Norvège : des dizaines de rennes tués pour avoir franchi la frontière russe

La Norvège espère économiser de l'argent en construisant une clôture d'un coût de 500 000 euros destinée à empêcher les troupeaux de rennes samis de franchir la frontière.

La Norvège reconstruit une clôture à rennes le long de sa frontière avec la Russie, dans l'Arctique, afin d'empêcher les animaux de s'aventurer dans le pays voisin. Ces promenades sont coûteuses pour Oslo, qui doit indemniser Moscou pour la perte de prairies.

Depuis le début de l'année, 42 rennes ont traversé la Russie à la recherche de meilleurs pâturages, selon les autorités norvégiennes.

La barrière de protection des rennes le long de la frontière entre la Norvège et la Russie s'étend sur 150 kilomètres et date de 1954. L'Agence norvégienne de l'agriculture a indiqué qu'une section d'environ 7 kilomètres entre les villes norvégiennes de Hamborgvatnet et Storskog serait remplacée.

La construction, d'un coût de 3,7 millions de couronnes (environ 320 000 euros ), doit être achevée pour le 1er octobre, précise l'agence.

Quel est le coût des passages pour rennes pour la Norvège ?

Les travaux représentent toutefois un défi, car les travailleurs doivent rester du côté norvégien de la frontière "à tout moment" pendant la construction, "ce qui rend le travail encore plus exigeant", souligne Magnar Evertsen de l'agence. Si un travailleur traversait le territoire russe sans visa russe, cela équivaudrait à une entrée illégale.

Les passages des rennes entraînent des coûts supplémentaires. La Russie a envoyé deux demandes d'indemnisation, selon l'agence.

La première demande porte sur près de 50 000 couronnes (6 700 euros) par renne ayant traversé la Russie pour aller paître dans la vaste réserve naturelle de Pasvik Zapovednik, dans la région russe de Mourmansk. L'autre demande porte sur une somme forfaitaire de près de 47 millions de couronnes (environ 6,3 millions d'euros) au total pour les jours où les animaux ont brouté dans le parc, qui se compose principalement de lacs, de rivières, de forêts et de marais.

L'agence a indiqué que, sur les 42 animaux entrés en Russie cette année, 40 ont été ramenés en Norvège et les deux autres devraient revenir bientôt.

Pourquoi les rennes ont-ils été tués pour avoir traversé la frontière ?

Les animaux ramenés ont depuis été abattus par crainte qu'ils ne retournent en Russie, a déclaré Magnar Evertsen. L'autorité norvégienne de sécurité alimentaire pourrait exiger que les carcasses soient détruites pour des raisons de sécurité, a indiqué l'organisme gouvernemental dans un communiqué.

Les rennes sont élevés par le peuple autochtone sami dans le centre et l'Arctique de la Norvège. Anciennement connus sous le nom de Lapons, les Samis seraient originaires d'Asie centrale et se seraient installés avec leurs troupeaux de rennes dans l'Europe arctique, il y a environ 9 000 ans.

Ils vivent traditionnellement en Laponie, qui s'étend du nord de la Norvège à la Russie en passant par la Suède et la Finlande. Dans la région arctique, la majorité des habitants vivent du côté norvégien de la frontière.