - (l'exportation totale de l'UE était de 32,98 millions de tonnes) Euronews

Les Pays-Bas ont exporté 6,4 millions de tonnes de déchets vers des pays tiers, suivis par la Belgique (4,3 millions de tonnes) et l'Allemagne (3,5 millions de tonnes).

Les exportations de déchets britanniques vers les Pays-Bas ont augmenté de plus de 60 % entre 2020 et 2021, selon l'organisation caritative néerlandaise Plastic Soup Foundation. Au cours de la même période, les exportations néerlandaises de plastique vers l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique ont plus que doublé, ce qui a conduit les militants écologistes à dénoncer le fait que les déchets sont déversés à l'étranger par des intermédiaires néerlandais.