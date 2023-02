La décision de Vladimir Poutine de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine a radicalement modifié la composition des flux commerciaux entre son pays et l'UE. A travers dix paquets de sanctions, les 27 s'efforcent d'étouffer ce qui était auparavant une relation commerciale étroite.

Première conséquence de ces représailles économiques, les importations et les exportations ont fortement diminué. Ce revirement oblige le Kremlin à trouver d'autres marchés pour remplacer son ex-partenaire européen.

Depuis février 2022, l'UE a interdit plus de 43,9 milliards d'euros de biens exportés vers la Russie et 91,2 milliards d'euros de produits importés, selon les derniers chiffres fournis par la Commission européenne.

Cela signifie que 49 % des exportations et 58 % des importations font désormais l'objet d'une sanction par rapport aux niveaux d'avant-guerre de 2021. Dans son ensemble, le commerce entre l'UE et la Russie représentait 257,5 milliards d'euros.

À l'époque, la Russie était le cinquième partenaire commercial de l'Union européenne, derrière la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse.

La Russie est aujourd'hui le pays le plus sanctionné au monde et est devenue un paria commercial aux yeux des Occidentaux.

Vodka, pétrole brut et sacs Prada

L'UE a restreint les exportations d'une gamme variée de produits industriels et technologiques. Les 27 considèrent que ces biens sont déjà utilisés par l'armée russe pour mener la guerre à l'Ukraine ou qu'ils peuvent être employés à cet effet.

Il s'agit notamment de radars, de drones, de matériel de camouflage, d'appareils photo, d'objectifs, de systèmes radio, de grues, d'antennes, de camions et de produits chimiques nécessaires à la fabrication d'armes.

En outre, l'UE a interdit des exportations essentielles à la modernisation de l'économie russe, tels que les semi-conducteurs, l'informatique quantique, les technologies de raffinage du pétrole ou encore les composants d'avions.

Les Etats membres ont aussi imposé une "interdiction de luxe" aux produits fabriqués dans l'UE et recherchés par l'élite russe, tels que les perles, les bijoux, les sacs à main, les portefeuilles, les perruques, les parfums, les antiquités, la porcelaine, le vin, le champagne et les cigares, mais uniquement s'ils dépassent le prix de 300 euros.

En revanche, les produits européens comme les médicaments, le savon, le café, le cacao, le thé, les jouets, les arbres, les plantes et les liquides de teinture, ainsi que les vêtements et les accessoires de mode d'un prix inférieur à 300 euros, restent autorisés à l'exportation.

En fait, des marques de vêtements européennes comme Boggi, Benetton, Calzedonia, Etam et Lacoste figurent parmi les entreprises qui continuent de faire des affaires en Russie.

Du côté des importations dans l'UE, la valeur économique des sanctions est encore plus élevée : 91,2 milliards d'euros. Cela comprend le charbon, l'or, le fer, l'acier, les machines, le ciment, le bois, les plastiques, les textiles, les chaussures, le cuir et les véhicules, entre autres.

Deux des produits emblématiques de la Russie - la vodka et le caviar - sont également interdits d'accès au marché européen.

Mais aucune mesure n'est comparable à l'interdiction par l'UE des importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés russes, qui vise directement la principale source de revenus de Moscou. Cette sanction est présentée comme la plus audacieuse et la plus ambitieuse de l'Union jusqu'à présent.

L’UE a supprimé progressivement environ 90 % de ses achats en pétrole russe pour une valeur estimée à 71 milliards d'euros.

L'interdiction de l'UE a été renforcée par un plafonnement du prix du pétrole décidé au niveau du G7. Ce seuil fixe la limite à partir de laquelle les pétroliers russes sont autorisés à faire appel à des sociétés occidentales pour expédier des barils à travers le monde.

Le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un organisme de recherche indépendant basé à Helsinki, estime que l'interdiction de l'UE et le plafond du G7 coûtent à la Russie jusqu'à 280 millions d'euros par jour. Moscou déploit de nombreux efforts pour rediriger les barils à prix réduit vers la Chine, l'Inde et d'autres acheteurs non occidentaux.

Le gaz naturel, le combustible nucléaire et les diamants ne sont pas encore frappés de sanction. Cette exemption provoque l’agacement de Kyiv et des capitales européennes partisanes d’une ligne dure.

"Concernant le 10e paquet de sanctions, nous ne sommes pas satisfaits car il est trop mou, trop faible", a déclaré la semaine dernière le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

"Nous proposons que des personnes supplémentaires soient incluses. Nous suggérons depuis longtemps que des produits russes supplémentaires soient inclus."