Certains pesticides utilisés en Europe contiendraient des PFAS, selon un nouveau rapport

Un nouveau rapport dénonce la menace "urgente" que représentent les substances chimiques éternelles (les PFAS) contenues dans les pesticides et appelle à un renforcement de la réglementation de l'UE.

Une nouvelle enquête révèle que des dizaines de substances utilisées dans les pesticides, en Europe, sont des PFAS, appelés aussi "produits chimiques éternels".

Les PFAS sont des substances alkylées polyfluorées fabriquées par l'homme qui persistent dans l'environnement pendant une période incroyablement longue.

L'Union européenne s'apprête à restreindre leur utilisation et à les éliminer progressivement, dans le cadre d'une révision de son règlement REACH, qui régit l'usage des produits chimiques. Cette révision s'inscrit dans le cadre de la promesse d'une "grande désintoxication" des substances dangereuses.

Mais cela ne s'appliquera pas aux pesticides - et c'est un gros problème, selon les ONG "Générations Futures" et "Pesticide Action Network" (PAN) Europe.

"Il est choquant de constater que les PFAS, dont l'impact sur l'environnement est durable, sont intentionnellement pulvérisés sur les champs et les aliments", affirme Angeliki Lysimachou, responsable de la science et de la politique, chez "PAN Europe". "Compte tenu de tous les risques identifiés, leur utilisation devrait cesser immédiatement".

Un nouveau rapport conjoint des deux ONG révèle que 37 substances actives, dont l'utilisation dans les pesticides est actuellement approuvée, sont des PFAS. Cela équivaut à 12 % de toutes les substances synthétiques autorisées.

Pourquoi les PFAS dans les pesticides posent-ils problème ?

Les PFAS sont une source croissante d'inquiétude pour le public. Des recherches récentes ont révélé des résultats inquiétants, comme le fait que l'eau de pluie, presque partout sur Terre, contient des niveaux dangereux de ces substances chimiques.

Cette pollution a de nombreuses sources potentielles, des usines de fabrication de produits chimiques aux mousses anti-incendie.

Les pesticides, en revanche, semblent être passés sous le radar. Nombreux sont ceux qui ignorent que les ingrédients actifs des pesticides peuvent être des PFAS, utilisés pour maintenir leur efficacité plus longtemps.

L'enquête s'est penchée sur leur utilisation en France, où elle a révélé que 30 substances actives dont l'utilisation est actuellement autorisée dans les pesticides étaient des PFAS. Les ventes de ces substances ont plus que triplé depuis 2008, atteignant 2 332 tonnes en 2021.

En analysant les documents d'autorisation des 10 pesticides les plus vendus contenant des PFAS, les chercheurs ont constaté que la grande majorité de ces substances chimiques restent dans l'environnement.

Le Flufenacet et le Diflufenican de Bayer sont les substances les plus vendues, selon "PAN Europe", et les données allemandes de "l'Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire" (BVL) suggèrent la même croissance spectaculaire, en Allemagne.

On craint que ces substances ne contaminent les eaux souterraines en France. Les ONG tirent également la sonnette d'alarme sur les éventuels "effets cocktail" du mélange de produits chimiques, qui, selon elles, ne sont pas évalués - même si les produits commercialisés contiennent parfois plusieurs PFAS différents.

L'UE va-t-elle interdire les PFAS dans les pesticides ?

L'Union européenne prévoit de restreindre l'utilisation des substances chimiques dites "éternelles" en Europe, mais les pesticides contenant des PFAS ont été exclus du champ d'application de cette restriction. Le principal argument est que ces substances sont déjà couvertes et suffisamment réglementées par le règlement sur les pesticides, affirment les ONG.

Selon ce règlement, les pesticides autorisés dans l'UE ne doivent pas avoir d'effets néfastes sur l'homme, ni d'effets inacceptables sur l'environnement. Malgré cela, le rapport révèle que des pesticides nocifs continuent d'être approuvés pour la production de denrées alimentaires.

"Il est urgent d'interdire cette source de pollution par les PFAS. Ces pesticides devraient être inclus dans la restriction des PFAS actuellement en cours de préparation au niveau européen", affirme Salomé Roynel, responsable politique de "PAN Europe".

"Cela prendra du temps, c'est pourquoi nous avons immédiatement besoin d'une meilleure mise en œuvre de la réglementation sur les pesticides. Nous proposons d'appliquer le principe de précaution exigé par la loi et d'interdire dès maintenant tous les pesticides à base de PFAS", précise-t-elle.

"L'objectif est d'empêcher les personnes et l'environnement d'être exposés à ces éternels polluants. Il ne devrait pas y avoir d'exception pour les pesticides", ajoute Pauline Cervan, toxicologue et chef de projet de "Générations Futures".

"L'Agence européenne des produits chimiques" (ECHA) et "l'Association européenne de sécurité des aliments" (EFSA) ont été contactées pour commentaires.