L'UE tente de se réformer mais que veulent les citoyens ?

L'Union européenne est un projet politique audacieux mais complexe. Elle cherche donc à se réformer pour faire face aux défis du XXIe siècle.

C'était du moins l'objectif de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, un exercice démocratique qui a rassemblé des citoyens de toute l'Union pour débattre du fonctionnement de l'UE et de ses éventuelles réformes.

La conférence s’est déroulée pendant un an et a permis d’établir 49 propositions couvrant neuf thèmes avec notamment des recommandations sur l'État de droit, la liberté des médias, le salaire minimum, la fiscalité des entreprises, les migrations et la protection de l'environnement.

Les propositions ont été soumises aux institutions européennes, qui se sont engagées à examiner chacune d'entre elles et, si possible, à les transformer en législation, un processus qui s'annonce long, conflictuel et peut-être frustrant.

Euronews s'est entretenu avec certains des citoyens qui ont participé à la Conférence sur l'avenir de l'Europe pour savoir ce qui leur tient le plus à cœur et ce qu'ils aimeraient voir sortir de ce débat continental.