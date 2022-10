Aux côtés de la Bulgarie, de la Moldavie et de la Roumanie, la Turquie fait partie des bénéficiaires du projet européen TREASURE qui contribue à mieux faire connaître les trésors culturels des bords de la mer Noire et de la mer Égée.

Patrimoine antique et patrimoine vivant

L'initiative a ainsi, permis à la ville turque d'Enez d'ouvrir un musée antique sous-marin et un centre culturel et sportif. Sur place, différentes activités sont proposées aux adultes et aux enfants, notamment des cours d'ebru, l'art traditionnel turc du papier marbré. Une technique de dessin qui consiste à créer des motifs colorés en appliquant des pigments de couleur sur de l'eau à laquelle on a ajouté des substances grasses.

La coordinatrice du projet Remziye Irmak à Enez nous explique en quoi il a consisté sur place, ces deux dernières années. "Dans la première année et demie du projet, nous avons délivré un enseignement gratuit, c'était comme une école ici," décrit-elle à l'intérieur des locaux du centre.

Activités culturelles et sportives

"On a aussi proposé des activités de canoë, des cours de fitness, de pilates et de plongée : je crois que plus de 120 personnes ont eu accès à ces activités," explique-t-elle.

"L'hiver suivant, on a donné des cours pour tous les publics : des cours de piano, de violon et de bağlama [ndlr : instrument traditionnel turc]," poursuit-elle.

"Ce centre représente une grande chance pour les habitants d'Enez : ils y trouvent une opportunité d'accéder à ce type d'enseignement, que ce soit pour leurs enfants ou pour eux-mêmes," se félicite-t-elle.