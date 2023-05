La Russie éviterait les sanctions à cause des lacunes de l'union douanière de l'UE selon Gentiloni

Selon le Commissaire européen en charge de l'économie, les failles qui percent le système douanier de l'Union européenne aident la Russie à échapper aux sanctions internationales et à se procurer des produits figurant sur la liste noire des pays voisins.

La répression du contournement des sanctions est devenue la priorité numéro un de l'Union européenne.

"Il existe une forme de contournement des sanctions par le biais du commerce", a affirmé Paolo Gentiloni mercredi matin. "Le fait d'avoir des systèmes différents d'un pays à l'autre permet à ceux qui veulent adopter des comportements frauduleux ou à ceux qui essaient de contourner nos sanctions de le faire par le biais de mécanismes que l'on peut facilement qualifier de "shopping douanier". Vous utilisez un point d'entrée ou de sortie de l'union (douanière) que vous pouvez considérer comme moins efficace ou (plus) facile à utiliser", a-t-il ajouté.

Le Commissaire européen a admis que l'Union européenne ne s'attendait pas à une tâche aussi énorme que celle posée par l'évasion fiscale, mais il s'est montré confiant dans la capacité de l'Union à parvenir à combler les lacunes.

"Nous ne pourrons relever ces défis que si nous renforçons nos renseignements, nos connaissances et nos données dans ce domaine", a-t-il affirmé.

L'avertissement de Paolo Gentiloni intervient alors que l'UE et le G7 discutent de nouveaux plans visant à réprimer le contournement, un phénomène clandestin qui a atténué l'impact des sanctions sans précédent imposées par les alliés occidentaux au Kremlin en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

La nécessité de s'attaquer à ce problème est devenue une priorité politique majeure à Bruxelles après que de nouveaux chiffres sur le commerce ont montré une forte augmentation des exportations de produits fabriqués dans l'UE et vendus à des pays de la périphérie russe, qui sont soupçonnés d'être réacheminés vers Moscou au mépris des sanctions.

Toutefois, les États membres, qui ont des intérêts commerciaux divergents, ne s'entendent pas sur la mesure dans laquelle l'Union doit punir les complices de la Russie, un groupe qui pourrait éventuellement inclure des partenaires commerciaux clés tels que la Chine et la Turquie. Pékin a déjà déclaré qu'il riposterait aux "sanctions extraterritoriales ou unilatérales" imposées aux entreprises chinoises.

Dans ses remarques, Paolo Gentiloni n'a cité ni la Chine ni la Turquie, mais trois pays d'Asie centrale - l'Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizstan - qui ont augmenté leurs achats de produits européens dans des volumes similaires à ceux qu'ils exportent vers la Russie.

"Je ne pointe personne du doigt, mais la situation est claire", a déclaré le Commissaire européen à l'Economie.

Une Union rénovée

Paolo Gentiloni a évoqué la question du contournement des sanctions en présentant une réforme de l'union douanière de l'UE, qui a été créée en 1968 et a progressivement supprimé tous les droits de douane au sein du marché unique. En conséquence, les pays de l'UE doivent appliquer les mêmes droits de douane à leurs exportations afin que celles-ci puissent circuler librement sur le territoire de l'Union.

Selon la Commission, l'union douanière est gérée par plus de 2 000 bureaux utilisant 111 systèmes informatiques distincts, ce qui donne lieu à des procédures complexes que les autorités et les entreprises ont du mal à comprendre.

L'extension des normes de sécurité, d'environnement et de travail, que l'UE a introduites mais dont d'autres régions du monde sont totalement dépourvues, et les perturbations commerciales causées par le Brexit, la pandémie de COVID-19 et l'invasion de la Russie ont encore mis l'union douanière à rude épreuve.

La réforme proposée vise à mettre en place un tout nouveau "centre de données douanières de l'UE" qui sera utilisé par tous les États membres pour contrôler les flux d'importations et d'exportations, y compris les biens à double usage qui peuvent être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires.

Le projet prévoit également de supprimer l'exemption de droits de douane pour les marchandises d'une valeur inférieure à 150 euros, que la Commission estime être exploitée à des fins frauduleuses en raison de l'essor du commerce électronique.

Le remaniement sera toutefois long : l'utilisation du centre de données centralisé ne deviendra obligatoire qu'en 2038.