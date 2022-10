Mettre en lumière le patrimoine culturel des régions de la mer Noire et de la mer Égée, c'est l'objectif d'un projet financé par la politique européenne de cohésion. Quatre pays ont participé dont la Turquie et en particulier, la ville d'Enez qui a pu ainsi, développer son offre touristique.

Au bord de la mer Égée, la ville turque d'Enez offre une escapade touristique peu commune. À 2 km de la côte, à une profondeur de 18 mètres, les plongeurs peuvent visiter un musée sous-marin dédié à l'Antiquité où sont réunies les reproductions d'objets archéologiques découverts dans la région comme des statues, une stèle et un mur de la ville antique d'Ainos, l'actuelle Enez. Les lieux constituent également un abri pour la biodiversité.

L'initiative est un élément du projet européen TREASURE auquel participent aussi la Bulgarie, la Moldavie et la Roumanie et qui vise à mettre en lumière les trésors culturels des bords de la mer Noire et de la mer Égée.

"Le projet consiste dans la protection du patrimoine, la création d'un récif artificiel et le développement du tourisme lié à la plongée à Enez," précise Remziye Irmak, coordinatrice du projet pour cette ville turque."Pour réaliser un musée sous-marin, nous avons utilisé le patrimoine d'Enez car il s'agit d'une ville chargée d'histoire, mais que personne ne connaît dans le monde," fait-elle remarquer.

1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews

Représentations de la déesse grecque Nikè

Les objets historiques originaux sont conservés en sécurité au Musée archéologique d'Edirne. Şafak Yüksel Inal, un historien, travaillant comme guide touristique, nous fait découvrir l'une des pièces particulièrement intéressantes de cette collection sous-marine : la statue de la déesse Nikè.

"La déesse ailée appelée Nikè est l'une des figures les plus importantes dans la mythologie grecque du fait de sa capacité à voler, de son esprit guerrier, de sa vitesse de déplacement et aussi de sa force," indique-t-il.

"Habituellement, les statues de Nikè mesurent de 20 à 25 cm, mais sous la mer, pour que les plongeurs puissent mieux la voir et qu'elle les impressionne davantage, elle a été reproduite dans une plus grande taille et placée au fond de l'eau," explique-t-il.

Financement européen

Le projet TREASURE a disposé d'un budget total de plus de 939 000 euros dont la grande majorité a été financée via la politique européenne de cohésion.

Dans le cadre de l'initiative, Enez a mis en place un centre culturel et sportif proposant des activités pour enfants et adultes. Remziye Irmak nous le fait visiter.

"Dans ce centre, nous enseignons l'ebru, un art traditionnel," dit-elle. "Nous avons aussi des cours de musique - de piano, de violon, d'instruments classiques turcs ( et nous proposons des séances de fitness, de pilates, nous avons aussi dans le centre, des équipements de canoë et de plongée," énumère-t-elle.

Enez élargit ainsi l'horizon des opportunités pour ceux qui viennent la visiter afin de mieux faire connaître son patrimoine. Parmi les projets que la ville compte encore mener : créer un office du tourisme et un centre de plongée et enrichir son offre d'activités nautiques.