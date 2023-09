L'inaction climatique sur le banc des accusés à la CEDH

Par Euronews

Ce mercredi s'ouvre un procès inédit lors duquel six jeunes mettent en accusation 32 États pour leur politique climatique.

Ces six Portugais étaient encore mineurs quand ils ont attaqué plus de trente pays en justice, pour inaction climatique... et aujourd'hui, la plus âgée du groupe a 24 ans.

Ces jeunes s’apprêtent à défendre leurs arguments à Strasbourg, devant la Cour européenne des Droits de l’Homme

Le procès débute ce mercredi 27 septembre, six ans après le dépôt de leur plainte, alors que l'Europe a particulièrement souffert des conséquences du réchauffement climatique.

"Au Portugal, nous avons de plus en plus de vagues de chaleur et de sécheresses extrêmes, qui peuvent être fatales dans certains cas, s'inquiète Andrea Santos Oliveira, un des plaignants. _Cette chaleur menace nos droits, et en particulier notre droit à la vie privée. _Par exemple, je veux rester dans ma chambre pour étudier ou dormir, mais il fait si chaud que c'est difficile. Je veux sortir pour faire une activité de plein air, faire du vélo, jouer au basket-ball, mais il fait si chaud que je ne peux pas. Je ne peux pas !"

Sa grande sœur Sofia, une étudiante de 18 ans, est fatiguée de la passivité de ceux qui décident :"c_e que je ressens le plus, c'est de la frustration face à l'inaction des gouvernements, qui disent que c'est une préoccupation secondaire au lieu d'être une priorité. Protéger la planète est aussi important que protéger l'économie. Tout est lié_".

Si les six Portugais obtiennent gain de cause, les gouvernements seront légalement contraints de renforcer leurs politiques climatiques. Leurs action pourrait aussi servir de modèle à d'autres jeunes et les inciter à mener eux aussi un combat politique pour l’environnement et le climat.

Le verdict pourrait prendre jusqu'à 18 mois.