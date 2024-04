Paroles croisées de Francisco Vera et Olivia Mandle, deux voix engagées en faveur de la protection de l'environnement, déterminées à faire bouger les lignes.

"En 2019, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de commencer à militer et d'être l'une des personnes qui défendent la planète et tous ceux qui l'habitent", explique Francisco Vera, activiste, et fondateur de Guardianes por la Vida. "Nous atteignons un point de non-retour où le climat, les écosystèmes, la santé de la planète se dégradent. Quand j'ai vu tout cela, j'ai décidé d'agir". Je crois qu'on trouve une grande motivation dans la terre en soi, et en dans sa beauté. Si ta maison est en feu, qu'est-ce que tu fais ? Tu sors en courant non ? Et bien en gros, il ne faut pas qu'on sorte en courant, mais qu'on affronte le feu. Qu'est ce qui se passe quand quelqu'un est déprimé ? Que te recommandent les docteurs ? De courir, sortir, se bouger. C'est ce qu'il faut faire : sortir, courir et se bouger. Les gens souvent ont de l'espoir, mais n'agissent pas pour faire vraiment bouger les choses. C'est mon invitation à avoir de l'espoir, mais dans l'action".

"C'est incroyable. Nous avons la mer, nous avons les forêts qui nous donnent tant", ajoute Olivia Mandle, activiste et ambassadrice du Pacte européen pour le climat. "C'est notre seule et unique maison. Ils essaient de trouver de la vie sur d'autres planètes, mais nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur cela. Nous devons nous concentrer sur les solutions pour sauver cette planète". "Il est vrai que lorsqu'on est confronté à une urgence climatique, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur", poursuit-elle. "La peur est une émotion humaine qui nous rappelle que nous avons quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne rien faire face à cette peur.