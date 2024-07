Notre consommation d'eau ne cesse d'augmenter. Dans ce cours accéléré, nous explorerons le concept d'empreinte hydrique. Nous verrons comment les différentes industries y contribuent, et que fait l'UE pour rendre notre consommation plus durable.

L'eau est une ressource essentielle, non seulement pour notre consommation directe, mais aussi pour élaborer tous les produits, ou presque, que nous utilisons et consommons. Le concept d'empreinte hydrique mesure la quantité d'eau douce que nous utilisons pour produire des biens et des services, et revêt une importance croissante compte tenu des préoccupations liées à la pénurie d'eau, au changement climatique et à la surconsommation.

Qu'est-ce que l'empreinte hydrique ?

L'empreinte hydrique mesure le volume total d'eau douce utilisé directement ou indirectement par les individus ou les populations. Elle comprend la consommation d'eau au quotidien comme le fait de boire, de prendre une douche, mais aussi la production de nourriture, de vêtements et d'autres biens.

L'empreinte hydrique se classe en trois catégories :

L'empreinte écologique : La quantité d'eau de pluie utilisée (consommée ou évaporée) dans l'utilisation directe ou indirecte de l'eau. Elle est particulièrement élevée dans la production agricole.

Empreinte de l'eau bleue : La quantité d'eau douce utilisée (consommée ou évaporée) dans le cadre d'une utilisation directe ou indirecte de l'eau.

Empreinte des eaux grises : Le volume d'eau douce nécessaire pour diluer les polluants afin que les normes de qualité de l'eau soient respectées. Il s'agit d'une caractéristique de nombreuses industries, telles que les carburants, l'agriculture et la mode.

Les secteurs à empreinte hydrique élevée

La production d'articles du quotidien nécessite souvent une quantité substantielle d'eau. Par exemple, la fabrication d'un T-shirt en coton ou d'un kilo de chocolat. Voici les secteurs dont l'empreinte hydrique est la plus élevée :

L'agriculture

L'agriculture est l'activité la plus consommatrice d'eau, car elle est largement utilisée pour l'irrigation, l'entretien du bétail et la transformation des aliments. Par exemple, la production d'un kilogramme de viande de bœuf nécessite environ 15 000 litres d'eau, en raison de l'immense quantité d'eau nécessaire à la production d'aliments pour le bétail. En outre, il faut compter 17 000 litres d'eau pour produire un kilo de chocolat. Selon les statistiques de 2019, l'Europe a produit 3,7 millions de tonnes de chocolat, ce qui équivaut à 63 625 200 000 litres d'eau.

La production d'énergie

Le secteur de l'énergie a également une empreinte hydrique élevée. D'importantes quantités d'eau sont utilisées lors des processus de refroidissement des centrales nucléaires et des centrales à combustibles fossiles, ainsi que pour la production des biocarburants. Certaines formes d'énergie hydroélectrique peuvent consommer judsqu'à mille fois plus d'eau que l'énergie éolienne.

Le textile et la mode

L'industrie textile, en particulier la culture du coton et la teinture des tissus, utilise de grandes quantités d'eau. On estime que la production d'un seul T-shirt en coton nécessite 2 700 litres d'eau, soit la quantité nécessaire pour répondre aux besoins en eau potable d'une personne pendant 2,5 ans.

Les autres secteurs à forte empreinte hydrique

L'industrie de la tech : elle utilise l'eau pour fabriquer des produits électroniques et refroidir les centres de données.

L'industrie des boissons : elle utilise l'eau pour la production, le nettoyage et l'emballage.

L'industrie minière et métallurgique utilise l'eau pour les processus d'extraction et de raffinage. L'industrie du papier et de la pâte à papier utilise l'eau pour le traitement et le nettoyage.

Le secteur automobile a recours à l'eau pour l'assemblage et la peinture des véhicules.

L'industrie chimique utilise l'eau comme liquide de refroidissement et pour le traitement des eaux usées, ce qui contribue de manière significative à l'empreinte des eaux grises.

Prendre conscience de l'importance de l'eau

La compréhension et la gestion de notre empreinte hydriques seront cruciales pour faire face à la pénurie d'eau au niveau mondial, et promouvoir une utilisation durable de cette ressource. Si la réduction de cette empreinte hydrique nécessitera un effort collectif de la part des individus, des entreprises et des gouvernements, elle exigera également des politiques efficaces capables de protéger et de préserver les ressources en eau pour l'avenir.

Depuis 2023, les entreprises de l'UE ayant des activités en Europe sont tenues de divulguer des informations sur leur utilisation de l'eau et leurs ressources en eau.

L'Union européenne dispose de deux directives sur le développement durable des entreprises, conçues pour atténuer l'impact environnemental d'une utilisation excessive de l'eau et de la pollution.

La directive sur le devoir de diligence en matière de développement durable des entreprises

Cette directive exige des entreprises qu'elles identifient et traitent les impacts nocifs potentiels et réels sur l'environnement, y compris leur empreinte sur l'eau, dans le cadre de leurs activités, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur. Les entreprises doivent atténuer leur impact nocif sur les droits de l'homme et l'environnement, y compris la consommation excessive d'eau ou les dommages causés aux écosystèmes.

La directive sur l'établissement de rapports sur le développement durable des entreprises

Cette directive exige des entreprises qu'elles rendent compte de tous les principaux facteurs environnementaux, y compris de leur impact et effets sur le climat, l'air, la terre, l'eau et la biodiversité.

Ces directives visent à promouvoir des pratiques de gestion durable de l'eau dans toutes les industries et à réduire l'empreinte globale de l'eau, garantissant ainsi un avenir durable pour les ressources en eau de l'Europe.

D'autres chiffres clés

La consommation quotidienne d'énergie d'un citoyen européen nécessite en moyenne

1 301 litres d'eau, soit de quoi remplir plus de six grandes baignoires.

Les États-Unis sont les plus gros consommateurs d'eau au monde, avec une empreinte hydrique moyenne de 2 842 mètres cubes par habitant.

S'informer sur l'eau

Euronews et la Commission européenne s'associent pour promouvoir la campagne de l'Union européenne en faveur d'une utilisation raisonnable de l'eau, #WaterWiseEU.

Notre série, Water Matters, et la campagne de l'UE visent à sensibiliser au stress croissant exercé sur les systèmes hydriques de l'Europe, et à la nécessité d'une gestion durable de l'eau. Water Matters approfondira diverses questions liées à l'eau, en soulignant l'importance de protéger la nature et les écosystèmes faisant partie intégrante du cycle de l'eau. Euronews et la Commission européenne espèrent ainsi pouvoir inspirer les individus et les populations à devenir #WaterWiseEU.