Bruxelles : Volodymyr Zelensky ovationné au Parlement européen

La président Ukrainien Volodymyr Zelensky a été ovationné par les eurodéputés à son arrivée au Parlement européen. Sa présidente Roberta Metsola a tenu à l’assurer du soutien indéfectible de Bruxelles, à tout point de vue. Récemment plusieurs état-membres dépassé leurs réticences et accepté de livrer des chars d’assaut à Kyiv.

"L'Ukraine c'est l'Europe. Et l'avenir de votre nation est dans l'Union européenne"a assuré la Présidente.

"Et maintenant, les États doivent envisager rapidement, comme prochaine étape, de fournir des systèmes d'armes à longue portée et des avions dont vous avez besoin pour protéger la liberté que trop de gens ont considéré comme acquise.

_Nous vous soutenons._Nous étions avec vous alors. Nous sommes avec vous aujourd'hui. Nous serons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. La liberté prévaudra. La paix régnera. Vous gagnerez."

Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne Volodymyr Zelensky Président ukrainien

Face aux eurodéputés, Volodymyr Zelensky a demandé plus d’armes, et une procédure plus rapide pour intégrer l’Ukraine dans l’Union européenne. "Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne", a-t-il rappelé_._

Ce passage au sommet de Bruxelles fait partie d’une tournée européenne plus large pour Volodymyr Zelensky.

Les jours précédents, il a été reçu par les chefs d’état britannique, français et allemand, avec une demande constante : des avions de chasse, ceux qu’il a qualifié d’"ailes de la liberté".