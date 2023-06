Voici les pays européens où les transports publics sont les moins chers et les plus accessibles

Un nouveau classement a évalué différents pays et capitales européens en fonction du coût, de la simplicité et de l'accessibilité de leurs transports publics.

Un nouveau rapport de Greenpeace révèle l'état des transports publics dans 30 pays européens.

Le groupe de campagne a classé les pays en fonction de quatre critères : la simplicité de leur système de billetterie, le caractère abordable des billets à long terme, les réductions accordées aux groupes socialement défavorisés et les taux de TVA. Le rapport s'est également penché sur les capitales, en les évaluant selon les mêmes catégories.

Chaque capitale et pays s'est vu attribuer une note sur 100 points.

Le Luxembourg, Malte, l'Autriche, l'Allemagne, Chypre et l'Espagne sont arrivés en tête avec des notes élevées pour la facilité d'utilisation des billets et les réductions. Tallinn en Estonie, le Luxembourg et La Valette à Malte occupent les trois premières places du classement des villes.

La Grèce, la Croatie et la Bulgarie sont en bas de la liste des pays, la Bulgarie n'ayant obtenu aucun point dans aucune des quatre catégories.

L'Espagne s'est efforcée de réduire le coût des transports publics au cours des derniers mois. IMAGO/viennaslide via Reuters Connect

En ce qui concerne les villes, Amsterdam (Pays-Bas), Londres (Royaume-Uni) et Dublin (Irlande) ont obtenu les pires résultats en matière de coût et d'accessibilité.

Où, en Europe, les transports publics coûtent-ils le moins cher et le plus cher ?

Les villes où les billets mensuels ou annuels sont actuellement les moins chers sont Prague, Bratislava, Rome et Vienne. Dans ces villes, le coût est d'environ 0,85 € ou moins par jour après l'ajustement du niveau des prix.

Madrid figure également sur la liste, mais seulement temporairement, avec une réduction de 60 % sur les billets mensuels jusqu'au 30 juin de cette année. L'Espagne a également rendu les trains régionaux et de banlieue gratuits pour les usagers fréquents jusqu'à la fin de 2023, bien qu'il y ait quelques restrictions, notamment un maximum de quatre voyages par jour.

Les villes les plus chères d'Europe sont Londres, Dublin, Paris et Amsterdam. Les billets vous coûteront plus de 2,25 euros par jour.

Les transports publics gratuits peuvent-ils convaincre les gens de ne pas utiliser leur voiture ?

Nous ne plaidons pas explicitement en faveur de la gratuité des transports", déclare Herwig Schuster, expert en transports pour la campagne "Mobilité pour tous" de Greenpeace.

"Nous disons toujours que les transports doivent être abordables, mais pas gratuits. Ce n'est pas grave si cela se fait au Luxembourg, qui est un pays très riche.

Pour la plupart des pays, il est plus facile et plus juste de viser environ 1 euro par jour.

Mais il y a encore quelques exceptions, comme le Luxembourg, sur la liste.

Tallinn a été l'une des premières villes à rendre les transports publics gratuits pour les résidents en 2013, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de 1,2 % depuis son introduction.

Des passagers attendent à la station de bus souterraine de Viru, dans le centre de Tallinn. RAIGO PAJULA/AFP

Le Luxembourg a ensuite été le premier pays européen à rendre les billets gratuits pour les navetteurs et les touristes étrangers. Cette mesure n'a toutefois pas encouragé les gens à abandonner leur voiture.

Greenpeace note que cela est probablement dû au fait que plus de 200 000 personnes font la navette entre le Luxembourg et l'étranger, ce qui signifie qu'elles doivent toujours acheter un billet pour un pays voisin.

"Les gens vont généralement de l'Allemagne au Luxembourg, de la Belgique au Luxembourg et continuent d'utiliser la voiture parce qu'il n'est pas vraiment utile de ne pas payer pour la section luxembourgeoise", explique M. Schuster.

En 2022, Malte est devenu le deuxième pays de l'UE à rendre les transports publics définitivement gratuits. Mais cette gratuité ne s'applique pas à tous les modes de transport : les lignes de bus express et les ferries en sont exclus.

Les usagers des transports publics doivent toujours présenter une "carte de ticket Tallinja" qui leur permet de voyager gratuitement après un enregistrement unique moyennant des frais de 15 euros. Cela signifie que les transports publics abordables de Malte sont moins accessibles aux non-résidents.

Comment inciter davantage de personnes à utiliser les transports publics ?

Greenpeace affirme que la réduction du coût des transports publics est l'un des moyens les plus faciles et les plus rapides de faire passer les gens de la voiture au train et au bus. Elle pourrait également contribuer à lutter contre la crise du coût de la vie et l'augmentation de la pauvreté dans les transports.

Mais le coût des transports publics doit être inférieur à celui de l'utilisation d'une voiture et en valoir le prix, sinon les gens ne les utiliseront pas. Le rapport note que de nombreux pays et villes ont rendu les transports publics moins chers au cours des dernières semaines, des derniers mois et des dernières années, mais qu'il reste encore du travail à faire.

"À court terme, le financement est un problème dans la plupart des pays", explique M. Schuster.

"Si vous rendez les transports publics moins chers, cela doit bien sûr être couvert par le contribuable, du moins à court terme.

Si l'on rend les transports publics moins chers, il est évident que le contribuable doit prendre en charge cette dépense, du moins à court terme. Herwig Schuster Expert en transports pour la campagne "Mobilité pour tous" de Greenpeace

Toutefois, il existe un "énorme potentiel" pour transférer de l'argent des subventions aux combustibles fossiles ou introduire des taxes sur les billets d'avion et le kérosène afin de financer la réduction du prix des billets, ajoute M. Schuster. L'un des moyens les plus simples de réduire les coûts serait de supprimer la TVA, certains pays d'Europe de l'Est appliquant des taux allant jusqu'à 20 %.

"En l'espace de quelques années, je pense que tous les gouvernements pourraient être en mesure d'introduire ce type de tarification équitable.

Il est également important de faciliter la navigation avec des systèmes de billetterie simples. M. Schuster estime que les cartes électroniques utilisables partout, comme celles des Pays-Bas, sont une bonne solution. Surtout si l'on compare avec la Bulgarie, où il faut parfois plusieurs billets pour un bus ou pour changer de train.

La combinaison d'un faible coût, d'une bonne infrastructure et d'un système de billetterie simple à comprendre pourrait être le meilleur moyen d'encourager un plus grand nombre de personnes à utiliser les transports publics.

Qu'est-ce qu'un "ticket climatique" et pourrait-il être la solution ?

Selon Greenpeace, plusieurs pays et villes progressistes ont lancé une tendance à l'échelle européenne en faveur de ce que l'on appelle un "ticket climatique".

"Notre définition d'un billet climatique est un billet de transport public qui est valable pour tous les moyens de transport public ou la plupart d'entre eux... pendant une certaine période", explique M. Schuster.

Trois des 30 pays - l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne - ont jusqu'à présent introduit ce type de billets relativement abordables qui peuvent être utilisés dans tout le pays.

"Je pense que le seul modèle qui se rapproche de notre [recommandation] est le modèle autrichien, car le billet climatique autrichien couvre tous les moyens de transport. Il est donc possible de l'utiliser aussi bien à la campagne que dans le métro de Vienne", explique M. Schuster.

Greenpeace demande à tous les pays européens qui n'ont pas encore réduit le coût des transports publics d'introduire un ticket climatique. Ceux qui ont déjà introduit ce type de pass doivent également les améliorer.

Rolf Erfurt, directeur des opérations de la société de transport public berlinoise BVG (Berliner Verkehrsbetriebe), tient sa carte Deutschland Ticket. John MACDOUGALL / AFP

L'analyse montre que le "ticket climatique" idéal n'existe pas encore en Europe. Mais il existe des initiatives intéressantes qui pourraient être améliorées et appliquées ailleurs.

Par exemple, M. Schuster estime que le modèle autrichien est bon, mais qu'il est trop cher. Le Deutschlandticket est moins cher, mais il n'est pas valable sur certains réseaux de transport urbain.

La billetterie transfrontalière, comme au Luxembourg, est également un problème en Europe. Si les gens doivent acheter deux cartes nationales de transport public pour parcourir seulement 30 km, un tel système n'est pas utile. La confusion et la diversité des réductions accordées aux groupes socialement défavorisés peuvent également compliquer les déplacements sur le continent.

"Il faut que cela change et je pense que la Commission européenne peut s'en charger et lancer un processus pour faciliter les choses", conclut M. Schuster.