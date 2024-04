Le vin européen menacé par des conditions météorologiques extrêmes

Un nouveau rapport établit la liste des régions vinicoles les plus impactées en Europe.

PUBLICITÉ

La production mondiale de vin a atteint un niveau historiquement bas en 2023 et le changement climatique pourrait en être la cause, selon un nouveau rapport.

L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) affirme que la production a atteint son plus bas niveau depuis 1962. Cette organisation intergouvernementale compte 50 États membres, représentant 75 % de la superficie viticole mondiale.

Les experts accusent les "conditions environnementales extrêmes", notamment les sécheresses et les incendies, d'être à l'origine de la tendance à la baisse de la production.

Bien que le changement climatique ne soit pas entièrement responsable, selon l'OIV, ces conditions constituent le plus grand défi auquel le secteur est confronté. La vigne est souvent cultivée dans des régions du monde qui sont fortement touchées et extrêmement vulnérables aux changements climatiques.

Ces conditions ont entraîné une forte baisse, affectant les principales régions viticoles des hémisphères nord et sud. C'est encore pire que les estimations initiales faites en novembre, a déclaré l'organisation cette semaine.

Dans l'UE, la production de vin a diminué de 10 % en 2023, soit le deuxième plus faible volume de vin enregistré depuis le début du siècle.

Dans certains pays, un printemps pluvieux a provoqué des moisissures, des inondations, des dégâts et des pertes dans les vignobles. D'autres, en particulier ceux du sud de l'Europe, ont souffert d'une grave sécheresse persistante.

La récolte du raisin pour le Prosecco à Colle Umberto en Italie. AP Photo/Antonio Calanni

Où en Europe les producteurs de vin souffrent-ils le plus ?

L'Italie a été l'un des pays producteurs de vin qui a le plus souffert avec une baisse de productivité de 23 %. Les fortes pluies qui ont provoqué le mildiou dans les régions du centre et du sud ainsi que des dommages causés par les inondations et la grêle ont entraîné le plus faible volume de production depuis 1950.

La production a également diminué en raison des conditions climatiques dans d'autres pays producteurs de vin européens. L'Allemagne a enregistré une baisse de 3,8 %, la Hongrie 2,1 % et l'Autriche 6,5 %.

L'Espagne a également connu une baisse notable, atteignant sa production la plus faible depuis 1995, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à 2022 et 25,7 % de moins que la moyenne quinquennale.

Certaines régions du pays ont connu de graves pénuries d'eau persistantes ces dernières années, une situation d'urgence due à la sécheresse ayant été déclarée en Catalogne plus tôt cette année.

Les experts ont averti que les sécheresses régulières pourraient devenir la "nouvelle norme" en Méditerranée d'ici le milieu du siècle si nous n'agissons pas immédiatement contre le changement climatique.

La baisse de la production s'accompagne de l'annonce selon laquelle la consommation de vin est à son plus bas niveau depuis 1996 en raison de la hausse des prix due à l'inflation et d'une forte baisse de la consommation de vin en Chine due au ralentissement économique.