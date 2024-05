Pour Dima Bass, il est primordial de partager les efforts de conservation de la nature avec le plus grand nombre, afin de changer le regard des spectateurs sur la lutte pour l'environnement.

Sur sa chaîne Youtube "Be Brave to Act" (Ayez le courage d'agir), Dima Bass partage ses aventures de conservation et de défense de la nature aux quatre coins du monde.

"Tous les mois, je cherche de nouveaux projets à rejoindre. Mais je ne me contente pas de faire du bénévolat, je réalise aussi des vidéos à ce sujet. J'informe donc les gens sur les nouveaux projets", explique le jeune homme.

"Pour l'instant, je ne vois rien de plus important dans ma vie que de la consacrer à la conservation, à la préservation et à la restauration de la nature et de la vie sauvage".

D'après le jeune activiste, nous ne pouvons plus nous contenter de préserver la nature, il faut commencer à la restaurer et à réparer les dégâts causés par le changement climatique et les activités humaines.

Pour Dima Bass, qui défend le Pacte européen pour le climat, tout se résume à des valeurs.

"Je veux voir un monde où il est plus cool, plus élégant, plus précieux de planter un arbre que d’acheter le nouvel__iPhone".