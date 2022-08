En Espagne, les territoires touchés cet été par les grands incendies - plus de 500 hectares brûlés - seront déclarés en état de "catastrophe" naturelle, un statut qui doit débloquer des aides pour les habitants sinistrés, a annoncé le Premier ministre Pedro Sánchez.

Le chef du gouvernement, lors d'une visite à Bejís, dans la région de Valence (est), a ainsi déclaré "l'état de catastrophe naturelle dans les territoires dévastés par les grands incendies depuis le début de l'année".

Depuis le début de l'année, l'Espagne a connu presque 400 feux de forêt qui ont emporté 287.000 hectares, d'après le Système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS), soit plus de trois fois plus qu'en 2021. Entre 2006 et 2021, en moyenne 67.000 hectares partaient en fumée chaque année, soit quatre fois moins selon EFFIS.

Le Portugal toujours en état d'alerte et ravagé par les flammes

Le Portugal, frappé par une troisième vague de chaleur depuis début juillet, luttait contre plusieurs incendies alors que le pays a été placé en état d'alerte jusqu'à mardi en raison du risque de feux de forêt. Près de 2.000 pompiers étaient mobilisés lundi pour venir à bout des flammes à travers le territoire, selon les données de la protection civile.

La péninsule ibérique souffre cette année d'une sécheresse exceptionnelle, a connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle. Depuis janvier, au Portugal, plus de 94.000 hectares sont partis en fumée dans le pays, soit la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes, selon le dernier bilan de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF).