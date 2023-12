Jonathan la tortue : le plus vieil animal terrestre au monde fête son 191ème anniversaire

Le trésor national de Sainte-Hélène, né avant le téléphone, est en bonne santé et devrait atteindre son troisième siècle.

Le plus vieil animal terrestre vivant au monde - une tortue géante des Seychelles nommée Jonathan - vient de fêter son 191ème anniversaire.

L'année de naissance de Jonathan, estimée à 1832, précède l'invention du timbre postal, du téléphone et de la photographie.

Cette créature emblématique a traversé la guerre civile américaine, la majeure partie du règne de la reine Victoria, la montée et la chute de l'Union soviétique et deux guerres mondiales.

La tortue géante, qui vit sur l'île de Sainte-Hélène depuis 1882, a même trouvé le temps de vivre une histoire d'amour : une relation de 26 ans avec un congénère mâle.

Quelle est la date d'anniversaire de Jonathan la tortue ?

Jonathan est non seulement le plus vieil animal terrestre vivant au monde, mais aussi le plus vieux chélonien - un type de reptile comprenant les tortues terrestres et les tortues aquatiques - jamais enregistré.

À Sainte-Hélène, il est un trésor national, figurant au revers de la pièce de cinq pence locale.

Aujourd'hui aveugle et dépourvu d'odorat, il passe ses journées en liberté dans les jardins de la maison du gouverneur.

"Jonathan est en bonne santé et tous les signes actuels nous permettent d'espérer qu'il atteindra son troisième siècle - si ce n'est déjà fait", déclare son vétérinaire Joe Hollins au Guinness World Records.

Son âge est une estimation, basée sur le fait qu'il était adulte (et donc âgé d'au moins 50 ans) lorsqu'il est arrivé sur l'île en 1882.

"Les gens nous demandent souvent la date d'anniversaire de Jonathan. La réponse est que nous ne le savons pas", peut-on lire sur le site de l'île de Sainte-Hélène.

"Mais il existe un précédent à cette attribution arbitraire d'un anniversaire. Les chrétiens commémorent la naissance de Jésus le 25 décembre, mais rien n'indique qu'il s'agit de son véritable anniversaire".

Comment s'est déroulée la vie de Jonathan ?

L'âge n'est pas un obstacle à une vie bien remplie - et le romantique Jonathan, âgé de 191 ans, en est la preuve vivante.

Dans les années 1980, sa solitude l'avait rendu extrêmement irritable. Il s'est calmé après avoir noué une relation avec une compagne, Frederica, en 1991, mais ils n'ont jamais eu de descendance.

26 ans plus tard, le mystère a été résolu : Frederica s'est avérée être un mâle.

Jonathan a toujours une "bonne libido" selon son vétérinaire de longue date.

"On le voit fréquemment s'accoupler avec Emma et parfois avec Fred - les animaux ne se préoccupent pas vraiment du genre !", ajoute Joe Hollins.

Et le vénérable vieillard ne montre "aucun signe d'affaiblissement".

"Malgré la perte de son odorat et sa quasi-cécité due à la cataracte, son appétit reste vif", déclare Joe Hollins au Guinness World Records, qui suit de près les activités de Jonathan.

"Il est toujours nourri à la main une fois par semaine, avec une portion de fruits et de légumes fortifiants, par une petite équipe dévouée. Cela permet de compléter ses calories et de lui fournir les éléments essentiels à son métabolisme : vitamines, minéraux et oligo-éléments".

Jonathan est plus âgé que ces inventions

5. La première bicyclette moderne, 1885

Le penny-farthing - la bicyclette originale encombrante avec une énorme roue arrière - a été inventé au début du 19ème siècle. Mais la première bicyclette moderne équipée d'une chaîne a été mise au point vers 1885.

4. L'ampoule électrique commerciale, 1879

L'électricité a été "découverte" par Benjamin Franklin en 1752, lorsqu'il s'est rendu compte que les étincelles produites par les éclairs pouvaient générer de l'énergie. Mais l'ampoule électrique n'a été commercialisée qu'en 1879.

3. Le premier dirigeable motorisé, 1852

La montgolfière a été le premier dirigeable à moteur. Il s'agissait d'un ballon rempli d'hydrogène et propulsé par un moteur à vapeur.

2. La photographie, 1839

Les premières images "daguerréotypes" ont été imprimées en 1839. Depuis cette date, 13 billions de photos ont été prises.

1. Le revolver, 1836

Samuel Colt a breveté le premier revolver commercialisé en 1836. Ces armes ont été utilisées lors de conflits tels que la guerre civile américaine (1860-64).