Le modèle durable d'un lycée estonien quasi neutre en énergie

La ville de Põlva dans le sud-est de l'Estonie est fière de son lycée public exemplaire, le premier du pays dont l'empreinte carbone est quasi nulle. Résultat d'un projet européen qui a pris la forme de toute une série de solutions énergétiques durables, du choix des matériaux de construction au mode de fonctionnement de ce bâtiment intelligent. En pleine crise énergétique en Europe, la consommation de gaz, d'électricité et d'eau de l'établissement reste très faible.

"Notre école est neutre en énergie dans le sens où nous avons 140 panneaux solaires sur le toit," décrit Marit Oimet, professeure et responsable vie scolaire au sein de l'établissement. "Les salles de classe sont situées du côté sud pour pouvoir profiter au maximum de l'ensoleillement," ajoute-t-elle. "Il y a beaucoup de bois dans le bâtiment, ce qui lui donne une atmosphère agréable et chaleureuse, on dirait qu'il nous enveloppe," estime-t-elle.

"Une immense réalisation pour une petite ville comme la nôtre"

Au sein de ce lycée, le Põlva Gümnaasium, toutes les sources d'énergie sont vertes. Certaines sautent aux yeux comme les 144 panneaux solaires installés sur le toit qui produisent 37,4 kWh. D'autres se remarquent moins comme des stores qui descendent et remontent automatiquement en fonction de la luminosité.

L'immeuble qui datait de l'époque soviétique a fait l'objet d'une reconstruction totale en 2016. Kuldar Leis, ancien élu à Põlva, a été à l'origine de cette transformation. "Pour une petite ville comme la nôtre, c'est une immense réalisation," dit-il avec fierté.

"On a un système de ventilation très performant, on collecte l'eau de pluie et on l'utilise dans notre système et enfin, on se sert du chauffage urbain - c'est de l'eau chaude," précise-t-il.

Ce projet dont le budget total a atteint 5,7 millions d'euros a reçu un financement de près de 5 millions d'euros provenant de la politique européenne de cohésion.

Plus de 260 élèves et professeurs en bénéficient. L'établissement est aussi ouvert sur la communauté de Põlva à l'occasion de concerts, de rencontres et différents événements.

Une motivation plus grande pour les élèves et professeurs

Toutes les ampoules sont des LED et des matériaux naturels ont été choisis pour remplacer l'acier et le béton, générateurs de CO2.

L'architecture bioclimatique, l'isolation thermique et l'éclairage ont des effets sur les élèves et les professeurs, en particulier sur leur motivation.

"Je pense que l'environnement autour de moi m'aide à mieux apprendre," indique Laura, une lycéenne, "car grâce à ce lycée, je suis devenue moi aussi plus consciente des sujets environnementaux. Par exemple, je ne laisse plus les lumières allumées, je trie davantage mes déchets et je me sers de nombreuses choses que je réutilise," souligne-t-elle.

Ce projet du lycée de Põlva dont la consommation d'énergie est quasi nulle est devenu un modèle au niveau national et international. Il a fait partie des meilleurs projets européens distingués lors des derniers prix REGIOSTARS.